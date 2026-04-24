Sokat ülsz? Ez az egyszerű trükk megmentheti az életed

A modern élet egyik legnagyobb paradoxona, hogy miközben egyre többet tudunk az egészséges életmódról, a napunk jelentős részét mozdulatlanul töltjük. A kutatások szerint sokan akár napi 6–10 órát is ülnek, és legtöbbjük nincs is tudatában. A rendszeres hosszas ülés azonban hosszú távon komoly következményekkel járhat.

Sok ember észre sem veszi, mennyi időt tölt üléssel napi rendszerességgel, pedig a hosszas ülés komoly egészségügyi kockázattal jár

Miért jelent problémát a hosszas ülés?

A mozgáshiány nem egyszerűen az aktivitás hiánya, hanem önálló élettani hatásokkal jár. Amikor hosszú ideig ülünk, a szervezet lelassítja az anyagcserét, hiszen kevesebb energiára van szüksége. Ez elsőre logikus, de a következmények már kevésbé kedvezőek. A WHO szerint a fizikai inaktivitás a negyedik olyan halálozási kockázati tényező, melyet egyébként befolyásolhatunk. A Simon Fraser University kutatói szerint már 10 százalékos aktivitásnövelés is több százmillió korai halálesetet előzhetne meg világszerte.

Milyen egészségügyi kockázatokkal járhat mindez?

Az ülés során csökken bizonyos enzimek aktivitása, például a lipoprotein-lipázé, amely a vérben keringő zsírok lebontásáért felelős. Ha ez a folyamat lelassul, a zsírok felhalmozódhatnak a vérben, ami idővel anyagcsere-problémákhoz vezethet. A hosszas ülés hatása azonban nem áll meg az anyagcserénél.

A vérben felhalmozódó zsírok és a romló inzulinérzékenység növeli a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.

Az izmok is gyengülnek, mivel használat hiányában fokozatosan leépülnek.

A keringési rendszer is érintett: a lábakban pangó vér visszérproblémákhoz, sőt súlyosabb esetben mélyvénás trombózishoz vezethet.

Hosszú távon pedig nő a szívbetegségek, egyes daganatok, a demencia és a korai halálozás kockázata is.

Ellensúlyozható edzéssel a sok ülés?

Sokan úgy gondolják, hogy egy intenzív edzés „lenullázza” a napközbeni ülést. A valóság azonban ennél összetettebb. A rendszeres mozgás valóban csökkenti a kockázatokat, de nem szünteti meg teljesen. Kutatások szerint azoknál is nő a korai halálozás esélye, akik sokat ülnek, még akkor is, ha egyébként aktívak. Ugyanakkor a helyzet jelentősen rosszabb azoknál, akik sem eleget nem mozognak, és még az üléssel töltött időt sem csökkentik.