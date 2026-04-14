Rendkívüli

Fenyegetések, bosszú, brüsszeli számla: így kezdett Magyar Péter a választások után

Ezt látnia kell!

Elképesztő felfedezés: megtalálhatták a vastagbélrák rejtett okozóját

biciklizés

Miért nem felejtjük el soha, hogy kell biciklizni?

Gondolt már arra, hogy miért tud évtizedek után is könnyedén felülni egy kerékpárra anélkül, hogy egyetlen pillanatra is elgondolkozna a mozdulatokon? A biciklizés egyike azoknak a készségeknek, amelyeket az agyunk egészen különleges módon tárol el. Ezért mondják sokan, megy, mint a kerékpározás – egyszer megtanuljuk, és soha többé nem felejtjük el.
Az emberi agy lenyűgöző képességgel rendelkezik a különböző típusú memória elkülönítésére és tárolására. Amikor gyerekként megtanultunk biciklizni, az agyunk nem csupán egy egyszerű információt jegyzett meg a kerékpározásról, hanem egy komplex motoros mintázatot épített be a legmélyebb rétegekbe. Ez a fajta memória teljesen más, mint amikor egy telefonszámot próbálunk megjegyezni vagy egy történelmi dátumot tanulunk be.

kerékpározás Groups of cyclists ride through a rainbow-colored crosswalk in Utrecht, Netherlands, on September 8, 2025. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto)
A kerékpározást sose felejtjük el, ha egyszer megtanultuk
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Kerékpározás és az implicit memória

Dr. Andrew Budson, a Boston University neurológia professzora és memóriakutató szerint a biciklizés az úgynevezett implicit vagy procedurális memória kategóriájába tartozik. Ez a memóriatípus felelős azokért a készségekért, amelyeket automatikusan, tudatos gondolkodás nélkül hajtunk végre. Következésképpen, amikor felülsz egy kerékpárra, nem kell aktívan felidézned, hogyan kell egyensúlyoznod vagy tekerni – a tested egyszerűen tudja. 

Az implicit memória az agy más területein tárolódik, mint a deklaratív (explicit) memória, amely a tényekért és eseményekért felelős. Míg az explicit memória elsősorban a hippokampuszhoz kötődik, addig a procedurális memória a bazális ganglionokban és a kisagyban található. Emiatt még azok az emberek is, akik súlyos memóriazavarokkal küzdenek, gyakran képesek biciklizni, vagy más korábban megtanult motoros készségeket végrehajtani.

Budson kutatásai rávilágítanak arra is, hogy ez a memóriatípus rendkívül ellenálló a különböző neurológiai betegségekkel szemben. Alzheimer-kórban szenvedő páciensek például gyakran megőrzik a biciklizés képességét még akkor is, amikor már a közeli családtagjaik nevét sem tudják felidézni. Ez a megfigyelés fontos betekintést nyújt az agy működésébe és a memória összetett természetébe. 

Miért marad meg örökre ez a készség?

A biciklizés megtanulása során az agy idegpályákat épít ki, amelyek az ismétlés és gyakorlás révén egyre erősebbé válnak. Ezt a folyamatot mielinizációnak nevezzük, amely során az idegsejtek axonjait védő mielinhüvely vastagodik. Ennek következtében az idegi jelzések gyorsabban és hatékonyabban haladnak végig ezeken a pályákon.

Továbbá a memória konszolidációja során a rövid távú emlékek hosszú távú emlékekké alakulnak át. A biciklizés esetében ez a folyamat különösen hatékony, mivel a tanulás során számos érzékszervet használunk egyszerre: az egyensúlyérzékelést, a látást, a propriocepciót és a motoros koordinációt. Ez a multimodális tanulás rendkívül stabil emléknyomokat hoz létre az agyban.

Összességében elmondható, hogy a biciklizés képessége azért marad meg egész életünkben, mert az agy egy speciális, védett memóriarendszerben tárolja. Ez a procedurális memória az emberi evolúció során alakult ki, és létfontosságú készségek megőrzését szolgálja. Tehát legközelebb, amikor évek után újra nyeregbe pattansz, gondolj arra, milyen csodálatos munkát végez az agyad a háttérben!

 

