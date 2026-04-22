Áttörés a tudományban: kristályokkal írhatják át a fizika törvényeit

Az XPANCEO Feltörekvő Technológiák Kutatóközpontja kutatói egy rendkívüli felfedezést tettek, amely a tudományos közösség figyelmét azonnal felkeltette. A fényérzékeny anyagok – kristályok – területén elért eredményeik ugyanis megnyitják az utat olyan alkalmazások előtt, amelyekről korábban csak science-fiction regényekben olvashattunk.

Kristályok új felhasználási módját fedezték fel. A képen egy arzén-triszulfid nanokristályba tetoválták lézerrel Einstein portréját

Fotó: XPANCEO

A kristályok titokzatos világa: arzén-triszulfid

A kutatás középpontjában egy különleges kristály áll, amely egyedülálló optikai tulajdonságokkal rendelkezik. Az arzén-triszulfid nevű anyag korábban is ismert volt a tudósok számára, ám most sikerült feltárni annak rejtett képességeit. Mindenekelőtt ez a kristály képes a fényt olyan módon hajlítani és irányítani, amely lehetővé teszi a szuperlencse-technológia megvalósítását.

A Konstantin Novoselov Nobel-díjas fizikus vezetésével dolgozó nemzetközi kutatócsoport bebizonyította, hogy az arzén-triszulfid kristályok negatív törésmutatóval rendelkeznek bizonyos körülmények között. Ezáltal az anyag képes a fényt a hagyományos optikai eszközöktől eltérő módon kezelni. Továbbá ez a tulajdonság lehetővé teszi olyan mikroszkópok fejlesztését, amelyek a jelenlegi technológia határain túl is képesek látni.

A kristályok szerkezete rendkívül összetett, és az atomok precíz elrendeződése adja meg az anyag különleges tulajdonságait. Ugyanakkor a kutatóknak sikerült szabályozható módon előállítaniuk ezeket a kristályokat, ami döntő fontosságú a gyakorlati alkalmazások szempontjából. Ennélfogva a technológia már most készen áll a további fejlesztésekre.

Gyakorlati alkalmazások és lehetőségek

Albert Einstein relativitáselmélete és a kvantummechanika alapelvei egyaránt szerepet játszanak ebben a felfedezésben. A tudósok sikeresen ötvözték az elméleti fizika klasszikus eredményeit a legmodernebb anyagtudományi kutatásokkal. Ennek eredményeként olyan technológiák válnak elérhetővé, amelyek korábban lehetetlennek tűntek.

A fényérzékeny kristályok alkalmazási lehetőségei szinte végtelenek. Elsősorban az orvosi diagnosztikában forradalmasíthatják a képalkotó eljárásokat, mivel a szuperlencse-technológia lehetővé teszi a sejtek és molekulák soha nem látott részletességű vizsgálatát. Ezen túlmenően a telekommunikációs ipar is jelentős hasznot húzhat az új technológiából.