„Imádom a reggeli napalm illatát” – szállóige lett a filmbéli mondatból

Egy színészóriás halálára
Robert Duvall kámeaszerepe az apokaliptikus vietnámi háborúról szóló Coppola-filmben egy BAFTÁ-t és egy Golden Globe-ot hozott a színésznek, és persze, Oscar-jelölést is. Duvall ebben a moziban egy helikopterszázad parancsnokát, Kilgore alezredest alakítja, aki Stetson-kalapot hord, a szörfözés a kedvenc foglalatossága ágyúzás közben, támadás közben Wagner: A valkűrök lovaglása c. művét játszatja óriás hangszórókon a helikopterekről, és aki kimondja a mára szállóigévé lett mondatot egy bombázás után:
Imádom a reggeli napalm illatát!
Az itteni karaktere kultfigurává vált, csak úgy, mint az R. Lee Ermey által megformált Hartman őrmester Stanley Kubrick Accéllövedékében.
Duvall-t nem csak a játéka nagyszerűsége, hanem a filmbéli karakter eredetisége miatt is méltatták – joggal. Azt viszont kevesen tudják, hogy a színész egy létező tisztről, John B. Stockton alezredesről mintázta az ikonikus figuráját.
A helikopterháború
Valószínűleg olvasóinkban is az kép él a vietnámi háborúról, hogy helikopterekből ugranak ki az amerikai katonák és indulnak rohamra, miközben körülöttük sorra robbannak a gránátok. Azt, hogy ilyennek látjuk a 8 évnyi ázsiai konfliktust, a hadviselés egy új formájának köszönhető. Az 1950-es években alakult ki ugyanis az a taktikai elképzelés, hogy ki kell alakítani egy könnyen reagáló, gyorsan mozgó erőt a hadseregeken belül, amely visszahozná az egykori lovasság ilyen jellegzetességeit.
Helikopterek már a második világháború idején is léteztek, de rendszerszerűen először a koreai háborúban használták a forgószárnyas gépeket. Ott a sebesültek kimentése volt a fő feladatuk, ahogy azt a szintén emlékezetes M*A*S*H c. filmből ismerjük. Ebben az időben a parancsnokság azonban már a harci alkalmazáson törte a fejét, mert a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy ejtőernyős katonákat tömegesen ledobni az ellenségre – nos, ez elviselhetetlen veszteségeket jelent.
Aki megalkotta a légi lovasság (Air Cavalry) elméletét és gyakorlatát, James „Jumping Jim” Gavin altábornagy volt. A második világháborús veterán ejtőernyős tiszt mondta ki elsőként azt, hogy a helikoptereknek kell bevinniük a harci zónába a katonákat, hasonlóan ahhoz, ahogy korábban a lovasság mozgott egy-egy csatában. Az ilyen bevetés előnye, hogy a helikopterek gyorsan képesek odaszállítani az egységeket, ahol éppen kritikus a helyzet. Harc közben is tudják őket mozgatni, és utánpótlással is el tudják őket látni, miközben visszaúton sebesülteket vihetnek magukkal a tábori kórházba. Nem is beszélve arról, hogy a harci helikopterek megfizethetetlen légi támogatást tudnak nyújtani a földön harcolóknak. Ez be is bizonyosodott, mert a vietnámi háború számtalan ütközetében gyakorlatilag a helikopterek döntötték el a harc kimenetelét.
Duvall mintája, Stockton alezredes divatot teremt
Az új fegyvernem első alakulata 1963-ban alakult meg, John B. Stockton alezredes vezetésével, és megkezdte a kiképzést. Az alezredes nem csak kidolgozta a légi lovasság taktikáját, de máig meghatározó megjelenést is adott az új csapatoknak. Stockton ugyanis hitt abban, hogy a lovassági hagyományok megőrzése erősíteni fogja az összetartozás élményét, ez pedig a harcképességet növeli majd. Ezért az indián háborúk korának viseletét vette elő, és ezzel máig ható divatot teremtett.
Az alezredes 1876-os mintájú fekete Stetson-kalapot hordott, sárga zsinórral és sárga selyem nyaksállal, valamint sarkantyút viselt.
Az outfitjét ostor és hatlövetű revolver egészítette ki.
A hadosztályparancsnokság főtisztjei a fejüket fogták Stockton excentrikus viselkedése láttán, de egy alezredesnek mégsem tilthatták meg, csak úgy, hogy ne hordja az amerikai lovasság szimbólumait. Már csak azért sem, mert Stockton beosztottjai azonnal átvették a főnökük viseletét, sőt, ez a divat ragályos gyorsasággal terjedt a lovassági alakulatoknál. Így mire 1965 júniusában megkezdte a működését Vietnámban az 1. lovashadosztály (First Cavalry Division), amely a nevével ellentétben nem lóháton, hanem helikopterekről harcolt, a lovassági tisztek és altisztek már tüntetően és büszkén jártak a 100 évvel korábbi divatnak megfelelő kalapjaikban.
