A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat küldetése, hogy világszínvonalú alap- és alkalmazott kutatások révén erősítse Magyarország innovációvezérelt gazdasági növekedését és nemzetközi tudományos elismertségét. E küldetéssel összhangban a HUN-REN vezetése az elmúlt években aktívan kereste azokat a lehetőségeket, amelyek e célok előmozdítását szolgálják. Ennek jegyében írt alá stratégiai együttműködési megállapodást a HUN-REN és a világ legjobb műszaki egyetemének tartott MIT arról, hogy a hálózat részt vesz az MIT keretein belül működő Center for International Studies (CIS) Global Seed Funds programjában.

Három kutatócsoport jutott finanszírozáshoz a Massachusetts Institute of Technology (MIT) és a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat közös pályázatán

MIT Hungary HUN-REN Seed Fund

A megállapodás értelmében a két fél létrehozta az MIT Hungary HUN-REN Seed Fund-ot, amely a HUN-REN és az MIT kutatóinak vezetésével hoz létre kutatócsoportokat, lehetőséget teremtve a hazai kutatók és hallgatók bekapcsolódására a programba. Az együttműködés minden tekintetben kiemelkedőnek számít: Magyarországot is beleszámítva Európában csupán 10, és világszerte is mindössze 23 ország vesz részt az MIT GSF programban.

A tavaly decemberben lezárult első pályázati ciklusban az MIT oktatói és a HUN-REN kutatói hat közös pályázatot nyújtottak be. A HUN-REN-t és az MIT-t egyaránt bevonó értékelést követően az MIT Értékelő Bizottsága a közelmúltban döntött a támogatásban részesülő pályázatokról, amelyek listája az MIT honlapján is megtekinthető.

A három nyertes pályázat a következő:

A „könnyű” nehéz elemek eredetének kérdése (HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont), vezető kutatók: Maria Lugaro kutatóprofesszor és Marco Pignatari tudományos főmunkatárs. Az MIT részéről Anna Frebel, az asztrofizikai részleg vezetője a partner. A fejlett reaktorok autonóm irányítása (HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont), vezető kutatók: Ványi András Szabolcs és Böröczki Zoltán István. Az MIT oldaláról Sacit Cetiner, az Atomreaktor Laboratórium tudományos igazgatója és Benoit Forget, a Nukleáris Technika Tanszék vezetője vesz részt a projektben. Mesterséges intelligenciával támogatott kiterjesztett valóság (XR) alkalmazások késleltetésének hatása (HUN-REN-BME Felhőalkalmazások Kutatócsoport), vezető kutató: Toka László egyetemi tanár, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék. Az MIT-t Fox Harrell, az Adat-, Rendszer- és Társadalomtudományi Intézet digitális médiával és mesterséges intelligenciával foglalkozó egyetemi tanára képviseli.

Az MIT-Hungary HUN-REN Seed Fund révén a HUN-REN kutatói olyan kutatástámogatási kerethez csatlakozhatnak, amely a nemzetközi tudományos együttműködések legkorábbi szakaszába fektet be. A program célja, hogy közös, jelentős áttörést hozó, valamint úttörő jellegű kutatási projektekben összekösse az MIT oktatóit, kutatóit és hallgatóit a HUN-REN kutatási intézményeiben dolgozó kutatókkal és kutatócsoportokkal. Így olyan kapcsolatok fonódhatnak szorosabbra, amelyek hosszú távú, nagyléptékű kutatási partnerségekké fejlődhetnek az MIT és Magyarország legnagyobb kutatóhálózata között, elősegítve a tudományos kiválóságot és az innovációt.