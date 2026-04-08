Szinte hihetetlen, de a Holdon szexelt egy szerelmespár

Thad Roberts rendkívül tehetséges fiatalember volt, aki a NASA Johnson Űrközpontjába került gyakornokként. Kiváló tanulmányi eredményei és ambíciója révén hamar kitűnt társai közül. Azonban a csillagászat iránti szenvedélye mellett egy másik, veszélyesebb vágy is hajtotta: a kalandvágy és a határok feszegetése. Roberts nem elégedett meg azzal, hogy csupán tanulmányozza az űrkutatás relikviáit – birtokolni akarta azokat. Erre a holdkőzeteket szemelte ki.
A holdkőzetek ellopása és szex a Holdon
Ennek következtében Roberts egy vakmerő tervet szőtt. Elhatározta, hogy ellopja a NASA széfjéből a pótolhatatlan értékű holdkőzetmintákat, amelyeket az Apollo-missiók során gyűjtöttek az űrhajósok. Ezek a minták nemcsak tudományos szempontból voltak felbecsülhetetlen értékűek, hanem szimbolikus jelentőségük is óriási volt – az emberiség egyik legnagyobb vállalkozásának kézzelfogható bizonyítékai. Roberts azonban mindezt figyelmen kívül hagyta, amikor 2001 júliusában társaival együtt végrehajtotta a lopást.
A történet legbotrányosabb fejezete ezután következett. Roberts a holdkőzetmintákat tartalmazó párnát az ágyára terítette, majd barátnőjével közösen szexuális aktust folytattak rajta. Így tehát – bár nem szó szerint – de gyakorlatilag a Holdon szeretkeztek. Ez az esemény tette igazán hírhedtté az esetet, és egyúttal még felháborítóbbá is a tudományos közösség szemében.
Mindazonáltal a romantikus kaland nem tartott sokáig. Roberts megpróbálta eladni a holdkőzetmintákat az interneten, ám egy belga ásványgyűjtő gyanút fogott, és értesítette az FBI-t. Az ügynökök csapdát állítottak, és Roberts hamarosan lebukott. A fiatal férfit letartóztatták, majd végül 100 hónap börtönbüntetésre ítélték. Ezzel együtt a NASA azonnal megszüntette a gyakornoki jogviszonyát, és Roberts ígéretes tudományos karrierje romba dőlt.
Roberts ma már szabad ember
Roberts a börtönéveket tanulással töltötte. Mélyen beleásta magát a fizikába és a kozmológiába. Kidolgozott egy saját (a fősodratú tudomány által vitatott és el nem fogadott) elméletet, amelyet „Kvantumtér-elméletnek" (Quantum Space Theory) vagy „Einstein intuíciójának" (Einstein's Intuition) nevezett el. Ez az elmélet a téridő 11 dimenziós, kvantált természetét próbálja leírni.
Miután letöltötte büntetését, Roberts befejezte egyetemi tanulmányait, és diplomát szerzett fizikából, antropológiából és filozófiából. Tudományos előadásokat tart, konferenciákon vesz részt (például TEDx előadást is tartott), és saját elméletét népszerűsíti. Emellett könyvet is írt a fizikáról szóló elképzeléseiről.
Tanulságok és következmények a NASA számára
Ez az eset rávilágított arra, hogy a NASA-nak szigorúbban kell őriznie felbecsülhetetlen értékű gyűjteményeit. Következésképpen az intézmény jelentősen megerősítette biztonsági protokolljait, és többszörös védelmi rendszereket vezetett be a Hold-minták tárolására. A botrány ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a fiatal tehetségek megfelelő felügyelete és mentorálása kulcsfontosságú.
Összességében Thad Roberts története egyszerre szól az emberi gyarlóságról, a tudományos értékek védelméről és arról, hogy milyen következményekkel jár, ha valaki a szenvedélyeit a felelősség elé helyezi.
- A szex a holdkőzeten talán romantikusan hangzik, de a valóságban egy pótolhatatlan tudományos örökség meggyalázását jelentette.