Szinte hihetetlen, de a Holdon szexelt egy szerelmespár

Thad Roberts rendkívül tehetséges fiatalember volt, aki a NASA Johnson Űrközpontjába került gyakornokként. Kiváló tanulmányi eredményei és ambíciója révén hamar kitűnt társai közül. Azonban a csillagászat iránti szenvedélye mellett egy másik, veszélyesebb vágy is hajtotta: a kalandvágy és a határok feszegetése. Roberts nem elégedett meg azzal, hogy csupán tanulmányozza az űrkutatás relikviáit – birtokolni akarta azokat. Erre a holdkőzeteket szemelte ki.

A holdkőzetek ellopása és szex a Holdon

Ennek következtében Roberts egy vakmerő tervet szőtt. Elhatározta, hogy ellopja a NASA széfjéből a pótolhatatlan értékű holdkőzetmintákat, amelyeket az Apollo-missiók során gyűjtöttek az űrhajósok. Ezek a minták nemcsak tudományos szempontból voltak felbecsülhetetlen értékűek, hanem szimbolikus jelentőségük is óriási volt – az emberiség egyik legnagyobb vállalkozásának kézzelfogható bizonyítékai. Roberts azonban mindezt figyelmen kívül hagyta, amikor 2001 júliusában társaival együtt végrehajtotta a lopást.

A történet legbotrányosabb fejezete ezután következett. Roberts a holdkőzetmintákat tartalmazó párnát az ágyára terítette, majd barátnőjével közösen szexuális aktust folytattak rajta. Így tehát – bár nem szó szerint – de gyakorlatilag a Holdon szeretkeztek. Ez az esemény tette igazán hírhedtté az esetet, és egyúttal még felháborítóbbá is a tudományos közösség szemében.

Mindazonáltal a romantikus kaland nem tartott sokáig. Roberts megpróbálta eladni a holdkőzetmintákat az interneten, ám egy belga ásványgyűjtő gyanút fogott, és értesítette az FBI-t. Az ügynökök csapdát állítottak, és Roberts hamarosan lebukott. A fiatal férfit letartóztatták, majd végül 100 hónap börtönbüntetésre ítélték. Ezzel együtt a NASA azonnal megszüntette a gyakornoki jogviszonyát, és Roberts ígéretes tudományos karrierje romba dőlt.

Roberts ma már szabad ember

Roberts a börtönéveket tanulással töltötte. Mélyen beleásta magát a fizikába és a kozmológiába. Kidolgozott egy saját (a fősodratú tudomány által vitatott és el nem fogadott) elméletet, amelyet „Kvantumtér-elméletnek" (Quantum Space Theory) vagy „Einstein intuíciójának" (Einstein's Intuition) nevezett el. Ez az elmélet a téridő 11 dimenziós, kvantált természetét próbálja leírni.