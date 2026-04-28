Megőrült a NASA? Felgyújtanák a Holdat

A kísérlet célja, hogy megértsük, hogyan viselkedik a tűz a Hold egyedülálló környezetében. A Föld gravitációjának mindössze egyhatodával bíró égitesten a lángok teljesen másképp terjednek, mint otthon. A tudósok szeretnék feltárni ezeket a különbségeket, mielőtt emberek hosszú távon a Holdon tartózkodnának. Ez a tudás elengedhetetlen lesz a biztonságos élőhelyek kialakításához.

Tüzet gyújtana a Holdon a NASA. A képen egy lángkísérlet látható az ISS-en

A Hold és a mikrogravitációs tűzkutatás

A Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén már évtizedek óta folynak hasonló kísérletek, amelyek felbecsülhetetlen értékű adatokat szolgáltattak. Paul Ferkul, a NASA tűzkutatási programjának vezető tudósa kiemelte, hogy az ISS-en végzett vizsgálatok megmutatták: az égés folyamata drámaian különbözik a súlytalanságban. A lángok gömb alakúvá válnak, lassabban terjednek, és más hőmérsékleten égnek.

Mindazonáltal a Hold környezete újabb kihívásokat jelent. Bár van némi gravitáció, az atmoszféra gyakorlatilag nem létezik, és a holdi por rendkívül agresszív anyag. Paul Ferkul és csapata arra törekszik, hogy ezeket a tényezőket is figyelembe vegyék a kísérletek tervezésekor. Továbbá a tudósok szeretnék megérteni, hogy a különböző anyagok – például a lakómodulokban használt szigetelések és textíliák – hogyan reagálnak egy esetleges tűzesetre a Hold felszínén.

A jövő tétje: biztonságos holdkolóniák

A NASA holdi tűzkísérlete messze túlmutat az egyszerű tudományos kíváncsiságon. Az Artemis-program keretében az űrügynökség arra készül, hogy embereket küldjön vissza a Holdra, majd tartós jelenlétet hozzon létre. Ebből adódóan minden lehetséges veszélyforrást alaposan meg kell vizsgálni, és a tűz az egyik legkomolyabb fenyegetés az űrben.

A kutatások eredményei közvetlenül befolyásolják majd a holdállomások tervezését. Az építőanyagok kiválasztásától kezdve a tűzoltó rendszerek fejlesztéséig minden döntést ezek az adatok fognak alátámasztani.

Ráadásul a tűz viselkedésének megértése nemcsak a Holdon, hanem a Mars-missziók tervezésekor is kulcsfontosságú lesz. A NASA tudósai, köztük Paul Ferkul, hangsúlyozzák, hogy ez a kísérlet az emberiség hosszú távú űrbéli túlélésének egyik sarokköve.