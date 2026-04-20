Sokkoló: agykárosító lehet sokak kedvenc étrend-kiegészítője

A lazacból, makrélából és egyéb zsíros halakból nyert halolaj az egyik legelterjedtebb kiegészítő, amelyet gyakran a szív egészségének megőrzése és a szellemi frissesség fokozása érdekében fogyasztanak. Bár az utóbbi években az omega-3 zsírsavak szinte minden élelmiszertípusban megjelentek, a tudósok most egy olyan anyagcsere-zavart azonosítottak, amely az egyik legfontosabb alkotóelemhez köthető – írja a SciTech Daily.

A halolaj egyes összetevői kimondottan lassíthatják az agy regenerációs folyamatait

Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

A halolaj és az EPA szerepe a felépülésben

A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy az agyban felhalmozódó magas EPA-szint gátolhatja a sérülések utáni természetes öngyógyító folyamatokat. Ezzel szemben a másik meghatározó omega-3 zsírsav, a DHA, továbbra is kulcsszerepet játszik az idegsejtek szerkezeti stabilitásában. Az EPA azonban eltérő módon viselkedik az agyban:

nehezebben épül be a sejtmembránokba, így a tartós bevitel hatása egy esetleges agysérülés után egyelőre bizonytalan.

A halolaj agyi hatásai: egereken és emberi sejteken végzett vizsgálatok

A kutatók állatkísérletekkel vizsgálták a halolaj hatását. Azt találták, hogy ha az egerek hosszú ideig kaptak ilyen kiegészítőt, majd ismétlődő fejsérülést szenvedtek, a felépülésük nehezebb volt. Idővel a tanulási képességeik is romlottak, és káros fehérjék halmozódtak fel az agyukban. Emberi sejteken végzett vizsgálatok is kimutatták, hogy az EPA akadályozza az agyi erek gyógyulását. Ezt korábban ismétlődő fejsérülést szenvedett, elhunyt betegek agyi mintái is megerősítették.

Nem minden omega-3 hatása egyforma

A kutatás vezetője hangsúlyozta, hogy eredményeik nem tekinthetők a készítmények elleni általános figyelmeztetésnek. Az adatok inkább arra világítanak rá, hogy a biológiai folyamatok nagyban függenek a környezeti és egyéni körülményektől. A tanulmány kiemeli a személyre szabott táplálkozás jelentőségét a neurológiai betegségek kezelésében, és új keretrendszert biztosít az EPA felszívódásának és eloszlásának pontosabb megértéséhez.