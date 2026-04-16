Felfedezték a koleszterin csökkentésének egy forradalmi új módszerét

A kutatók folyamatosan keresik azokat a módszereket, amelyekkel hatékonyabban lehet csökkenteni ennek a veszélyes anyagnak a szintjét a vérben. Most egy jelentős áttörés történt, amely alapjaiban változtathatja meg a koleszterincsökkentés eddigi megközelítését. A Dél-karolinai Orvostudományi Egyetem kutatói ugyanis felfedeztek egy teljesen új terápiás lehetőséget, amely különösen azoknak nyújthat megoldást, akik az eddigi kezelésekre nem reagáltak megfelelően. Ez a felfedezés nemcsak reményt ad, hanem egy teljesen új fejezetet nyit a kardiológiai kezelések történetében.

A magas koleszterinszint súlyos szív- és érrendszeri betegségeket okoz

A koleszterinreceptorok titka

A kutatás középpontjában az LDLR (LDL-receptor) áll, amely kulcsszerepet játszik abban, hogy szervezetünk hogyan távolítja el a káros koleszterint a véráramból. Az LDL-receptorok a májsejtek felszínén helyezkednek el, és mintegy „porszívóként" működve felszívják az LDL-részecskéket a vérből. Ennélfogva minél több aktív receptor található a sejtek felszínén, annál hatékonyabb a koleszterin eltávolítása.

A dél-karolinai kutatócsoport rámutatott, hogy bizonyos genetikai mutációk esetén – mint például a családi hiperkoleszterinémia esetében – ezek a receptorok nem működnek megfelelően, vagy egyáltalán nem termelődnek elegendő mennyiségben. Ennek eredményeként a betegek vérében drasztikusan megemelkedik az LDL koleszterin szintje, ami fiatal korban is súlyos szívinfarktushoz vagy stroke-hoz vezethet. Az új terápiás megközelítés pontosan ezt a problémát célozza meg, és az LDL-receptorok működésének fokozásával éri el a koleszterin csökkentést.

A családi hiperkoleszterinémia új ellenfele

A családi hiperkoleszterinémia örökletes betegség, amely minden 250. embert érint világszerte. Eddig az érintettek számára korlátozott lehetőségek álltak rendelkezésre, hiszen a hagyományos sztatinok nem mindig bizonyultak elég hatékonynak. Mindazonáltal az új kutatási eredmények alapján mostantól célzottabb kezelések fejleszthetők ki ezeknek a betegeknek.

A Dél-karolinai Orvostudományi Egyetem szakemberei olyan innovatív módszert dolgoztak ki, amely a sejtek saját mechanizmusait használja fel a koleszterin hatékonyabb eltávolítására. Továbbá ez a megközelítés kevesebb mellékhatással járhat, mint a jelenlegi gyógyszeres kezelések, ami jelentősen javíthatja a betegek életminőségét.