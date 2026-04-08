holdkőzet

Szinte hihetetlen, de a Holdon szexelt egy szerelmespár

A NASA történetének egyik legbizarrabb fejezete 2001-ben íródott, amikor egy fiatal gyakornok és barátnője szó szerint a Holdról származó kőzeteken feküdve élték át az intimitás pillanatait. Az eset egyben komoly tanulságokkal is szolgál a tudományos értékek, így a holdkőzetek védelméről.
holdkőzetszexNASA

Thad Roberts rendkívül tehetséges fiatalember volt, aki a NASA Johnson Űrközpontjába került gyakornokként. Kiváló tanulmányi eredményei és ambíciója révén hamar kitűnt társai közül. Azonban a csillagászat iránti szenvedélye mellett egy másik, veszélyesebb vágy is hajtotta: a kalandvágy és a határok feszegetése. Roberts nem elégedett meg azzal, hogy csupán tanulmányozza az űrkutatás relikviáit – birtokolni akarta azokat. Erre a holdkőzeteket szemelte ki. 

holdkőzet July 21, 2009 - A moon rock brought to Earth by Apollo 11, humans first landing on the moon in July 1969, is shown as it floats aboard the International Space Station. Part of Earth can be seen through the window. The 3.6 billion year-old lunar sample was flown to the station aboard Space Shuttle mission STS-119 in April 2009 in honor of the July 2009 40th anniversary of the historic first moon landing. The rock, lunar sample 10072, was flown to the station to serve as a symbol of the nations resolve to continue the exploration of space. (Photo by Stocktrek Images / NASA / StockTrek Images via AFP)
Tárolóba zárt holdkőzet lebeg a Nemzetközi Űrállomáson 
Fotó: STOCKTREK IMAGES / NASA

A holdkőzetek ellopása és szex a Holdon

Ennek következtében Roberts egy vakmerő tervet szőtt. Elhatározta, hogy ellopja a NASA széfjéből a pótolhatatlan értékű holdkőzetmintákat, amelyeket az Apollo-missiók során gyűjtöttek az űrhajósok. Ezek a minták nemcsak tudományos szempontból voltak felbecsülhetetlen értékűek, hanem szimbolikus jelentőségük is óriási volt – az emberiség egyik legnagyobb vállalkozásának kézzelfogható bizonyítékai. Roberts azonban mindezt figyelmen kívül hagyta, amikor 2001 júliusában társaival együtt végrehajtotta a lopást.

A történet legbotrányosabb fejezete ezután következett. Roberts a holdkőzetmintákat tartalmazó párnát az ágyára terítette, majd barátnőjével közösen szexuális aktust folytattak rajta. Így tehát – bár nem szó szerint – de gyakorlatilag a Holdon szeretkeztek. Ez az esemény tette igazán hírhedtté az esetet, és egyúttal még felháborítóbbá is a tudományos közösség szemében. 

Mindazonáltal a romantikus kaland nem tartott sokáig. Roberts megpróbálta eladni a holdkőzetmintákat az interneten, ám egy belga ásványgyűjtő gyanút fogott, és értesítette az FBI-t. Az ügynökök csapdát állítottak, és Roberts hamarosan lebukott. A fiatal férfit letartóztatták, majd végül 100 hónap börtönbüntetésre ítélték. Ezzel együtt a NASA azonnal megszüntette a gyakornoki jogviszonyát, és Roberts ígéretes tudományos karrierje romba dőlt.

Roberts ma már szabad ember

Roberts a börtönéveket tanulással töltötte. Mélyen beleásta magát a fizikába és a kozmológiába. Kidolgozott egy saját (a fősodratú tudomány által vitatott és el nem fogadott) elméletet, amelyet „Kvantumtér-elméletnek" (Quantum Space Theory) vagy „Einstein intuíciójának" (Einstein's Intuition) nevezett el. Ez az elmélet a téridő 11 dimenziós, kvantált természetét próbálja leírni.

Miután letöltötte büntetését, Roberts befejezte egyetemi tanulmányait, és diplomát szerzett fizikából, antropológiából és filozófiából. Tudományos előadásokat tart, konferenciákon vesz részt (például TEDx előadást is tartott), és saját elméletét népszerűsíti. Emellett könyvet is írt a fizikáról szóló elképzeléseiről.

Tanulságok és következmények a NASA számára

Ez az eset rávilágított arra, hogy a NASA-nak szigorúbban kell őriznie felbecsülhetetlen értékű gyűjteményeit. Következésképpen az intézmény jelentősen megerősítette biztonsági protokolljait, és többszörös védelmi rendszereket vezetett be a Hold-minták tárolására. A botrány ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a fiatal tehetségek megfelelő felügyelete és mentorálása kulcsfontosságú. 

Összességében Thad Roberts története egyszerre szól az emberi gyarlóságról, a tudományos értékek védelméről és arról, hogy milyen következményekkel jár, ha valaki a szenvedélyeit a felelősség elé helyezi.

  • A szex a holdkőzeten talán romantikusan hangzik, de a valóságban egy pótolhatatlan tudományos örökség meggyalázását jelentette.

 

