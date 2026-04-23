Sokkoló felfedezés: nem fogod elhinni, mit rejtett az 1600 éves múmia gyomra

A régészek Minja tartományban bukkantak a múmiára. Hisám al-Laiti, az egyiptomi régészeti tanács vezetője a lelet fontos irodalmi és történeti jelentőségét emelte ki. A múmiában fellelt papirusztekercs eredetileg Homérosz Iliászának egy verstöredékét tartalmazza.

Homérosz második könyvéből való a verstöredék, amely a Trója felé tartó görög hajók listáját tartalmazza

Kredit: University of Barcelona

Hol találták meg Homérosz verstöredékét?

A sír 180 kilométerre délre található Kairótól az antik Okszirinkosz városában, amely ma al-Bahnaszaként ismert. A térség Egyiptom egyik legjelentősebb régészeti lelőhelyei közé tartozik, ahol számos műtárgyat, a többi között papirusztekercsek ezreit találták meg a görög-római, illetve a bizánci korból. Az 1600 éves múmia gyomrában talált kézirat rendkívülinek számít.

Miért kerülhetett a múmia gyomrába a papirusztekercs?

Az egyelőre nem világos, hogy a világhírű görög eposz szimbolikus okokból került-e múmiába. Halotti maszkok készítésénél ugyanis Egyiptomban a római kort megelőzően is használtak már leselejtezett papirusztöredékekből összeragasztott kartont. A Barcelonai Egyetem kutatói tavaly év végén tették a felfedezést. Ignacio Javier Adiego, az egyetem nyelvészprofesszora elmondta:

Ez nem az első eset, hogy a mumifikációs folyamat során megőrzött, göngyölt és lepecsételt görög papiruszokat találtunk.

Mi a különlegessége a tekercsnek?

Adiego a The Independent című brit lapnak nyilatkozva kiemelte: eddig főként mágikus szövegeket találtak múmiák közelében. Hozzátette azt is, hogy

az igazán új dolog az, hogy irodalmi szöveget tartalmazó papiruszt találtunk temetkezési kontextusban.

Egyiptom Krisztus előtt 30-ban lett a Római Birodalom provinciája. Miután a birodalom 395-ben kettészakadt, a Bizánci Birodalom tartománya maradt 642-ig, az arab hódítás bekövetkeztéig – írja az MTI.