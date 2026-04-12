„Imádom a reggeli napalm illatát” – szállóige lett a filmbéli mondatból

Egy színészóriás halálára

Robert Duvall kámeaszerepe az apokaliptikus vietnámi háborúról szóló Coppola-filmben egy BAFTÁ-t és egy Golden Globe-ot hozott a színésznek, és persze, Oscar-jelölést is. Duvall ebben a moziban egy helikopterszázad parancsnokát, Kilgore alezredest alakítja, aki Stetson-kalapot hord, a szörfözés a kedvenc foglalatossága ágyúzás közben, támadás közben Wagner: A valkűrök lovaglása c. művét játszatja óriás hangszórókon a helikopterekről, és aki kimondja a mára szállóigévé lett mondatot egy bombázás után:

Imádom a reggeli napalm illatát!

Az itteni karaktere kultfigurává vált, csak úgy, mint az R. Lee Ermey által megformált Hartman őrmester Stanley Kubrick Accéllövedékében.

Duvall mint Kilgore alezredes

Duvall-t nem csak a játéka nagyszerűsége, hanem a filmbéli karakter eredetisége miatt is méltatták – joggal. Azt viszont kevesen tudják, hogy a színész egy létező tisztről, John B. Stockton alezredesről mintázta az ikonikus figuráját.

A helikopterháború

Valószínűleg olvasóinkban is az kép él a vietnámi háborúról, hogy helikopterekből ugranak ki az amerikai katonák és indulnak rohamra, miközben körülöttük sorra robbannak a gránátok. Azt, hogy ilyennek látjuk a 8 évnyi ázsiai konfliktust, a hadviselés egy új formájának köszönhető. Az 1950-es években alakult ki ugyanis az a taktikai elképzelés, hogy ki kell alakítani egy könnyen reagáló, gyorsan mozgó erőt a hadseregeken belül, amely visszahozná az egykori lovasság ilyen jellegzetességeit.

A vietnámi háború jellegzetes jelenete

Helikopterek már a második világháború idején is léteztek, de rendszerszerűen először a koreai háborúban használták a forgószárnyas gépeket. Ott a sebesültek kimentése volt a fő feladatuk, ahogy azt a szintén emlékezetes M*A*S*H c. filmből ismerjük. Ebben az időben a parancsnokság azonban már a harci alkalmazáson törte a fejét, mert a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy ejtőernyős katonákat tömegesen ledobni az ellenségre – nos, ez elviselhetetlen veszteségeket jelent.

Stockton zászlóaljának egy helikoptere a vietnámi háborúban

Aki megalkotta a légi lovasság (Air Cavalry) elméletét és gyakorlatát, James „Jumping Jim” Gavin altábornagy volt. A második világháborús veterán ejtőernyős tiszt mondta ki elsőként azt, hogy a helikoptereknek kell bevinniük a harci zónába a katonákat, hasonlóan ahhoz, ahogy korábban a lovasság mozgott egy-egy csatában. Az ilyen bevetés előnye, hogy a helikopterek gyorsan képesek odaszállítani az egységeket, ahol éppen kritikus a helyzet. Harc közben is tudják őket mozgatni, és utánpótlással is el tudják őket látni, miközben visszaúton sebesülteket vihetnek magukkal a tábori kórházba. Nem is beszélve arról, hogy a harci helikopterek megfizethetetlen légi támogatást tudnak nyújtani a földön harcolóknak. Ez be is bizonyosodott, mert a vietnámi háború számtalan ütközetében gyakorlatilag a helikopterek döntötték el a harc kimenetelét.