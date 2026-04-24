Hihetetlen: évekkel éli túl a leghalálosabb rákot, aki ezt a készítményt kapja

A hasnyálmirigyrákot gyakran „csendes gyilkosnak” nevezik, mert sokáig tünetmentes marad, és az érintettek többségénél csak előrehaladott állapotban derül ki a betegség. Az esetek mintegy 87 százalékában a diagnózist követő öt éven belül halálhoz vezet. Éppen ezért számít különösen jelentősnek minden olyan eredmény, amely javíthatja a túlélési esélyeket.
Miért ennyire veszélyes a hasnyálmirigyrák?
A betegség egyik legnagyobb problémája, hogy ritkán ismerik fel időben. A betegek mintegy 90 százalékánál már nem operálható állapotban diagnosztizálják, így az egyetlen valódi gyógyulási lehetőség gyakran nem jöhet szóba. Előrehaladott stádiumban az ötéves túlélési arány akár 3,2 százalékra is csökken. Ráadásul a daganat biológiai sajátosságai miatt a hagyományos kezelések – kemoterápia, sugárkezelés – eddig csak korlátozott eredményeket hoztak. Ezért különösen nagy az érdeklődés az új, immunrendszert célzó terápiák iránt.
Hogyan működik az új, személyre szabott vakcina?
Az új megközelítés lényege, hogy minden beteg számára egyedi vakcinát készítenek. A műtét során eltávolított daganat genetikai állományát elemzik, majd olyan mRNS-alapú oltást állítanak elő, amely „meg tudja tanítani” az immunrendszert az adott daganat felismerésére. Ez a folyamat aktiválja a T-sejteket, amelyek képesek célzottan megtámadni a rákos sejteket. A legígéretesebb az, hogy ezek az immunsejtek hosszú ideig fenn is maradhatnak a szervezetben, így akár éveken át is védelmet nyújthatnak a daganat kiújulása ellen.
Mennyire hatékony ez a kezelés a gyakorlatban?
Az első klinikai vizsgálatban 16 operálható hasnyálmirigyrákos beteget kezeltek a vakcinával, immunterápiával és kemoterápiával kombinálva. Nyolc betegnél sikerült kimutatható immunválaszt kiváltani. Közülük hét beteg még hat évvel a kezelés után is életben volt, ami kiemelkedő eredmény ennél a betegségnél. Ezzel szemben azok közül, akiknél nem alakult ki immunválasz, mindössze ketten élték túl ezt az időszakot. Az egyik páciens például 66 évesen kapta meg a kezelést, és 72 évesen már teljes életet él – saját beszámolója szerint szinte semmiben sem korlátozza a betegség.
Mit jelenthet ez a jövőben a betegek számára?
A kutatók szerint ez az eredmény nemcsak egy új kezelési lehetőséget jelent, hanem egy teljesen új szemléletet is: a cél nem csupán a daganat elpusztítása, hanem az immunrendszer „betanítása” a hosszú távú védekezésre.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a módszer egyelőre korai fázisban van, és elsősorban olyan betegeknél működött, akiknél a daganat még operálható volt. Jelenleg nem ismert, hogy előrehaladott stádiumban is hasonló eredményeket lehet-e elérni.
Mindezek ellenére a szakértők szerint a személyre szabott vakcinák új korszakot nyithatnak a hasnyálmirigyrák kezelésében – és hosszabb távon más daganattípusoknál is áttörést hozhatnak - írja a Science Alert.