Az őrült lovassági tiszt
Stockton alezredes nem csak arról volt ismert, hogy újraélesztette a lovassági hagyományokat. A filmbéli ábrázolása abban is egyezik a valósággal, hogy az alezredes valóban A valkűrök lovaglása c. Wagner-művet bömböltette a helikopterekre szerelt hangszórókon, amikor bevetésre indultak a helikopterei.
Az excentrikus tisztről legendákat meséltek a beosztottjai. Elintézte pl., hogy az alakulata kabalaállata, Maggie, az öszvér, kövesse Vietnámba a katonákat, holott ezt szigorú parancsban tiltotta meg a Pentagon. Stockon mégis talált rá módot, hogy titokban egy helikopter-hordozóra juttassa Maggie-t, ahol a beavatottak elrejtették az állatot. Maggie így került az ázsiai hadszíntérre, és az egységgel is maradt sokáig.
Egy másik esetben a helyettesét a monszunidőszak egy esős napján, ejtőernyőbe csavarba behajíttatta egy gödörbe, majd a gödör széléről lekiáltott neki:
Itt van az őrnagyi rangjelzésed. Ha ki tudtad ásni a sárból, feltűzheted és feljöhetsz. Jó szórakozást!
A parancsmegtagadó alezredes
1965. novemberében Ia Drang térségében zajlott le az első nagy ütközet az amerikai és az észak-vietnámi kommunista erők között. A csata meghatározta az összecsapások forgatókönyvét a háború további 8 évére: az amerikaiak a helikopterekkel mozgatták a katonáikat, és a tüzérségre illetve a közvetlen légi támogatásra támaszkodtak. Az északiak pedig rájöttek, hogy csak akkor van esélyük a tűzerő ellen, ha villámgyorsan az amerikai állások közvetlen közelébe kerülnek, és néhány tucat méterről harcolnak, mert ott nehéz volt őket ágyúval lőni vagy lebombázni.
Az Ia Drang-i csatában két leszállóhely körül zajlott a véres harc. Az LZ X-Ray nevű ponton a 7. lovasezred 1. zászlóalja harcolt, és 10:1 arányú veszteséget mért az észak-vietnámi erőkre. Az öldöklő küzdelmet örökítette meg a Katonák voltunk c. film Mel Gibsonnal.
Az LZ Albany ponton azonban másképp alakult a harc. A kommunista csapatok a 2. zászlóalj megérkezésekor lerohanták a leszállóhelyet és a földön védtelen helikoptereket. Az ütközetben néhány perc alatt 50 százalékos veszteséget szenvedtek az amerikaiak.
A kétségbeesett rádióüzenetek hallatán Stockton engedélyt kért arra, hogy helikoptereket küldjön a zászlóalj kimentésére. A hadosztály-parancsnokság elutasította a kérést, de ez nem zavarta az alezredest. Visszaküldte a helikoptereket LZ Albany-hoz, és azok kimentették a zászlóaljat. Stockton döntése száz amerikai katona életét mentette meg, de ez nem mentette meg az ő karrierjét.
A hadosztályparancsnok helyettese parancsmegtagadásért azonnal felmentette a beosztásából, és leállította a helikopteres alakulat további repülését.
Stockton megtarthatta a rangját, de nem kapott többé fontos szerepet a háborúban. Az alezredes megtörte az eset. Nem szerelt le idő előtt, de elvesztette a hadsereg iránti lelkesedését.
A filmbéli ábrázolása ugyanakkor nem sértette, hanem élete végéig szórakoztatta, és szívesen beszélt róla.
Stockton öröksége
Bullwhip Six-et, ahogy a kódneve alapján ismerték, imádták a katonái. Nem volt olyan feladat, vagy veszélyes küldetés, amire ne jelentkeztek volna tucatjával önként, mert Stockton nem a harcoktól távoli parancsnokságról okoskodott, hanem a legtöbbször az első vonalban volt velük, és maga is úgy cselekedett, ahogy elvárta a beosztottjaitól. Ha kellett, cipelte a nehéz lőszeres ládákat, és a sáros lövészgödörben osztotta meg a kulacsát velük. És ahogy ezt minden hadseregben ismerik, a katonák nem azt a tisztet kedvelik, aki nem viselkedik keményen, hanem azt, aki igazságos és nem vonja ki magát a harcból.
Az alezredes a végrendeletében azt üzente a tanítványainak, hogy emeljék magasra a lovassági zászlót és vigyék tovább a hagyományokat. A dokumentumot ezzel zárta:
Győzzétek le a haditengerészetet!
Stockon kívánsága nem is valósulhatott volna meg tökéletesebben. Ma is lovassági egységeknek nevezik az amerikai helikopteres alakulatokat, és a ma már nem csak a tisztek, hanem az egyszerű katonák között is sokan vannak, akik fekete Stetson-kalapot hordanak egy-egy fontos alkalommal.
A lovassági katonák csak akkor kapják meg a tagságot a Sarkantyú-rendben – vagyis akkor viselhetnek sarkantyút, és akkor tűzhetik ki a sárga felvarrót a ruhájukra –, ha sikeresen elvégezték a megerőltető kiképzést. A díszszemléken pedig a légi lovassági egységek ceremoniális lovassága is részt vesz, lóháton, miközben a fejük felett a helikopterek repülnek el.