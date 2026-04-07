Felfedték az influenza gyenge pontját: így bénítható meg a vírus

A Fisabio Alapítvány által vezetett kutatás bebizonyította, hogy a szervezetünk eleve rendelkezik egy erős, beépített védelemmel a légúti betegségekkel szemben. A szakemberek kimutatták, hogy a könnyben, a nyálban és az izzadságban is megtalálható dermcidin nevű molekula rendkívül hatékony fegyver az influenza ellen. Ez a peptid egy egészen újszerű, korábban ismeretlen mechanizmus révén, még a sejtek megfertőződése előtt képes semlegesíteni a kórokozót – Írja a MedicalXpress.

Influenza ellen hatásos fegyver a szervezetünk: a influenzavírus-részecskéket a dermcidin molekulák támadják.

Hogyan védekezik a testünk az influenza ellen?

A dermcidint eddig elsősorban baktérium- és gombaölő hatásáról ismerték. A legújabb vizsgálatok azonban rávilágítottak arra, hogy vírusfertőzés esetén is kulcsfontosságú feladatot lát el. Ez a molekula ugyanis folyamatosan jelen van a kórokozók fő belépési pontjainál, például az orrgaratban.

Működésének lényege, hogy rátapad a vírus sejtbe jutásához nélkülözhetetlen fehérjére, a hemagglutininre. Ennek köszönhetően a vírus képtelenné válik az összeolvadásra a sejtmembránnal, így maga a fertőzés meg sem tud indulni.

Az immunrendszer legelső védelmi vonala

A kutatás talán legizgalmasabb megállapítása a molekula szervezetben lévő mennyiségével kapcsolatos. Azoknál az embereknél, akik ellenállóbbak és nem tapasztalnak influenzás tüneteket, a dermcidin alapértéke akár hatszorosa is lehet a betegségre hajlamosabbakénak.

Ráadásul egy tényleges légúti fertőzés során a testünk jelentősen megnöveli ennek a hasznos anyagnak a koncentrációját. Dr. Paula Corell kutató szerint mindez egyértelműen bizonyítja, hogy a peptid a velünk született immunrendszer első védelmi vonalának fontos szereplője.

Jövőbeli esélyek és egy új természetes gyógymód lehetősége

A manapság alkalmazott vírusellenes szerek hatékonysága sok esetben csökken, mivel a kórokozók egyre inkább ellenállóvá válnak velük szemben.

A dermcidin ezzel szemben a vírusnak egy olyan rendkívül stabil régióját támadja, amely a különféle altípusok között is szinte teljesen változatlan marad.

Noha ezt a molekulát a saját testünk termeli, a tudósok úgy vélik, a mostani felfedezés egy forradalmi, a szervezet természetes védekezőmechanizmusait használó, új természetes gyógymód kifejlesztését hozhatja el. Nem beszélve arról, hogy ez az elv a jövőben más légúti betegségek, például a közönséges náthát okozó koronavírusok vagy éppen a kanyaró ellen is sikeresen bevethető lesz.