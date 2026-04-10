Félelmetes betegséget előzhet meg egy egyszerű megoldással

Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, amely világszerte egyre több idős embert érint. A szakemberek régóta keresik azokat a tényezőket, amelyek lassíthatják vagy megelőzhetik a betegség kialakulását. Bár az influenza elleni oltás elsősorban vírusos fertőzésekkel szemben véd, egyre több kutatás utal arra, hogy az immunrendszer erősítése az agy egészségére is hatással lehet.
Hogyan kapcsolódhat az influenzaoltás az Alzheimer-kórhoz?
Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy azoknál a 65 év felettieknél, akik rendszeresen kapnak influenzaoltást, alacsonyabb az Alzheimer-kór kockázata. A mostani kutatás azonban egy új szempontot vizsgált: számít-e az oltás erőssége. Az idősebb korosztály immunrendszere gyengébben reagál a fertőzésekre, ezért számukra gyakran magasabb dózisú vakcinát ajánlanak. Ez az úgynevezett „nagy dózisú” influenzaoltás akár négyszer erősebb lehet a hagyományos változatnál, ami erőteljesebb immunválaszt válthat ki.
Valóban nagyobb védelmet ad az erősebb vakcina?
A kutatók közel 200 ezer, 65 év feletti ember adatait elemezték, és egyértelmű különbséget találtak. Míg a hagyományos influenzaoltás mintegy 40 százalékkal csökkentette az Alzheimer-kór kockázatát, addig a nagy dózisú vakcina esetében ez az arány közel 55 százalék volt. A védőhatás különösen a nőknél bizonyult erősebbnek. Ez arra utal, hogy nemcsak az oltás ténye számít, hanem annak típusa is fontos szerepet játszhat a hosszú távú agyi egészség szempontjából.
Mi állhat a háttérben?
Bár a pontos mechanizmus még nem teljesen ismert, a kutatók szerint az immunrendszer aktiválása kulcsszerepet játszhat. Az erősebb vakcina intenzívebb immunválaszt vált ki, ami segíthet csökkenteni azokat a gyulladásos folyamatokat, amelyek hozzájárulhatnak az Alzheimer-kór kialakulásához. Emellett az is lehetséges, hogy az immunrendszer „edzésben tartása” általánosan javítja a szervezet védekezőképességét, így az agyat érintő káros folyamatok is lassulhatnak.
Mit jelent ez a jövő szempontjából?
A kutatók hangsúlyozzák, hogy bár az eredmények ígéretesek, további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy pontosan megértsük az összefüggést. Ugyanakkor a felfedezés új irányt adhat a megelőzésben, különösen egy olyan betegség esetében, amelyre jelenleg nincs végleges gyógymód. Ha a későbbi kutatások is megerősítik az eredményeket, az influenzaoltás nemcsak a fertőzések elleni védekezésben, hanem az Alzheimer-kór megelőzésében is fontos szerepet kaphat.
- Ez különösen jelentős lehet az öregedő társadalmakban, ahol a betegség előfordulása folyamatosan növekszik - írja a SciTech Daily.