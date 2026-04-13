Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Áfrolyam

Történelmi szint közelében a forint az euróval szemben

Megvannak az ételek, amik lelassítják az öregedést

A kén alapvető szerepet játszik a testünk öregedésgátló és méregtelenítő folyamataiban. A kénben gazdag ételek rendszeres fogyasztása hatékonyan támogatja a sejtek védelmét, miközben segít csökkenteni a krónikus gyulladásokat. A legjobb források közé tartoznak a hagyma- és káposztafélék, valamint a halak, a csirkehús, a marhahús és a tojás is.
Egészségünk megőrzéséhez elengedhetetlen a megfelelő tápanyagok bevitele. A kénben gazdag ételek fogyasztása azért is különösen fontos, mert ezek a táplálékok biztosítják a sejtek energiatermeléséhez, illetve a káros anyagok semlegesítéséhez szükséges építőelemeket. A kén emellett segít újjáépíteni a sérült makromolekulákat, amivel sokkal ellenállóbbá teszi a szervezetet a mindennapi stresszhatásokkal szemben – írja a News Medical.

A kénben gazdag ételek rendszeres fogyasztása hatékonyan támogatja a sejtek védelmét, miközben segít csökkenteni a krónikus gyulladásokat.
Fotó: ERNESTO BENAVIDES / AFP

A kénben gazdag ételek szerepe a sejtmegújulás folyamatában

Az öregedés lassításának egyik legfőbb titka a megfelelő sejtmegújulás biztosításában rejlik. A kén – egy hidrogén-szulfid (H2S) nevű vegyület formájában – úgynevezett gáztranszmitterként működik a testünkben, és közvetlenül támogatja a sejtek energiaközpontjainak működését. Ez a folyamat az életkor előrehaladtával is segít fenntartani a szervezet belső egyensúlyát, és növeli a stressztűrő képességet. A kéntartalmú vegyületek ráadásul eredményesen veszik fel a harcot a biológiai öregedést felgyorsító krónikus gyulladásokkal is.

Keresztesvirágú zöldségek: hogyan jön létre a szulforafán?

A keresztesvirágú zöldségek – mint például a brokkoli, a karfiol vagy a kelkáposzta – valóságos kénraktárak. Amikor ezeket a zöldségeket felvágjuk, megrágjuk vagy összezúzzuk, a növényi szövetek roncsolódása révén egy szulforafán nevű, rendkívül erős hatóanyag jön létre. 

Ez a különleges vegyület képes beindítani a szervezet méregtelenítő enzimjeit, emellett pedig gátolja a rákos sejtek szaporodását.

Annak érdekében, hogy az értékes tápanyagok megmaradjanak, ezeket a zöldségeket érdemes csak enyhén gőzölni; a bő vízben történő forralás, a hagyományos sütés vagy a mikrózás ugyanis jelentősen lecsökkenti a bennük lévő hasznos anyagok mennyiségét.

A fokhagyma titka és az allicin hatása a szervezetre

A hagymafélék családjába tartozó fokhagyma talán a legismertebb kénforrásunk a konyhában. Amikor a friss gerezdeket összezúzzuk, egy enzimreakció eredményeként allicin képződik. 

Az allicin hatása a szervezetre lenyűgözően sokrétű: 

  • segít a vérnyomás és a koleszterinszint csökkentésében, 
  • miközben hatékonyan mérsékli az érrendszeri gyulladásokat. 

Ráadásul kiváló antibakteriális és parazitaellenes tulajdonságokkal bír, a természetes ölősejtek aktivitásának növelésével pedig jelentősen támogatja az immunrendszer védekezőképességét.

A nyers fokhagyma jótékony hatásai a sejtmegújulásra a konyhában

A nyers fokhagyma jótékony hatásai a sejtmegújulásra akkor tudnak igazán érvényesülni, ha a konyhában tudatosan bánunk az alapanyagokkal. Főzés előtt mindig érdemes összezúzni, finomra vágni vagy lereszelni a gerezdeket, teret engedve ezzel az értékes allicin kialakulásának. 

Fontos tudni, hogy az egészben hagyott fokhagyma azonnali hőkezelése kikapcsolja a szükséges enzimeket, és teljesen megakadályozza a hasznos vegyületek képződését.

Ha meleg ételt készítünk, a fokhagymát csak rövid ideig – legfeljebb 10 percig – és mérsékelt lángon érdemes hevíteni. A legjobb megoldás azonban az, ha csak a főzés legvégén adjuk az ételhez; így garantálható, hogy a kénvegyületek épek maradjanak, és maximálisan hozzájáruljanak a sejtek egészségéhez.

 

