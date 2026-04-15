Új fejlemény: megkérdőjelezték, hogy a csirke- egészségesebb, mint a marhahús

A vizsgálatot Kevin C. Maki táplálkozástudományi szakértő vezette, aki csapatával együtt arra kereste a választ, hogy a különböző húsfélék hogyan befolyásolják a vércukorszintet és az inzulinérzékenységet. A kutatás eredményei meglepetést okoztak még a szakemberek körében is, hiszen a bevett elképzelésekkel ellentétes következtetésekre jutottak a húsfogyasztást illetően.

Nem biztos, hogy a csirkehús egészségesebb, mint a marhahús

A húsválasztás és az egészséges táplálkozás

Hosszú éveken keresztül az orvosok és táplálkozási tanácsadók egyöntetűen a csirkehús fogyasztását javasolták azoknak, akik egészséges életmódra törekednek. Ennek megfelelően a fehér húsokat az egészségtudatos étkezés alapkövének tekintették, míg a vörös húsokat, különösen a marhahúst, gyakran a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a cukorbetegség kockázati tényezőjeként emlegették. Mindazonáltal a legújabb kutatási eredmények árnyaltabb képet festenek erről a kérdésről.

Kevin C. Maki és kollégái az Indianai Egyetemen végzett kísérletük során megállapították, hogy a sovány marhahús rendszeres fogyasztása nem rontja, sőt bizonyos esetekben javíthatja a prediabéteszes állapotú egyének anyagcsere-mutatóit. Továbbá a tanulmány rávilágított arra is, hogy a húsok feldolgozottsági foka és zsírtartalma legalább olyan fontos tényező, mint maga a hús típusa. Ennélfogva nem feltétlenül a hús színe határozza meg annak egészségügyi hatásait.

A fehérjeforrások minőségének jelentősége

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy az egészséges táplálkozás nem egyenlő a fehér húsok kizárólagos fogyasztásával. Ezzel szemben a hangsúlyt a minőségi fehérjeforrásokra kell helyezni, függetlenül attól, hogy azok csirkehúsból vagy marhahúsból származnak. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a feldolgozott húskészítmények – legyenek azok bármilyen alapanyagból – továbbra is kerülendők a cukorbetegség megelőzése szempontjából.

A vizsgálat résztvevői között azok, akik rendszeresen fogyasztottak sovány marhahúst egy kiegyensúlyozott étrend részeként, hasonló vagy akár jobb eredményeket értek el a vércukorkontroll terén, mint a kizárólag csirkehúst fogyasztó csoport. Összességében elmondható, hogy a változatosság és a feldolgozatlan, természetes élelmiszerek előnyben részesítése kulcsfontosságú a prediabétesz kezelésében és megelőzésében.