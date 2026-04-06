Gyakran felmerül a kérdés: miért változik a húsvét dátuma minden évben? Ennek a hátterében egy meglehetősen összetett, ősi naptári rendszer áll. Az ünnep besorolása alapján egy úgynevezett mozgó ünnep. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy az időpontja évről évre vándorol a naptárban. Ráadásul a többi kapcsolódó ünnepnap – mint például a Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékező virágvasárnap – időpontja is a húsvét változó napjától függ - írja a Live Science.

A gyönyörűen díszített, színes hímes tojások az ünnep elmaradhatatlan szimbólumai, de hiába állandóak a hagyományok, a húsvét dátuma minden évben változik a naptárban.

A húsvét dátuma és a tavaszi napéjegyenlőség

A ma is használt számítási képletet még az ókorban dolgozták ki. A szabály egyértelműen kimondja, hogy a húsvétot a tavaszi napéjegyenlőség utáni első teliholdat követő első vasárnapon kell megtartani. Ez a csillagászati esemény minden évben március 20-án vagy 21-én következik be. Pontosan ebből a képletből adódik, hogy az ünnep mindig március 22. és április 25. közötti vasárnapra esik.

A nikaiai zsinat szerepe az egységesítésben

A kereszténység korai időszakában a különböző hívő csoportok még teljesen eltérő időpontokban ünnepeltek. A Kis-Ázsiában élő keresztények a keresztre feszítésről a zsidó pészah első napján emlékeztek meg, amely a tavasz első teliholdjára esett. A nyugati keresztények ezzel szemben a feltámadást a pészahot követő vasárnap ünnepelték, a keresztre feszítés napját pedig a megelőző nagypéntekre tették.

Ez a különbség komoly hitvitákhoz vezetett, mivel a nyugatiak ünnepe gyakran napokkal követte a keleti keresztényekét. A feszült helyzet rendezése érdekében hívták össze Krisztus után 325-ben az első nikaiai zsinatot. A gyűlés egyik fő célja az volt, hogy a húsvét időpontjának kiszámítását végleg függetlenítsék a zsidó naptártól.

Ennek a törekvésnek lett az eredménye a napéjegyenlőségen alapuló új számítási mód.

Miért térnek el ma is az időpontok?

Hiába azonos a számítási képlet, a nyugati és a keleti egyházak sokszor napjainkban is máskor ünnepelnek. Ennek viszonylag egyszerű oka van: a katolikusok és a legtöbb protestáns egyház az 1582-ben bevezetett Gergely-naptárt használja. Az ortodox egyházak viszont továbbra is ragaszkodnak a Krisztus előtt 46-ban bevezetett Julián-naptárhoz. A naptárak eltérése miatt a világ különböző pontjain az ősi egységesítési törekvések ellenére is eltérő dátumokon tartják az ünnepet.