Iszonytató dolog derült ki a homárokról; akaratunkon kívül válhattunk szadistává

A hagyományos elképzelés szerint a homárok idegrendszere túl primitív ahhoz, hogy valódi fájdalmat érezzenek. Ezért sokan azzal nyugtatták lelkiismeretüket, hogy a forró vízbe dobott homár csupán reflexszerűen reagál. Ugyanakkor a modern tudomány egyre inkább megkérdőjelezi ezt a kényelmes feltételezést. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a fájdalomérzékelés nem kizárólag a magasabb rendű élőlények privilégiuma.

A homárok éreznek fájdalmat, ezért élve főzésük szadizmus

Fotó: TAHSIN CEYLAN / ANADOLU

A homárok és a tudomány

A Göteborgi Egyetem svéd kutatócsoportja forradalmi kísérleteket végzett a tízlábú rákokkal kapcsolatban. A vizsgálatok során fájdalomcsillapító szereket alkalmaztak a homárokon, és megfigyelték viselkedésük változásait. Az eredmények egyértelműen bizonyították, hogy a fájdalomcsillapító jelentősen befolyásolta az állatok reakcióit. Ez a felfedezés arra utal, hogy a homárok idegrendszere képes feldolgozni a fájdalomingereket, hasonlóan az emlősökéhez.

A kutatók különböző fájdalomcsillapító hatóanyagokat teszteltek, és meglepő módon minden esetben mérhető változást tapasztaltak. Amikor a homárok fájdalomcsillapítót kaptak, nyugodtabbá váltak, és kevésbé mutatták a stressz jeleit. Ezzel szemben a kontrollcsoport egyedei erőteljes menekülési reakciókat produkáltak. Következésképpen a tudósok arra a megállapításra jutottak, hogy a rákok fájdalomérző rendszere sokkal fejlettebb, mint azt korábban feltételezték.

Mit jelent ez a gasztronómia szempontjából?

Ez a tudományos áttörés komoly etikai kérdéseket vet fel a vendéglátóiparban. Számos európai országban már most is szabályozzák a homár elkészítésének módját. Svájc például 2018-ban betiltotta az élő homárok forró vízbe dobását, és előírta az előzetes elkábítást. Hasonló szabályozások más országokban is napirendre kerülhetnek a Göteborgi Egyetem kutatási eredményeinek fényében.

A fájdalom témája tehát már nem csupán filozófiai kérdés, hanem gyakorlati következményekkel járó tudományos tény. A szakácsoknak és éttermeknek fel kell készülniük arra, hogy új módszereket alkalmazzanak a homárok humánusabb elkészítésére. Az elektromos kábítás és a gyors lefejezés egyre elfogadottabb alternatívákká válnak. Mindazonáltal a fogyasztók tudatossága is kulcsszerepet játszik ebben a változásban.