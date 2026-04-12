Hihetetlen számok érkeztek – mutatjuk a legújabb részvételi adatokat!

robert duvall

„Imádom a reggeli napalm illatát” – szállóige lett a filmbéli mondatból

Az Oscar-díjas, négyszeres Golden Globe-díjas, kétszeres Emmy-díjas Robert Duvall 95 éves korában halt meg az év elején, 2026. február 15-én. Duvall sok filmben nyújtott kiemelkedőt, de sokak szerint a legemlékezetesebb alakítása Francis Ford Coppola: Apokalipszis most c. filmjében volt. Azt a rövid részt máig emlegetik a rajongók, de azt kevesen tudják, hogy Kilgore alezredes figurája nem Duvall fantáziájának szüleménye volt. A neves színész egy létező tisztről mintázta a karakterét.
Egy színészóriás halálára

Robert Duvall kámeaszerepe az apokaliptikus vietnámi háborúról szóló Coppola-filmben egy BAFTÁ-t és egy Golden Globe-ot hozott a színésznek, és persze, Oscar-jelölést is. Duvall ebben a moziban egy helikopterszázad parancsnokát, Kilgore alezredest alakítja, aki Stetson-kalapot hord, a szörfözés a kedvenc foglalatossága ágyúzás közben, támadás közben Wagner: A valkűrök lovaglása c. művét játszatja óriás hangszórókon a helikopterekről, és aki kimondja a mára szállóigévé lett mondatot egy bombázás után:

Imádom a reggeli napalm illatát!

Az itteni karaktere kultfigurává vált, csak úgy, mint az R. Lee Ermey által megformált Hartman őrmester Stanley Kubrick Accéllövedékében.

Duvall mint Kilgore alezredes 
Fotó: Miramax

Duvall-t nem csak a játéka nagyszerűsége, hanem a filmbéli karakter eredetisége miatt is méltatták – joggal. Azt viszont kevesen tudják, hogy a színész egy létező tisztről, John B. Stockton alezredesről mintázta az ikonikus figuráját.

A helikopterháború 

Valószínűleg olvasóinkban is az kép él a vietnámi háborúról, hogy helikopterekből ugranak ki az amerikai katonák és indulnak rohamra, miközben körülöttük sorra robbannak a gránátok. Azt, hogy ilyennek látjuk a 8 évnyi ázsiai konfliktust, a hadviselés egy új formájának köszönhető. Az 1950-es években alakult ki ugyanis az a taktikai elképzelés, hogy ki kell alakítani egy könnyen reagáló, gyorsan mozgó erőt a hadseregeken belül, amely visszahozná az egykori lovasság ilyen jellegzetességeit.

A vietnámi háború jellegzetes jelenete
Fotó: Wikipedia

Helikopterek már a második világháború idején is léteztek, de rendszerszerűen először a koreai háborúban használták a forgószárnyas gépeket. Ott a sebesültek kimentése volt a fő feladatuk, ahogy azt a szintén emlékezetes M*A*S*H c. filmből ismerjük. Ebben az időben a parancsnokság azonban már a harci alkalmazáson törte a fejét, mert a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy ejtőernyős katonákat tömegesen ledobni az ellenségre – nos, ez elviselhetetlen veszteségeket jelent.

Stockton zászlóaljának egy helikoptere a vietnámi háborúban
Fotó:  

Aki megalkotta a légi lovasság (Air Cavalry) elméletét és gyakorlatát, James „Jumping Jim” Gavin altábornagy volt. A második világháborús veterán ejtőernyős tiszt mondta ki elsőként azt, hogy a helikoptereknek kell bevinniük a harci zónába a katonákat, hasonlóan ahhoz, ahogy korábban a lovasság mozgott egy-egy csatában. Az ilyen bevetés előnye, hogy a helikopterek gyorsan képesek odaszállítani az egységeket, ahol éppen kritikus a helyzet. Harc közben is tudják őket mozgatni, és utánpótlással is el tudják őket látni, miközben visszaúton sebesülteket vihetnek magukkal a tábori kórházba. Nem is beszélve arról, hogy a harci helikopterek megfizethetetlen légi támogatást tudnak nyújtani a földön harcolóknak. Ez be is bizonyosodott, mert a vietnámi háború számtalan ütközetében gyakorlatilag a helikopterek döntötték el a harc kimenetelét.

