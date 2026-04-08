Megkongatták a vészharangot: óriási veszélyben lehetnek a Holdra lépő űrhajósok

A NASA Artemis programja már nem egyszeri leszállásokat céloz, hanem tartós jelenlétet a Hold felszínén. Ez azonban azt is jelenti, hogy az űrhajósoknak olyan környezetben kell hosszú ideig élniük, amely alapjaiban terheli meg az emberi szervezetet.

Az emberi test minden szervrendszerére komoly hatással lenne a Holdon eltöltött hosszabb idő

Kép: ChatGPT illusztráció

Milyen problémákat okoz a Hold az emberi testben?

A Holdon egyszerre több szélsőséges hatás éri az űrhajósokat. A gravitáció mindössze a földi érték hatoda, nincs védő mágneses tér, így folyamatos az erős kozmikus sugárzás.

Ez az úgynevezett „űrbeli terhelési csomag” az egész szervezetet érinti. Megváltozik a vér és az oxigén áramlása, romolhat az idegrendszer működése, gyengülhetnek az izmok és a csontok, és az immunrendszer is sérülékenyebbé válhat.

A környezet azonban további veszélyeket is rejt: a szélsőséges hőmérséklet-ingadozás, a mérgező holdpor, valamint az elszigeteltség és a felborult alvási ciklus is komoly terhelést jelenthet. A szakértők szerint a legnagyobb gond, hogy ezek a változások gyakran észrevétlenül indulnak el, és csak később okoznak problémát.

Miért különösen veszélyes a sugárzás a Holdon?

A Holdon tartózkodó emberek nincsenek a Föld mágneses mezejének védelmében, így közvetlenül ki vannak téve az űrből érkező sugárzásnak. Ez a sugárzás károsíthatja a DNS-t, befolyásolhatja az agy működését, és növelheti a szív- és érrendszeri problémák kockázatát.

A hatások ráadásul összeadódnak, és hosszú távon jelentkeznek. A kutatók ezért nem egy-egy szervet vizsgálnak külön, hanem az egész test működésére együttesen gyakorolt hatásokat próbálják megérteni.

A University of South Wales kutatója, Damian Bailey szerint a szervezet rendszerei szorosan összekapcsolódnak, így egyetlen zavar több területen is láncreakciót indíthat el.

Hogyan próbálják csökkenteni a Hold okozta kockázatokat?

A szakemberek többféle megoldáson dolgoznak.

Az egyik legfontosabb a rendszeres testmozgás, amely segít megőrizni az izmok és a csontok állapotát. Az űrhajósok már most is napi két órát edzenek, de a Holdon ezt a részleges gravitációhoz kell igazítani. A táplálkozás szintén kulcsszerepet kap. A jövőben személyre szabott étrend segíthet fenntartani az immunrendszer működését és csökkenteni a sugárzás hatásait. Kísérleti megoldás a mesterséges gravitáció alkalmazása is, például centrifugák segítségével. Emellett a sugárzás ellen többféle védekezési módszert is terveznek, például a holdi talajból épített „védőburok” kiépítését és a napkitörések előrejelzését.

Lehet biztonságosan hosszú ideig élni a Holdon?

A kutatók szerint az emberi szervezet meglepően jól képes alkalmazkodni, de ez nem történik meg magától. A kulcs a folyamatos megfigyelés és a megelőzés. A jövőben hordható eszközök és fejlett adatfeldolgozás segíthet abban, hogy már a korai jeleknél beavatkozzanak. Így elkerülhető lehet, hogy egy kisebb probléma komoly egészségügyi kockázattá váljon.