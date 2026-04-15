Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Olvasta?

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Új fejlemény: megkérdőjelezték, hogy a csirke- egészségesebb, mint a marhahús

2026. április 15. 20:18
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A táplálkozástudomány területén ritkán találkozunk olyan eredményekkel, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg évtizedes meggyőződéseinket. Azonban egy friss tanulmány pontosan ezt teszi, amikor a marhahús és a csirkehús egészségügyi hatásait vizsgálja prediabéteszes betegeknél. Az Indianai Egyetem kutatói izgalmas felfedezéseket tettek, amelyek új megvilágításba helyezik a vörös hús fogyasztásával kapcsolatos eddigi ajánlásokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vizsgálatot Kevin C. Maki táplálkozástudományi szakértő vezette, aki csapatával együtt arra kereste a választ, hogy a különböző húsfélék hogyan befolyásolják a vércukorszintet és az inzulinérzékenységet. A kutatás eredményei meglepetést okoztak még a szakemberek körében is, hiszen a bevett elképzelésekkel ellentétes következtetésekre jutottak a húsfogyasztást illetően. 

hús SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - OCTOBER 04: Pork products are displayed on a shelf at a Safeway store on October 04, 2021 in San Francisco, California. The price for meat at the grocery stores has surged over the past year with beef jumping 12.2%, pork 9.8% and chicken up 7.2% since last year. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Nem biztos, hogy a csirkehús egészségesebb, mint a marhahús
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A húsválasztás és az egészséges táplálkozás

Hosszú éveken keresztül az orvosok és táplálkozási tanácsadók egyöntetűen a csirkehús fogyasztását javasolták azoknak, akik egészséges életmódra törekednek. Ennek megfelelően a fehér húsokat az egészségtudatos étkezés alapkövének tekintették, míg a vörös húsokat, különösen a marhahúst, gyakran a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a cukorbetegség kockázati tényezőjeként emlegették. Mindazonáltal a legújabb kutatási eredmények árnyaltabb képet festenek erről a kérdésről. 

Kevin C. Maki és kollégái az Indianai Egyetemen végzett kísérletük során megállapították, hogy a sovány marhahús rendszeres fogyasztása nem rontja, sőt bizonyos esetekben javíthatja a prediabéteszes állapotú egyének anyagcsere-mutatóit. Továbbá a tanulmány rávilágított arra is, hogy a húsok feldolgozottsági foka és zsírtartalma legalább olyan fontos tényező, mint maga a hús típusa. Ennélfogva nem feltétlenül a hús színe határozza meg annak egészségügyi hatásait.

A fehérjeforrások minőségének jelentősége

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy az egészséges táplálkozás nem egyenlő a fehér húsok kizárólagos fogyasztásával. Ezzel szemben a hangsúlyt a minőségi fehérjeforrásokra kell helyezni, függetlenül attól, hogy azok csirkehúsból vagy marhahúsból származnak. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a feldolgozott húskészítmények – legyenek azok bármilyen alapanyagból – továbbra is kerülendők a cukorbetegség megelőzése szempontjából. 

A vizsgálat résztvevői között azok, akik rendszeresen fogyasztottak sovány marhahúst egy kiegyensúlyozott étrend részeként, hasonló vagy akár jobb eredményeket értek el a vércukorkontroll terén, mint a kizárólag csirkehúst fogyasztó csoport. Összességében elmondható, hogy a változatosság és a feldolgozatlan, természetes élelmiszerek előnyben részesítése kulcsfontosságú a prediabétesz kezelésében és megelőzésében.

Az eredmények fényében érdemes újragondolni étkezési szokásainkat. Mindenekelőtt a sovány húsok választása és a megfelelő elkészítési módok alkalmazása segíthet abban, hogy élvezzük mind a csirkehús, mind a marhahús előnyeit. Emellett a zöldségekben és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag étrend kiegészítéseként mindkét húsféle helyet kaphat az egészséges táplálkozásban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!