Duvall mintája, Stockton alezredes divatot teremt 

John Stockton alezredes, a légi lovasság (Air Cavalry) megteremtője
Fotó: Facebook

Az új fegyvernem első alakulata 1963-ban alakult meg, John B. Stockton alezredes vezetésével, és megkezdte a kiképzést. Az alezredes nem csak kidolgozta a légi lovasság taktikáját, de máig meghatározó megjelenést is adott az új csapatoknak. Stockton ugyanis hitt abban, hogy a lovassági hagyományok megőrzése erősíteni fogja az összetartozás élményét, ez pedig a harcképességet növeli majd. Ezért az indián háborúk korának viseletét vette elő, és ezzel máig ható divatot teremtett.

Stockton alezredes az 1. lovashadosztály megalakulásának napján
Fotó: US Army

Az alezredes 1876-os mintájú fekete Stetson-kalapot hordott, sárga zsinórral és sárga selyem nyaksállal, valamint sarkantyút viselt. 

Az outfitjét ostor és hatlövetű revolver egészítette ki.

 A hadosztályparancsnokság főtisztjei a fejüket fogták Stockton excentrikus viselkedése láttán, de egy alezredesnek mégsem tilthatták meg, csak úgy, hogy ne hordja az amerikai lovasság szimbólumait. Már csak azért sem, mert Stockton beosztottjai azonnal átvették a főnökük viseletét, sőt, ez a divat ragályos gyorsasággal terjedt a lovassági alakulatoknál. Így mire 1965 júniusában megkezdte a működését Vietnámban az 1. lovashadosztály (First Cavalry Division), amely a nevével ellentétben nem lóháton, hanem helikopterekről harcolt, a lovassági tisztek és altisztek már tüntetően és büszkén jártak a 100 évvel korábbi divatnak megfelelő kalapjaikban.

Az őrült lovassági tiszt

Stockton alezredes nem csak arról volt ismert, hogy újraélesztette a lovassági hagyományokat. A filmbéli ábrázolása abban is egyezik a valósággal, hogy az alezredes valóban A valkűrök lovaglása c. Wagner-művet bömböltette a helikopterekre szerelt hangszórókon, amikor bevetésre indultak a helikopterei.

Az excentrikus tisztről legendákat meséltek a beosztottjai. Elintézte pl., hogy az alakulata kabalaállata, Maggie, az öszvér, kövesse Vietnámba a katonákat, holott ezt szigorú parancsban tiltotta meg a Pentagon. Stockon mégis talált rá módot, hogy titokban egy helikopter-hordozóra juttassa Maggie-t, ahol a beavatottak elrejtették az állatot. Maggie így került az ázsiai hadszíntérre, és az egységgel is maradt sokáig.

Egy másik esetben a helyettesét a monszunidőszak egy esős napján, ejtőernyőbe csavarba behajíttatta egy gödörbe, majd a gödör széléről lekiáltott neki:

Itt van az őrnagyi rangjelzésed. Ha ki tudtad ásni a sárból, feltűzheted és feljöhetsz. Jó szórakozást!

A parancsmegtagadó alezredes

1965. novemberében Ia Drang térségében zajlott le az első nagy ütközet az amerikai és az észak-vietnámi kommunista erők között. A csata meghatározta az összecsapások forgatókönyvét a háború további 8 évére: az amerikaiak a helikopterekkel mozgatták a katonáikat, és a tüzérségre illetve a közvetlen légi támogatásra támaszkodtak. Az északiak pedig rájöttek, hogy csak akkor van esélyük a tűzerő ellen, ha villámgyorsan az amerikai állások közvetlen közelébe kerülnek, és néhány tucat méterről harcolnak, mert ott nehéz volt őket ágyúval lőni vagy lebombázni.

