Kiderült a válasz: ezért jobbkezes az emberek többsége

A kínai Tudományos Akadémia kutatói egérkísérletek segítségével vizsgálták, hogyan alakul ki a jobbkezesség. Eredményeik szerint már néhány ismétlés is elég lehet ahhoz, hogy tartós kézpreferencia jöjjön létre. A tanulmány egy új magyarázatot is javasol arra, miért dominál világszerte a jobb kéz használata.

A jobbkezesség tanult tulajdonság - egy kínai kutatás szerint az élet korai szakaszában nagyon gyorsan alakul ki. Ha egy szülő akaratlanul is saját beállítottságát tanítja gyermeke számára, a gyermek könnyen megtanulja azt, és könnyű öröklött tulajdonságnak hinni

Velünkszületett tulajdonság a jobbkezesség?

A kutatók megfigyelték, hogy a kísérlet elején az egerek nem mutattak semmilyen preferenciát: egyformán használták mindkét mancsukat evés közben. Ez arra utal, hogy az alapállapot inkább „semleges”, nem pedig egyértelműen jobb- vagy baloldali dominancia. Ez a megfigyelés megkérdőjelezi azt a régóta elterjedt elképzelést, hogy a jobbkezesség elsősorban genetikai eredetű.

Hogyan alakítottak ki kézpreferenciát az állatoknál?

A kísérlet során az egereket arra kényszerítették, hogy egy nehezen elérhető nyíláson keresztül szerezzék meg az ételt, így csak az egyik mancsukat használhatták. Már 5–7 ismétlés után kialakult egy stabil szokás: az állatok később is azt a mancsukat részesítették előnyben, amelyet a kísérlet során használtak. Ez a preferencia még egy hónappal később is megmaradt, amikor már szabadon választhattak.

Miért „erősebb” a jobb oldali dominancia?

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye az volt, hogy a jobb oldali preferencia stabilabbnak bizonyult. Azok az egerek, amelyeket a bal mancs használatára szoktattak, könnyebben „áttértek” a jobb oldalra, mint fordítva. Még akkor is, amikor az állatokat váltakozó használatra kényszerítették, a többség végül a jobb mancsot kezdte előnyben részesíteni. Ez a mintázat szinte pontosan tükrözi az emberek körében megfigyelhető 90 – 10 százalékos arányokat.

Hogyan alakul ki így a jobbkezesség az embereknél?

A kutatók szerint a jobbkezességet, ha egyszer kialakul, könnyebb fenntartani, mint a balkezességet. Tehát egyfajta „tanult stabilitást” nyújt. Ehhez hozzájárul az is, hogy a társadalmi környezet – például az eszközök kialakítása – eleve a jobbkezes használatot támogatja. Az úgynevezett „megszerzett jobbkezesség” elmélete szerint a kezdetben véletlenszerű különbségek idővel felerősödnek, és végül egyértelmű dominanciává alakulnak.