Hihetetlen: évekkel éli túl a leghalálosabb rákot, aki ezt a készítményt kapja

A hasnyálmirigyrákot gyakran „csendes gyilkosnak” nevezik, mert sokáig tünetmentes marad, és az érintettek többségénél csak előrehaladott állapotban derül ki a betegség. Az esetek mintegy 87 százalékában a diagnózist követő öt éven belül halálhoz vezet. Éppen ezért számít különösen jelentősnek minden olyan eredmény, amely javíthatja a túlélési esélyeket.

A hasnyálmirigyrák okozza a daganatos betegségek közül a harmadik legtöbb elhalálozást világszerte. A személyre szabott génterápia eredményei biztatóak

Miért ennyire veszélyes a hasnyálmirigyrák?

A betegség egyik legnagyobb problémája, hogy ritkán ismerik fel időben. A betegek mintegy 90 százalékánál már nem operálható állapotban diagnosztizálják, így az egyetlen valódi gyógyulási lehetőség gyakran nem jöhet szóba. Előrehaladott stádiumban az ötéves túlélési arány akár 3,2 százalékra is csökken. Ráadásul a daganat biológiai sajátosságai miatt a hagyományos kezelések – kemoterápia, sugárkezelés – eddig csak korlátozott eredményeket hoztak. Ezért különösen nagy az érdeklődés az új, immunrendszert célzó terápiák iránt.

Hogyan működik az új, személyre szabott vakcina?

Az új megközelítés lényege, hogy minden beteg számára egyedi vakcinát készítenek. A műtét során eltávolított daganat genetikai állományát elemzik, majd olyan mRNS-alapú oltást állítanak elő, amely „meg tudja tanítani” az immunrendszert az adott daganat felismerésére. Ez a folyamat aktiválja a T-sejteket, amelyek képesek célzottan megtámadni a rákos sejteket. A legígéretesebb az, hogy ezek az immunsejtek hosszú ideig fenn is maradhatnak a szervezetben, így akár éveken át is védelmet nyújthatnak a daganat kiújulása ellen.

Mennyire hatékony ez a kezelés a gyakorlatban?

Az első klinikai vizsgálatban 16 operálható hasnyálmirigyrákos beteget kezeltek a vakcinával, immunterápiával és kemoterápiával kombinálva. Nyolc betegnél sikerült kimutatható immunválaszt kiváltani. Közülük hét beteg még hat évvel a kezelés után is életben volt, ami kiemelkedő eredmény ennél a betegségnél. Ezzel szemben azok közül, akiknél nem alakult ki immunválasz, mindössze ketten élték túl ezt az időszakot. Az egyik páciens például 66 évesen kapta meg a kezelést, és 72 évesen már teljes életet él – saját beszámolója szerint szinte semmiben sem korlátozza a betegség.