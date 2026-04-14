Miért nem felejtjük el soha, hogy kell biciklizni?

Az emberi agy lenyűgöző képességgel rendelkezik a különböző típusú memória elkülönítésére és tárolására. Amikor gyerekként megtanultunk biciklizni, az agyunk nem csupán egy egyszerű információt jegyzett meg a kerékpározásról, hanem egy komplex motoros mintázatot épített be a legmélyebb rétegekbe. Ez a fajta memória teljesen más, mint amikor egy telefonszámot próbálunk megjegyezni vagy egy történelmi dátumot tanulunk be.

A kerékpározást sose felejtjük el, ha egyszer megtanultuk

Kerékpározás és az implicit memória

Dr. Andrew Budson, a Boston University neurológia professzora és memóriakutató szerint a biciklizés az úgynevezett implicit vagy procedurális memória kategóriájába tartozik. Ez a memóriatípus felelős azokért a készségekért, amelyeket automatikusan, tudatos gondolkodás nélkül hajtunk végre. Következésképpen, amikor felülsz egy kerékpárra, nem kell aktívan felidézned, hogyan kell egyensúlyoznod vagy tekerni – a tested egyszerűen tudja.

Az implicit memória az agy más területein tárolódik, mint a deklaratív (explicit) memória, amely a tényekért és eseményekért felelős. Míg az explicit memória elsősorban a hippokampuszhoz kötődik, addig a procedurális memória a bazális ganglionokban és a kisagyban található. Emiatt még azok az emberek is, akik súlyos memóriazavarokkal küzdenek, gyakran képesek biciklizni, vagy más korábban megtanult motoros készségeket végrehajtani.

Budson kutatásai rávilágítanak arra is, hogy ez a memóriatípus rendkívül ellenálló a különböző neurológiai betegségekkel szemben. Alzheimer-kórban szenvedő páciensek például gyakran megőrzik a biciklizés képességét még akkor is, amikor már a közeli családtagjaik nevét sem tudják felidézni. Ez a megfigyelés fontos betekintést nyújt az agy működésébe és a memória összetett természetébe.

Miért marad meg örökre ez a készség?

A biciklizés megtanulása során az agy idegpályákat épít ki, amelyek az ismétlés és gyakorlás révén egyre erősebbé válnak. Ezt a folyamatot mielinizációnak nevezzük, amely során az idegsejtek axonjait védő mielinhüvely vastagodik. Ennek következtében az idegi jelzések gyorsabban és hatékonyabban haladnak végig ezeken a pályákon.