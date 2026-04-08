Megkongatták a vészharangot: óriási veszélyben lehetnek a Holdra lépő űrhajósok

A NASA Artemis programja már nem egyszeri leszállásokat céloz, hanem tartós jelenlétet a Hold felszínén. Ez azonban azt is jelenti, hogy az űrhajósoknak olyan környezetben kell hosszú ideig élniük, amely alapjaiban terheli meg az emberi szervezetet.
Milyen problémákat okoz a Hold az emberi testben?
A Holdon egyszerre több szélsőséges hatás éri az űrhajósokat. A gravitáció mindössze a földi érték hatoda, nincs védő mágneses tér, így folyamatos az erős kozmikus sugárzás.
Ez az úgynevezett „űrbeli terhelési csomag” az egész szervezetet érinti. Megváltozik a vér és az oxigén áramlása, romolhat az idegrendszer működése, gyengülhetnek az izmok és a csontok, és az immunrendszer is sérülékenyebbé válhat.
A környezet azonban további veszélyeket is rejt: a szélsőséges hőmérséklet-ingadozás, a mérgező holdpor, valamint az elszigeteltség és a felborult alvási ciklus is komoly terhelést jelenthet. A szakértők szerint a legnagyobb gond, hogy ezek a változások gyakran észrevétlenül indulnak el, és csak később okoznak problémát.
Miért különösen veszélyes a sugárzás a Holdon?
A Holdon tartózkodó emberek nincsenek a Föld mágneses mezejének védelmében, így közvetlenül ki vannak téve az űrből érkező sugárzásnak. Ez a sugárzás károsíthatja a DNS-t, befolyásolhatja az agy működését, és növelheti a szív- és érrendszeri problémák kockázatát.
A hatások ráadásul összeadódnak, és hosszú távon jelentkeznek. A kutatók ezért nem egy-egy szervet vizsgálnak külön, hanem az egész test működésére együttesen gyakorolt hatásokat próbálják megérteni.
A University of South Wales kutatója, Damian Bailey szerint a szervezet rendszerei szorosan összekapcsolódnak, így egyetlen zavar több területen is láncreakciót indíthat el.
Hogyan próbálják csökkenteni a Hold okozta kockázatokat?
A szakemberek többféle megoldáson dolgoznak.
- Az egyik legfontosabb a rendszeres testmozgás, amely segít megőrizni az izmok és a csontok állapotát. Az űrhajósok már most is napi két órát edzenek, de a Holdon ezt a részleges gravitációhoz kell igazítani.
- A táplálkozás szintén kulcsszerepet kap. A jövőben személyre szabott étrend segíthet fenntartani az immunrendszer működését és csökkenteni a sugárzás hatásait.
- Kísérleti megoldás a mesterséges gravitáció alkalmazása is, például centrifugák segítségével.
- Emellett a sugárzás ellen többféle védekezési módszert is terveznek, például a holdi talajból épített „védőburok” kiépítését és a napkitörések előrejelzését.
Lehet biztonságosan hosszú ideig élni a Holdon?
A kutatók szerint az emberi szervezet meglepően jól képes alkalmazkodni, de ez nem történik meg magától. A kulcs a folyamatos megfigyelés és a megelőzés. A jövőben hordható eszközök és fejlett adatfeldolgozás segíthet abban, hogy már a korai jeleknél beavatkozzanak. Így elkerülhető lehet, hogy egy kisebb probléma komoly egészségügyi kockázattá váljon.
- A Holdon való élet egyszerre lenne lenyűgöző és rendkívül megterhelő. Ha azonban sikerül kezelni a felmerülő problémákat, azzal az emberiség egy új korszak küszöbére léphet az űrkutatásban - írja a Science Alert.