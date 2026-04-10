Kiderült a titok: így lehet megélni a 100 éves kort

Az új tanulmány rávilágít arra, hogy a századik életévüket megélő emberek szervezete másképp működik már fiatal korukban is. Ezek a különbségek nem csupán a szerencsés géneknek köszönhetőek, hanem komplex biológiai folyamatok eredményei. A felfedezés új utakat nyithat meg az öregedéskutatásban és akár a hosszú élet elősegítésében is.

Johanna Quaas a 100 éves „tornász nagymama”" is példa a hosszú életre

Hosszú élet: svájci tudósok élvonalbeli munkája

A Genfi Egyetem és a Lausanne-i Egyetem kutatóinak közös munkája eredményezte ezt a forradalmi felfedezést. A tudósok több száz százéves ember adatait elemezték, összehasonlítva őket fiatalabb kontrollcsoportokkal. Az eredmények megdöbbentő mintázatokat tártak fel a sejtek működésében és a test regenerációs képességeiben.

A kutatók különös figyelmet fordítottak a vérben található biomarkerekre és a sejtszintű folyamatokra. Következésképpen megállapították, hogy a 100 éves kort elérő emberek szervezetében a gyulladásos folyamatok alacsonyabb szinten maradnak egész életük során. Ezen túlmenően az immunrendszerük is hatékonyabban működik, ami segít kivédeni a különböző betegségeket.

A vizsgálatok során a kutatócsoport modern genetikai módszereket alkalmazott. Ennek eredményeként sikerült azonosítani azokat a génvariánsokat, amelyek összefüggésbe hozhatók a rendkívüli hosszú élettel. Továbbá megállapították, hogy ezek a genetikai tulajdonságok öröklődhetnek, ami magyarázatot ad arra, miért fordulnak elő egyes családokban gyakrabban a századik születésnapjukat megünneplő emberek.

Tudományos mérföldkő

A kutatás eredményeit a rangos Aging Cell folyóirat publikálta, ami önmagában is jelzi a felfedezés jelentőségét. A tanulmány részletesen bemutatja azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek a hosszú életet befolyásolják. Mindenekelőtt a mitokondriumok – a sejtek energiatermelő egységei – működése bizonyult kulcsfontosságúnak.

A publikáció szerint a száz évet megélők mitokondriális DNS-e kevesebb károsodást mutat, mint a hasonló korú, de rövidebb élettartamú egyéneké. Ez a felismerés azért fontos, mert a mitokondriális funkció romlása számos öregedéssel kapcsolatos betegség kialakulásáért felelős. Ezért a kutatók úgy vélik, hogy a mitokondriális egészség fenntartása lehet az egyik kulcs a hosszú élethez.