Mindenki rosszul csinálja a böjtöt? Most jött a sokkoló fordulat

A böjt és a kalóriacsökkentés régóta ismert arról, hogy meghosszabbíthatja az életet, de a jelenség pontos okát évtizedekig tévesen magyarázták a tudósok. A UT Southwestern Medical Center kutatói most arra a következtetésre jutottak, hogy az időszakos böjt kulcsfontosságú szakasza nem az éhezés alatt történik, hanem akkor, amikor újra enni kezdünk, a szervezet pedig újrahangolja anyagcseréjét.

Az időszakos böjt valóban csökkenti az öregedést - de nem azért, amit eddig hittünk

Mi történik a szervezetben az időszakos böjt alatt?

Böjtöléskor a szervezet először a vércukorkészleteit használja fel, majd fokozatosan áttér a zsírok lebontására. Ez az alkalmazkodás teszi lehetővé, hogy energiahiányos állapotban is fenntartsuk szervezetünk alapvető működését.

A folyamat kulcsszereplője az NHR-49 nevű fehérje, amely alacsony cukorszint mellett aktiválódik, és segíti a sejtek energiaellátását a zsírraktárak felhasználásával.

Ez az állapot több kedvező változást is beindíthat: javulhat a sejtek „karbantartása”, hatékonyabbá válhat a sérült molekulák eltávolítása, és csökkenhet a sejtkárosodás mértéke. Sokáig úgy gondolták, hogy ezek a folyamatok magyarázzák a hosszabb életet.

Miért nem elegendő önmagában a koplalás hatása?

A kutatók kísérletei azt mutatták, hogy akkor is megfigyelhető volt az élettartam növekedése, amikor az NHR-49 fehérje működését blokkolták. Ez arra utalt, hogy a böjt alatti zsírbontás önmagában nem ad teljes magyarázatot. A kutatók ezért a figyelmüket arra a szakaszra irányították, amely ezután következett, és korábban kevesebbet vizsgálták.

Mi történik, amikor újra enni kezdünk?

Felfedezték, hogy az igazi fordulópont akkor következik be, amikor újra enni kezdünk. Ez ugyanis nem egy egyszerű visszatérés a normál állapothoz, hanem egy finoman szabályozott átmenet: egy KIN-19 nevű enzim leállítja az NHR-49 működését, és a szervezet áttér a lebontó folyamatokról az építő működésre. A kutatók kimutatták, hogy ha ezt a „kikapcsolási szakaszt” megakadályozzák - a fehérje működésben marad-, a böjt minden kedvező hatása eltűnik. Ez azt jelenti, hogy nem a sejtek „tisztulása” és az energiatakarékos működés a kulcs, hanem az, hogy a szervezet képes legyen megfelelő időben és módon váltani a működési módok között.