Afrika alatt egy hatalmas, forró köpenyanyag-feláramlás, az úgynevezett afrikai szuperplúm működik, amely alapjaiban formálja a felszíni folyamatokat. A legfrissebb modellek szerint ez a mélyből érkező áramlás nem a kontinens „szétszakításáért" felelős a Kelet-afrikai-árokrendszer mentén, hanem más váratlan irányú elmozdulásokat okoz.

A Kelet-afrikai-árokrendszer mentén egy új óceán van születőben

Mi történik valójában a Kelet-afrikai-árokrendszerben?

Az árokrendszer a Föld legnagyobb aktív kontinentális hasadékrendszere, ahol a szárazföldi földkéreg lassan széthasad és távolodni kezd egymástól. Ez a folyamat az úgynevezett kontinentális riftesedés, amely évmilliók elteltével új óceánok kialakulásához vezet. A klasszikus elképzelés szerint a kéreg mozgása elsősorban a hasadékra merőlegesen történik. Ezt a mozgást eddig a mélyből érkező magmafeláramlással és a kőzetlemez különböző sűrűségű és kiemelkedésű részeinek eltérő felhajtóerejével magyarázták. Azonban a modern GPS-mérések egy meglepő jelenséget is kimutattak: egyes területek nemcsak távolodnak, hanem a hasadékkal párhuzamosan is elmozdulnak. Ez az anomália hosszú ideig magyarázatra várt.

A mélyből érkező válasz: köpenyáramlás

Az új kutatások szerint a kulcs a mélyben, több száz kilométerrel a felszín alatt keresendő. Az afrikai szuperplúm egy hatalmas, forró köpenyanyag-oszlop, amely nemcsak mélyről, a mag-köpeny határról a földkéreg felé halad, de délnyugat felől észak felé is áramlik a kontinens alatt.

A háromdimenziós hő-mechanikai modellek kimutatták, hogy ez az észak felé tartó köpenyáramlás „magával húzza” a fölötte lévő kőzetlemezt. Ez az úgynevezett köpenyvontatás (mantle traction) okozza a hasadékkal párhuzamos deformációkat.

Ez a felismerés felold egy régóta tartó tudományos vitát. Korábban egyes kutatók a felszínhez közelebbi, sekélyebb köpenyeredetű erőket tartották meghatározónak, míg mások a mélyből érkező hatásokat hangsúlyozták. Az új eredmények szerint mindkettő szerepet játszik: a felhajtóerő irányítja a „klasszikus” széthúzódást, míg a köpenyáramlás a szokatlan, oldalirányú mozgásokat.