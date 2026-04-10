Félelmetes betegséget előzhet meg egy egyszerű megoldással

Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, amely világszerte egyre több idős embert érint. A szakemberek régóta keresik azokat a tényezőket, amelyek lassíthatják vagy megelőzhetik a betegség kialakulását. Bár az influenza elleni oltás elsősorban vírusos fertőzésekkel szemben véd, egyre több kutatás utal arra, hogy az immunrendszer erősítése az agy egészségére is hatással lehet.

A nagyobb dózisú influenza elleni oltás 55 százalékkal csökkentheti az Alzheimer-kór kockázatát

Hogyan kapcsolódhat az influenzaoltás az Alzheimer-kórhoz?

Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy azoknál a 65 év felettieknél, akik rendszeresen kapnak influenzaoltást, alacsonyabb az Alzheimer-kór kockázata. A mostani kutatás azonban egy új szempontot vizsgált: számít-e az oltás erőssége. Az idősebb korosztály immunrendszere gyengébben reagál a fertőzésekre, ezért számukra gyakran magasabb dózisú vakcinát ajánlanak. Ez az úgynevezett „nagy dózisú” influenzaoltás akár négyszer erősebb lehet a hagyományos változatnál, ami erőteljesebb immunválaszt válthat ki.

Valóban nagyobb védelmet ad az erősebb vakcina?

A kutatók közel 200 ezer, 65 év feletti ember adatait elemezték, és egyértelmű különbséget találtak. Míg a hagyományos influenzaoltás mintegy 40 százalékkal csökkentette az Alzheimer-kór kockázatát, addig a nagy dózisú vakcina esetében ez az arány közel 55 százalék volt. A védőhatás különösen a nőknél bizonyult erősebbnek. Ez arra utal, hogy nemcsak az oltás ténye számít, hanem annak típusa is fontos szerepet játszhat a hosszú távú agyi egészség szempontjából.

Mi állhat a háttérben?

Bár a pontos mechanizmus még nem teljesen ismert, a kutatók szerint az immunrendszer aktiválása kulcsszerepet játszhat. Az erősebb vakcina intenzívebb immunválaszt vált ki, ami segíthet csökkenteni azokat a gyulladásos folyamatokat, amelyek hozzájárulhatnak az Alzheimer-kór kialakulásához. Emellett az is lehetséges, hogy az immunrendszer „edzésben tartása” általánosan javítja a szervezet védekezőképességét, így az agyat érintő káros folyamatok is lassulhatnak.

Mit jelent ez a jövő szempontjából?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy bár az eredmények ígéretesek, további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy pontosan megértsük az összefüggést. Ugyanakkor a felfedezés új irányt adhat a megelőzésben, különösen egy olyan betegség esetében, amelyre jelenleg nincs végleges gyógymód. Ha a későbbi kutatások is megerősítik az eredményeket, az influenzaoltás nemcsak a fertőzések elleni védekezésben, hanem az Alzheimer-kór megelőzésében is fontos szerepet kaphat.