Erősítést hoz egy helikopter az Ia Drang-i csatában
Fotó: Wikipedia

Az Ia Drang-i csatában két leszállóhely körül zajlott a véres harc. Az LZ X-Ray nevű ponton a 7. lovasezred 1. zászlóalja harcolt, és 10:1 arányú veszteséget mért az észak-vietnámi erőkre. Az öldöklő küzdelmet örökítette meg a Katonák voltunk c. film Mel Gibsonnal.

Az LZ Albany ponton azonban másképp alakult a harc. A kommunista csapatok a 2. zászlóalj megérkezésekor lerohanták a leszállóhelyet és a földön védtelen helikoptereket. Az ütközetben néhány perc alatt 50 százalékos veszteséget szenvedtek az amerikaiak.

A vietnámi háborúban még nagyobbak lettek volna az amerikai veszteségek a helikopterek nélkül
Fotó: Wikipedia

A kétségbeesett rádióüzenetek hallatán Stockton engedélyt kért arra, hogy helikoptereket küldjön a zászlóalj kimentésére. A hadosztály-parancsnokság elutasította a kérést, de ez nem zavarta az alezredest. Visszaküldte a helikoptereket LZ Albany-hoz, és azok kimentették a zászlóaljat. Stockton döntése száz amerikai katona életét mentette meg, de ez nem mentette meg az ő karrierjét.

A hadosztályparancsnok helyettese parancsmegtagadásért azonnal felmentette a beosztásából, és leállította a helikopteres alakulat további repülését.

Stockton megtarthatta a rangját, de nem kapott többé fontos szerepet a háborúban. Az alezredes megtörte az eset. Nem szerelt le idő előtt, de elvesztette a hadsereg iránti lelkesedését.

A filmbéli ábrázolása ugyanakkor nem sértette, hanem élete végéig szórakoztatta, és szívesen beszélt róla.

Stockton öröksége 

John Stockton már nyugalmazott katonaként
Fotó: war.gov

Bullwhip Six-et, ahogy a kódneve alapján ismerték, imádták a katonái. Nem volt olyan feladat, vagy veszélyes küldetés, amire ne jelentkeztek volna tucatjával önként, mert Stockton nem a harcoktól távoli parancsnokságról okoskodott, hanem a legtöbbször az első vonalban volt velük, és maga is úgy cselekedett, ahogy elvárta a beosztottjaitól. Ha kellett, cipelte a nehéz lőszeres ládákat, és a sáros lövészgödörben osztotta meg a kulacsát velük. És ahogy ezt minden hadseregben ismerik, a katonák nem azt a tisztet kedvelik, aki nem viselkedik keményen, hanem azt, aki igazságos és nem vonja ki magát a harcból.

Az alezredes a végrendeletében azt üzente a tanítványainak, hogy emeljék magasra a lovassági zászlót és vigyék tovább a hagyományokat. A dokumentumot ezzel zárta: 

Győzzétek le a haditengerészetet!

Stockon kívánsága nem is valósulhatott volna meg tökéletesebben. Ma is lovassági egységeknek nevezik az amerikai helikopteres alakulatokat, és a ma már nem csak a tisztek, hanem az egyszerű katonák között is sokan vannak, akik fekete Stetson-kalapot hordanak egy-egy fontos alkalommal. 

A légi lovassági alakulatnak van hagyományos lovassági egysége is, ceremoniális alkalmakra
Fotó: Wikipedia

A lovassági katonák csak akkor kapják meg a tagságot a Sarkantyú-rendben – vagyis akkor viselhetnek sarkantyút, és akkor tűzhetik ki a sárga felvarrót a ruhájukra –, ha sikeresen elvégezték a megerőltető kiképzést. A díszszemléken pedig a légi lovassági egységek ceremoniális lovassága is részt vesz, lóháton, miközben a fejük felett a helikopterek repülnek el.

 


 

 

