Mutatjuk a titkot: így kerülheti el egyszerre a rákot és a cukorbetegséget

Az Edinburgh-i és az Észak-Karolinai Egyetem kutatói egy modern számítógépes eszközzel elemezték az amerikai lakosság egészségügyi adatait. Azt vizsgálták, hogy a húsfogyasztás egyharmados visszavágása hogyan befolyásolja a szívbetegségek és a rák kialakulását egy évtized alatt – írja a The Lancet Planetary Health.

A húsfogyasztás mérséklése jelentősen segít több súlyos krónikus betegség elkerülésében

A húsfogyasztás szerepe: a feldolgozott termékek elhagyása mint a megelőzés hatékony eszköze

A kutatók szerint a feldolgozott húsok fogyasztásának 30 százalékos visszavágása kiváló megelőzési stratégia lehet. Ez a gyakorlatban csupán heti tíz szelet szalonna elhagyását jelenti.

Ezzel az egyszerű lépéssel egy évtized alatt több mint 350 ezer cukorbetegséget lehetne elkerülni az Egyesült Államokban.

Emellett 92 500 szívbetegséget és 53 300 vastagbélrákot is meg lehetne előzni. A felmérés szerint ebből leginkább az átlagos jövedelmű (25–55 ezer dollár) fehér férfiak profitálnának.

A vörös hús csökkentése és annak meglepő hatásai

A szakemberek a sima, feldolgozatlan húsok hatásait is megvizsgálták. A vörös hús csökkentése 30 százalékkal még látványosabb eredményeket hozott a modellben. Ez nagyjából heti egyetlen marhahúspogácsával kevesebb étkezést jelent.

Ennek köszönhetően több mint 732 ezer cukorbetegséget, közel 292 ezer szívbetegséget és 32 200 vastagbélrákot lehetne megelőzni.

A magasabb számok részben abból fakadnak, hogy az emberek átlagosan sokkal többet (napi 47 grammot) esznek feldolgozatlan húsokat, mint feldolgozottakat (29 gramm). A kutatók ugyanakkor hozzátették, hogy ezeket az adatokat óvatosan kell kezelni, és további vizsgálatokra van szükség.

Dupla haszon a bolygónak és az embereknek

A legjobb eredményt a két hústípus egyidejű elhagyása hozta.

Ha a lakosság mindkettőből 30 százalékkal kevesebbet fogyasztana, több mint egymillió cukorbetegséget lehetne megelőzni.

Emellett százezernél is több rákos és szívbeteg esetet kerülhetnénk el.

Lindsay Jaacks professzor, a kutatás egyik szerzője kiemelte, hogy ez a táplálkozási irány egybevág a klímavédelmi célokkal is. Az állati termékek visszaszorítása csökkenti a káros gázok kibocsátását. E lépéssel tehát az egészségünk javítása mellett a bolygónkat is védjük.