A félelem és a bizonytalanság erős kombináció, amely különösen érzékennyé teszi az emberi elmét. Amikor sötét, ismeretlen helyeken járunk, agyunk automatikusan fokozott figyelemmel pásztázza a környezetet. Következésképpen hajlamosabbak vagyunk olyan dolgokat észlelni, amelyek valójában nem léteznek. Ez az evolúciós mechanizmus eredetileg a túlélésünket szolgálta, ám modern környezetben gyakran téves riasztásokat produkál, akár kísérteteket is érzékelhetünk.

A kísértetek észlelése sokszor tudományosan magyarázható

Kísértetek és az infrahangok

A Frontiers in Behavioral Neuroscience című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányok rávilágítottak az infrahang döbbenetes hatásaira. Az infrahang olyan alacsony frekvenciájú hanghullám, amelyet emberi fül nem hall, ám a test mégis érzékeli. Ennek eredményeként az emberek szorongást, rossz közérzetet, sőt vizuális hallucinációkat tapasztalhatnak anélkül, hogy tudnák, mi okozza ezeket az érzéseket.

Különösen figyelemre méltó, hogy a 18-19 Hz körüli frekvenciák rezonálnak az emberi szemgolyóval. Emiatt az infrahangnak kitett személyek gyakran számolnak be arról, hogy a látóterük szélén mozgó árnyakat véltek felfedezni. Régi épületek, ahol a légáramlatok és a szerkezeti elemek természetes módon generálhatnak infrahangot, ezért válnak a kísértet történetek kedvelt helyszíneivé. A tudomány tehát racionális magyarázatot ad arra, amit sokan természetfeletti jelenségnek véltek.

Paranormális pszichológia

Rodney Schmaltz, a paranormális jelenségek pszichológiai hátterét kutató szakember, évtizedek óta vizsgálja, miért hisznek az emberek a természetfelettiben. Kutatásai szerint az emberi agy mintafelismerő rendszere néha túl aktívan működik. Másképpen fogalmazva, agyunk hajlamos értelmes mintákat találni ott is, ahol valójában csak véletlenszerű zaj van.

Schmaltz hangsúlyozza továbbá, hogy a szuggesztió ereje rendkívüli. Ha valaki előre azt hallja, hogy egy hely kísértet jelenségekről híres, sokkal nagyobb valószínűséggel tapasztal majd furcsa dolgokat. Az elvárásaink tehát közvetlenül befolyásolják érzékelésünket. Ez nem jelenti azt, hogy az emberek hazudnak – egyszerűen agyuk úgy dolgozza fel az információkat, ahogy azt az előzetes elvárások diktálják.