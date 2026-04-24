Durva különbségre derült fény: nem úgy működik a testünk, ahogy hittük

A kutatók eredményei a rangos Nature Aging folyóiratban jelentek meg, ahol részletesen bemutatták, hogy az immunsejtek működése és összetétele hogyan változik az életkor előrehaladtával. Érdekes módon az immunrendszer változásai nem egyformán érintik a két nemet, ami magyarázatot adhat arra is, miért reagálnak különbözően a férfiak és a nők bizonyos betegségekre és oltásokra.

Másként öregszik a férfi és a női immunrendszer (a képen egy immunglobulin-molekula számítógépes ábrázolása látható)

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Az immunrendszer kutatásainak új eredményei

A Stanford kutatócsapata több száz különböző korú résztvevő vérét és immunsejtjeit vizsgálta meg rendkívül részletes elemzésekkel. Az öregedés folyamatának nyomon követéséhez a legmodernebb technikákat alkalmazták, beleértve az egysejtű szekvenálást és a proteomikai vizsgálatokat. Ennek köszönhetően soha nem látott részletességgel térképezhették fel az immunrendszer változásait.

Az eredmények meglepőek voltak: míg a férfiaknál az immunsejtek bizonyos típusai gyorsabban veszítették el hatékonyságukat, addig a nőknél más sejttípusok mutattak korábban hanyatlást. Továbbá a kutatók megállapították, hogy a gyulladásos markerek szintje eltérő ütemben emelkedik a két nemben. Ez a jelenség, amelyet „gyulladásos öregedésnek" vagy inflammagingnek neveznek, kulcsszerepet játszik számos krónikus betegség kialakulásában.

Mit jelent ez a mindennapi egészségügy számára?

A felfedezések gyakorlati jelentősége óriási, mivel az immunrendszer működésének mélyebb megértése lehetővé teszi a személyre szabott kezelések kidolgozását. Például az oltások hatékonysága nagymértékben függ az immunválasz erősségétől, amely – mint most kiderült – nemtől és kortól függően változik. Következésképpen a jövőben elképzelhető, hogy eltérő oltási protokollokat alkalmaznak majd férfiaknak és nőknek.

Ráadásul az autoimmun betegségek, amelyek gyakrabban érintik a nőket, szintén új megvilágításba kerülhetnek ezeknek a kutatásoknak köszönhetően. A Nature Aging folyóiratban publikált tanulmány arra is rámutat, hogy a hormonális változások és az immunrendszer öregedése között szoros összefüggés áll fenn. Ez különösen fontos lehet a menopauza utáni időszakban, amikor a nők immunfunkciói jelentős átalakuláson mennek keresztül.