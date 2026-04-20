Megfejtették a végtelen energia titkát? Zseniális felfedezést tettek Japánban

A Kyushu Egyetem kutatói egy szokatlan reakcióra bukkantak: alkohol, vas és UV-fény kombinációjával hatékonyan tudtak hidrogént előállítani. Az eredmény nemcsak olcsóbb, hanem jóval egyszerűbb alternatívát is jelenthet a jelenlegi technológiákhoz képest. A felfedezés ráadásul részben véletlenül történt.

2007-ben mutatták be ezt a tisztán hidrogénnel hajtott autót, ám széles körben azóta sem terjedt el ez az üzemanyag

Miért fontos a hidrogén a jövő szempontjából?

A hidrogén az egyik legígéretesebb tiszta energiahordozó, mivel felhasználása során nem keletkezik szén-dioxid. A probléma az, hogy ma még döntően fosszilis forrásokból állítják elő, ami jelentősen csökkenti környezetbarát jellegét. Az új eljárás előnye éppen abban rejlik, hogy olcsó, könnyen hozzáférhető anyagokra épül, és nem igényel bonyolult és drága katalizátorokat. Ez hosszú távon lehetőséget adhat arra, hogy a hidrogén előállítása fenntarthatóbbá és gazdaságosabbá váljon.

Hogyan működik az új módszer?

A kutatók metanolt, nátrium-hidroxidot és vasionokat kevertek össze, majd UV-fénnyel világították meg az oldatot. A reakció során a metanolból hidrogén szabadult fel. Ez önmagában nem új jelenség, azonban az, hogy mindez ilyen egyszerű anyagokkal és különleges katalizátorok nélkül is működik, komoly meglepetést jelentett. A folyamat hatékonysága különösen figyelemre méltó: a mért termelési sebesség elérte a 921 mmol hidrogén/óra/gramm katalizátor értéket, ami már a legjobb, bonyolult rendszerekkel elérhető szinthez közelít. Ez azt jelenti, hogy az egyszerűség ellenére a módszer versenyképes lehet a jelenlegi technológiákkal.

Mennyire volt véletlen a felfedezés?

A kutatók eredetileg egy sokkal összetettebb módszert vizsgáltak. Az áttörés egy kontrollkísérlet alkalmával történt. Az így kapott eredmények annyira meglepőek voltak, hogy a csapat többször is megismételte a kísérletet, mielőtt elfogadta volna a következtetéseket. Ez a fajta „szerencsés véletlen” jól mutatja, hogy még a legegyszerűbb kísérleti körülmények között is születhetnek jelentős felfedezések. A kutatók szerint a folyamat annyira egyszerű, amit bárki kipróbálhat.