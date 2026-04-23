Afrika alatt egy hatalmas, forró köpenyanyag-feláramlás, az úgynevezett afrikai szuperplúm működik, amely alapjaiban formálja a felszíni folyamatokat. A legfrissebb modellek szerint ez a mélyből érkező áramlás nem a kontinens „szétszakításáért" felelős a Kelet-afrikai-árokrendszer mentén, hanem más váratlan irányú elmozdulásokat okoz.
Mi történik valójában a Kelet-afrikai-árokrendszerben?
Az árokrendszer a Föld legnagyobb aktív kontinentális hasadékrendszere, ahol a szárazföldi földkéreg lassan széthasad és távolodni kezd egymástól. Ez a folyamat az úgynevezett kontinentális riftesedés, amely évmilliók elteltével új óceánok kialakulásához vezet. A klasszikus elképzelés szerint a kéreg mozgása elsősorban a hasadékra merőlegesen történik. Ezt a mozgást eddig a mélyből érkező magmafeláramlással és a kőzetlemez különböző sűrűségű és kiemelkedésű részeinek eltérő felhajtóerejével magyarázták. Azonban a modern GPS-mérések egy meglepő jelenséget is kimutattak: egyes területek nemcsak távolodnak, hanem a hasadékkal párhuzamosan is elmozdulnak. Ez az anomália hosszú ideig magyarázatra várt.
A mélyből érkező válasz: köpenyáramlás
Az új kutatások szerint a kulcs a mélyben, több száz kilométerrel a felszín alatt keresendő. Az afrikai szuperplúm egy hatalmas, forró köpenyanyag-oszlop, amely nemcsak mélyről, a mag-köpeny határról a földkéreg felé halad, de délnyugat felől észak felé is áramlik a kontinens alatt.
A háromdimenziós hő-mechanikai modellek kimutatták, hogy ez az észak felé tartó köpenyáramlás „magával húzza” a fölötte lévő kőzetlemezt. Ez az úgynevezett köpenyvontatás (mantle traction) okozza a hasadékkal párhuzamos deformációkat.
Ez a felismerés felold egy régóta tartó tudományos vitát. Korábban egyes kutatók a felszínhez közelebbi, sekélyebb köpenyeredetű erőket tartották meghatározónak, míg mások a mélyből érkező hatásokat hangsúlyozták. Az új eredmények szerint mindkettő szerepet játszik: a felhajtóerő irányítja a „klasszikus” széthúzódást, míg a köpenyáramlás a szokatlan, oldalirányú mozgásokat.
A kőzetek „emlékezete”: szeizmikus anizotrópia
A mélyben zajló folyamatok hatását a szeizmikus hullámok is tükrözik. Az úgynevezett szeizmikus anizotrópia azt jelenti, hogy a földrengéshullámok bizonyos irányokban eltérő sebességgel haladnak, attól függően, hogy milyen irányba rendeződnek a kőzetek a mélyben. Kelet-Afrikában ez az irányultság egybeesik a szuperplúm áramlási irányával, ami erős bizonyíték arra, hogy a mélyben zajló köpenyáramlás valóban befolyásolja a felszíni deformációkat.
Mikrolemezek: a rendszer „mozgó fogaskerekei”
A kép azonban még ennél is összetettebb. A kutatók kimutatták, hogy a Kelet-afrikai-árokrendszer nem egyetlen egységes blokk, hanem kisebb kőzetlemezekre, úgynevezett mikrolemezekre tagolódik.
Az egyik ilyen a Viktória-mikrolemez, amely lassan, az óramutató járásával ellentétes irányban forog. A mozgás sebessége rendkívül kicsi – évente néhány milliméter –, de geológiai időskálán jelentős hatása van.
A deformáció főként a mikrolemez peremén koncentrálódik, ahol a törések mentén a kőzetek elcsúsznak, miközben a belső részek viszonylag stabilak maradnak. Ez a forgás tovább torzítja a mozgás irányát, így a deformáció nem pontosan követi a hasadék tengelyét.
Egy kontinens szétszakadása – sokkal bonyolultabban, mint hittük
Az új eredmények azt mutatják, hogy Afrika szétszakadása nem egy egyszerű, egyenes vonalú folyamat. A Kelet-afrikai-árokrendszer fejlődését egyszerre alakítják a mély köpenyáramlások, a felszíni felhajtóerők és a mikrolemezek finom mozgásai. Ez a komplex kölcsönhatás jól példázza, hogy a Föld felszíni formái milyen szorosan kapcsolódnak a bolygó mélyének dinamikájához.
- Ami több száz kilométerrel a lábunk alatt történik, végső soron kontinenseket formál át – lassan, de megállíthatatlanul – írja a SciTech Daily.