Megtörtént a lehetetlen: visszafordították az időt

A kutatók átütő felfedezést tettek. Ez megmutatja, hogy bizonyos körülmények között a kvantumvilágban az idő folyása megfordítható. Ez a felfedezés nem csupán elméleti jelentőségű, hanem gyakorlati alkalmazásokhoz is vezethet a jövőben. Luis Pedro García-Pintos, a kutatócsoport vezetője és kollégái bebizonyították, hogy a kvantumrendszerek viselkedése eltérhet a mindennapi tapasztalatainktól.

A kvantumvilágban megfordítható az idő

Hogyan fordították meg az időt?

A Physical Review X folyóiratban publikált tanulmány részletesen bemutatja a kísérlet módszertanát és eredményeit. A kutatók egy speciális kvantumrendszert hoztak létre, amelyben sikerült megfigyelniük az idő irányának megfordulását. Ez a jelenség a makroszkopikus világban elképzelhetetlen lenne – gondoljunk csak bele, egy összetört pohár soha nem áll össze magától újra.

A kísérlet során a tudósok a kvantummechanika törvényeit használták ki, amelyek alapvetően különböznek a klasszikus fizika szabályaitól. A kvantumvilágban a részecskék szuperpozícióban létezhetnek, és összefonódhatnak egymással. Ezeket a tulajdonságokat kihasználva García-Pintos és csapata képes volt manipulálni a rendszer időbeli evolúcióját, és gyakorlatilag visszafordítani az idő folyását.

A Maxwell-démon szerepe: egy gondolatkísérlet valósággá válik

A felfedezés különösen izgalmas aspektusa a Maxwell-démon koncepciójának felelevenítése. Ez a James Clerk Maxwell által 1867-ben javasolt gondolatkísérlet egy képzeletbeli lényt ír le, amely képes lenne a termodinamika második főtételét megsérteni azáltal, hogy információt használ a rendszer manipulálására. A Los Alamos-i kutatók munkája bizonyos értelemben megvalósította ezt a démoni beavatkozást a kvantumszinten.

A Maxwell-démon modern változata a kvantuminformáció-elméleten alapul. A kutatók bebizonyították, hogy megfelelő mérésekkel és visszacsatolással egy kvantumrendszer entrópiáját csökkenteni lehet, ami gyakorlatilag az idő visszafordítását jelenti. Ez az eredmény nem sérti a fizika törvényeit, hiszen a teljes rendszert figyelembe véve az entrópia összességében növekszik.