Megdöbbentő fordulat: a hús védheti az agyat, de nem mindenkinél

A svédországi Karolinska Intézet és a Stockholmi Egyetem kutatói több mint 2000, 60 év feletti embert követtek nyomon, többségüket 15 éven keresztül is. Az étrendjüket vetették össze kognitív teljesítményükkel és a demencia kialakulásának jellemzőivel. Az étrenden belül a húsfogyasztásra külön is odafigyeltek, miközben egy kulcsfontosságú genetikai tényező szerint is külön csoportokat vizsgáltak.

Ha az Alzheimer-kór egyik legfontosabb kockázati tényezőjét hordozza, akkor a minőségi hús fogyasztása akár meg is védheti a kórtól

Fotó: ROULIER/TURIOT / Mood4Food

Mit mutatott a kutatás a demencia kockázatáról?

Korábbi kutatásokból már tudták a kutatók, hogy az úgynevezett APOE4 génváltozat jelenléte az emberi szervezetben az Alzheimer-kór egyik legfontosabb kockázati tényezője.

Az új kutatás eredményei szerint azoknál, akik az APOE4 génváltozatot hordozzák, a magasabb húsfogyasztás alacsonyabb demenciakockázattal járt együtt. Nemcsak a diagnózisok száma volt alacsonyabb ebben a csoportban, hanem a memória romlása is lassabban következett be.

Ez különösen érdekes, mert az APOE4 hordozók általában éppen ellenkezőleg: nagyobb veszélynek vannak kitéve. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a hatás csak ebben a genetikai csoportban volt megfigyelhető.

Számít, hogy milyen húst eszik?

Igen – és ez is az egyik legfontosabb tanulság. A feldolgozott húsok, például felvágottak és kolbászok esetében a magasabb arány továbbra is növelte a demencia kockázatát, függetlenül a genetikai háttértől. Ezzel szemben a nem feldolgozott húsok – például a vörös húsok vagy a szárnyasok – nagyobb aránya alacsonyabb kockázattal társult. Ez azt jelzi, hogy nemcsak maga a húsfogyasztás a döntő tényező, hanem annak minősége és összetétele is.

Mi lehet az eredmények magyarázata?

A pontos ok még nem ismert, de a kutatók szerint az APOE4 gén befolyásolhatja, hogyan dolgozza fel a szervezet a zsírokat és a tápanyagokat, különösen az agyban. Ez azt jelentheti, hogy az ilyen genetikai háttérrel rendelkező emberek másképp reagálnak bizonyos étrendi hatásokra, például a húsban található tápanyagokra. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy más kutatások korábban éppen a magas húsfogyasztást, különösen a feldolgozott húsokét, hozták összefüggésbe a demencia magasabb kockázatával. Ezért az új eredményeket egyelőre óvatosan kell kezelni.