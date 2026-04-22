Időutazás a halálba: mi történne, ha ma a jura korba kerülnél?

A jura kor (mely földtörténeti kor körülbelül 201–145 millió évvel ezelőtt zajlott) egy lenyűgöző, de egyben halálos korszak volt. Egy mai ember számára ez az idegen világ nem csupán kalandot, hanem egy azonnali túlélési rémálmot jelentene. Vizsgáljuk meg tudományos szemmel, milyen esélyeink lennének ebben az ősi, jura kori környezetben!

Rettenetes ragadozók rohangáltak a jura korban (a képen Albertosaurus vadászik két Archaeoceratopsra)

A fullasztó jura kori üvegház

Először is, amint kilépsz az időgépből, azonnal érezni fogod a drasztikus fizikai változásokat. A mai világunkhoz képest a környezeti tényezők sokkhatásként érik a szervezetünket. A levegő összetétele jelentősen eltér a megszokottól. Bár egyes korábbi elméletek magas oxigénszintet feltételeztek, a legújabb geokémiai modellek szerint a jura időszak nagy részében az oxigénszint valójában alacsonyabb volt a mai 21 százaléknál, és esetenként a 15-19 százalékot is alig érte el.

Ezzel párhuzamosan a szén-dioxid szintje a jelenleginek a többszöröse volt. Ennek következtében úgy éreznéd magad, mintha folyamatosan egy magas hegycsúcson próbálnál sprintelni; a legkisebb fizikai megerőltetés is heves zihálást és szédülést váltana ki.

Továbbá az éghajlat egy hatalmas, globális szaunára hasonlít. A pólusokon nem találunk jégsapkákat, a globális átlaghőmérséklet pedig jóval magasabb a mainál. A levegő rendkívül párás és forró, ami megakadályozza az emberi test leghatékonyabb hűtőmechanizmusát: az izzadást. Mai környezetünkben egy erdei séta frissítő lehet, de a jura kor trópusi, fülledt atmoszférájában a hőguta perceken belül valós fenyegetéssé válik. Ha nem találsz azonnal menedéket és friss vizet, a hipertermia (túlhevülés) már a ragadozók érkezése előtt végezhet veled.

Mérgező lakoma és láthatatlan hadsereg

Ha túlélted a kezdeti oxigénhiányt és hősokkot, a következő logikus lépés a táplálék- és vízkeresés. Sajnos a jura kor flórája egyáltalán nem emberbarát. Felejtsd el a lédús gyümölcsöket, a gabonaféléket vagy a füves rétet; a füvek és a virágos növények (zárvatermők) ekkor még nem is léteztek. A tájat hatalmas páfrányok, cikászok, ginkgók és tűlevelűek uralják.