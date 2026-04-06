Gyakran felmerül a kérdés: miért változik a húsvét dátuma minden évben? Ennek a hátterében egy meglehetősen összetett, ősi naptári rendszer áll. Az ünnep besorolása alapján egy úgynevezett mozgó ünnep. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy az időpontja évről évre vándorol a naptárban. Ráadásul a többi kapcsolódó ünnepnap – mint például a Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékező virágvasárnap – időpontja is a húsvét változó napjától függ - írja a Live Science.
A húsvét dátuma és a tavaszi napéjegyenlőség
A ma is használt számítási képletet még az ókorban dolgozták ki. A szabály egyértelműen kimondja, hogy a húsvétot a tavaszi napéjegyenlőség utáni első teliholdat követő első vasárnapon kell megtartani. Ez a csillagászati esemény minden évben március 20-án vagy 21-én következik be. Pontosan ebből a képletből adódik, hogy az ünnep mindig március 22. és április 25. közötti vasárnapra esik.
A nikaiai zsinat szerepe az egységesítésben
A kereszténység korai időszakában a különböző hívő csoportok még teljesen eltérő időpontokban ünnepeltek. A Kis-Ázsiában élő keresztények a keresztre feszítésről a zsidó pészah első napján emlékeztek meg, amely a tavasz első teliholdjára esett. A nyugati keresztények ezzel szemben a feltámadást a pészahot követő vasárnap ünnepelték, a keresztre feszítés napját pedig a megelőző nagypéntekre tették.
Ez a különbség komoly hitvitákhoz vezetett, mivel a nyugatiak ünnepe gyakran napokkal követte a keleti keresztényekét. A feszült helyzet rendezése érdekében hívták össze Krisztus után 325-ben az első nikaiai zsinatot. A gyűlés egyik fő célja az volt, hogy a húsvét időpontjának kiszámítását végleg függetlenítsék a zsidó naptártól.
Ennek a törekvésnek lett az eredménye a napéjegyenlőségen alapuló új számítási mód.
Miért térnek el ma is az időpontok?
Hiába azonos a számítási képlet, a nyugati és a keleti egyházak sokszor napjainkban is máskor ünnepelnek. Ennek viszonylag egyszerű oka van: a katolikusok és a legtöbb protestáns egyház az 1582-ben bevezetett Gergely-naptárt használja. Az ortodox egyházak viszont továbbra is ragaszkodnak a Krisztus előtt 46-ban bevezetett Julián-naptárhoz. A naptárak eltérése miatt a világ különböző pontjain az ősi egységesítési törekvések ellenére is eltérő dátumokon tartják az ünnepet.
A feltételezett pogány gyökerek cáfolata
Sokan napjainkban is úgy gondolják, hogy az ünnep és annak népszerű szimbólumai (például a tojás vagy a nyúl) pogány eredetűek, a történészek szerint azonban erre valójában nagyon kevés a kézzelfogható bizonyíték.
Egy 8. századi angolszász tudós, Beda Venerabilis írta le először, hogy az ősei április hónapot Eostre pogány istennőről nevezték el. Ebből a feljegyzésből adódóan sokan máig innen eredeztetik az angol „Easter” (húsvét) szót.
- Fontos tudni, hogy ezen az egyetlen korabeli megjegyzésen kívül semmi más nem támasztja alá ezt az elméletet, ráadásul az ünnep gyakran márciusra is eshet. A kutatók szerint az „Easter” szó a korszakban egész egyszerűen hajnalt vagy tavaszt is jelenthetett. Történelmi és régészeti szempontból pedig Észak-Európában semmilyen nyoma nincs olyan ősi pogány ünnepnek, amely március közepe és április közepe közé esett volna.