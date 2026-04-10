Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
hosszú élet

Kiderült a titok: így lehet megélni a 100 éves kort

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tudósok évtizedek óta kutatják, mi különbözteti meg azokat az embereket, akik elérik a 100 éves kort azoktól, akik nem. Mostanra egy áttörő kutatás végre választ adhat erre az izgalmas kérdésre. A svájci kutatók olyan biológiai különbségeket fedeztek fel, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek a rendkívüli hosszú élet megértésében.
hosszú életgenfi egyetemaging cell

Az új tanulmány rávilágít arra, hogy a századik életévüket megélő emberek szervezete másképp működik már fiatal korukban is. Ezek a különbségek nem csupán a szerencsés géneknek köszönhetőek, hanem komplex biológiai folyamatok eredményei. A felfedezés új utakat nyithat meg az öregedéskutatásban és akár a hosszú élet elősegítésében is.

Hosszú élet 20 November 2025, Saxony-Anhalt, Halle (Saale): Johanna Quaas celebrates her 100th birthday. Since 2012, she has been in the Guinness Book of Records as the oldest competitive gymnast in the world. She is known throughout Germany as the "Gymnastics Grandma". Photo: Heiko Rebsch/dpa (Photo by Heiko Rebsch / dpa Picture-Alliance via AFP)
Johanna Quaas a 100 éves „tornász nagymama”" is példa a hosszú életre
Fotó: HEIKO REBSCH / DPA

Hosszú élet: svájci tudósok élvonalbeli munkája

A Genfi Egyetem és a Lausanne-i Egyetem kutatóinak közös munkája eredményezte ezt a forradalmi felfedezést. A tudósok több száz százéves ember adatait elemezték, összehasonlítva őket fiatalabb kontrollcsoportokkal. Az eredmények megdöbbentő mintázatokat tártak fel a sejtek működésében és a test regenerációs képességeiben.

A kutatók különös figyelmet fordítottak a vérben található biomarkerekre és a sejtszintű folyamatokra. Következésképpen megállapították, hogy a 100 éves kort elérő emberek szervezetében a gyulladásos folyamatok alacsonyabb szinten maradnak egész életük során. Ezen túlmenően az immunrendszerük is hatékonyabban működik, ami segít kivédeni a különböző betegségeket. 

A vizsgálatok során a kutatócsoport modern genetikai módszereket alkalmazott. Ennek eredményeként sikerült azonosítani azokat a génvariánsokat, amelyek összefüggésbe hozhatók a rendkívüli hosszú élettel. Továbbá megállapították, hogy ezek a genetikai tulajdonságok öröklődhetnek, ami magyarázatot ad arra, miért fordulnak elő egyes családokban gyakrabban a századik születésnapjukat megünneplő emberek.

Tudományos mérföldkő

A kutatás eredményeit a rangos Aging Cell folyóirat publikálta, ami önmagában is jelzi a felfedezés jelentőségét. A tanulmány részletesen bemutatja azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek a hosszú életet befolyásolják. Mindenekelőtt a mitokondriumok – a sejtek energiatermelő egységei – működése bizonyult kulcsfontosságúnak. 

A publikáció szerint a száz évet megélők mitokondriális DNS-e kevesebb károsodást mutat, mint a hasonló korú, de rövidebb élettartamú egyéneké. Ez a felismerés azért fontos, mert a mitokondriális funkció romlása számos öregedéssel kapcsolatos betegség kialakulásáért felelős. Ezért a kutatók úgy vélik, hogy a mitokondriális egészség fenntartása lehet az egyik kulcs a hosszú élethez.

Jövőbeli kilátások

A kutatás eredményei nemcsak tudományos szempontból jelentősek, hanem gyakorlati következményekkel is járhatnak. Elsősorban új gyógyszerek és terápiák fejlesztése válhat lehetővé, amelyek az öregedési folyamatok lassítását célozzák. Másodsorban az életmódbeli ajánlások is pontosabbá válhatnak a felfedezések fényében.

A tudósok hangsúlyozzák, hogy bár a genetika fontos szerepet játszik, az életmód sem elhanyagolható tényező. Összességében elmondható, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás és a stresszkezelés mind hozzájárulnak a sejtek egészségének megőrzéséhez. A jövőben további kutatások várhatók, amelyek még pontosabban meghatározhatják, hogyan érhetjük el mindannyian a 100 éves kort jó egészségben. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
