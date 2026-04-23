Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Érdekes

idő

Megtörtént a lehetetlen: visszafordították az időt

39 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A fizika egyik legizgalmasabb kérdése mindig is az idő természete volt. Vajon miért halad előre az idő? Létezik-e lehetőség a visszafordításra? Ezekre a kérdésekre próbáltak választ találni a Los Alamos-i Nemzeti Laboratórium kutatói, és eredményeik forradalmasíthatják az időről alkotott elképzeléseinket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időmaxwell démonkvantumfizika

A kutatók átütő felfedezést tettek. Ez megmutatja, hogy bizonyos körülmények között a kvantumvilágban az idő folyása megfordítható. Ez a felfedezés nem csupán elméleti jelentőségű, hanem gyakorlati alkalmazásokhoz is vezethet a jövőben. Luis Pedro García-Pintos, a kutatócsoport vezetője és kollégái bebizonyították, hogy a kvantumrendszerek viselkedése eltérhet a mindennapi tapasztalatainktól. 

idő Quantum computing, conceptual illustration. (Photo by VICTOR de SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC / Science Photo Library via AFP)
A kvantumvilágban megfordítható az idő
Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Hogyan fordították meg az időt?

A Physical Review X folyóiratban publikált tanulmány részletesen bemutatja a kísérlet módszertanát és eredményeit. A kutatók egy speciális kvantumrendszert hoztak létre, amelyben sikerült megfigyelniük az idő irányának megfordulását. Ez a jelenség a makroszkopikus világban elképzelhetetlen lenne – gondoljunk csak bele, egy összetört pohár soha nem áll össze magától újra.

A kísérlet során a tudósok a kvantummechanika törvényeit használták ki, amelyek alapvetően különböznek a klasszikus fizika szabályaitól. A kvantumvilágban a részecskék szuperpozícióban létezhetnek, és összefonódhatnak egymással. Ezeket a tulajdonságokat kihasználva García-Pintos és csapata képes volt manipulálni a rendszer időbeli evolúcióját, és gyakorlatilag visszafordítani az idő folyását. 

A Maxwell-démon szerepe: egy gondolatkísérlet valósággá válik

A felfedezés különösen izgalmas aspektusa a Maxwell-démon koncepciójának felelevenítése. Ez a James Clerk Maxwell által 1867-ben javasolt gondolatkísérlet egy képzeletbeli lényt ír le, amely képes lenne a termodinamika második főtételét megsérteni azáltal, hogy információt használ a rendszer manipulálására. A Los Alamos-i kutatók munkája bizonyos értelemben megvalósította ezt a démoni beavatkozást a kvantumszinten.

A Maxwell-démon modern változata a kvantuminformáció-elméleten alapul. A kutatók bebizonyították, hogy megfelelő mérésekkel és visszacsatolással egy kvantumrendszer entrópiáját csökkenteni lehet, ami gyakorlatilag az idő visszafordítását jelenti. Ez az eredmény nem sérti a fizika törvényeit, hiszen a teljes rendszert figyelembe véve az entrópia összességében növekszik.

Jövőbeli alkalmazások és filozófiai kérdések

Luis Pedro García-Pintos és kollégái munkája messzemenő következményekkel járhat a kvantumszámítógépek fejlesztésében. Az idő irányának manipulálása lehetővé teheti a hibák korrigálását és az információ hatékonyabb feldolgozását ezekben a rendszerekben. Továbbá a felfedezés új kapukat nyithat a kvantum-termodinamika területén is. 

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ez a visszafordítás kizárólag a mikroszkopikus kvantumrendszerek szintjén működik. A mindennapi életünkben az idő továbbra is csak egy irányba fog haladni. Mégis, ez a kutatás közelebb visz minket annak megértéséhez, hogy miért tapasztaljuk az idő folyását úgy, ahogy tapasztaljuk, és milyen alapvető törvények kormányozzák univerzumunkat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!