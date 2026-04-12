Vécével és konyhai mosogatóval is bombázta az ellenséget az amerikai légierő

A koreai háborúban a kezdeti nyugati sikerek után óriási kínai ellentámadás verte vissza az amerikaiak vezette ENSZ-erőket. Az amerikai hadsereg, a haditengerészet és a légierő véres harcokban igyekezett megtartani a vonalakat. Egy sajtólátogatás alkalmával a haditengerészeti légierő egy tisztje arról beszélt az újságíróknak a Princeton repülőgép-hordozón, hogy már az összes létező fegyverfajtát bevetették az ellenség ellen. Az amerikai szlengnek megfelelően ezt mondta: "Már mindent ledobtunk rájuk, kivéve a konyhai mosogatót."
Az előadást meghallotta két tengerész, akik úgy döntöttek, saját fegyvert készítenek a mondásnak megfelelően. Egy 500 kilós bomba aljára felszereltek egy súlyos, porcelánból készült konyhai mosogatótálcát, a lefolyószifonnal együtt. Az anyahajó kapitánya, Carl Stroop meg akarta tiltani a felszállást a nem kifejezetten aerodinamikus szerkezet miatt, de az újságírók remekül szórakoztak, és követelték a „különleges légifegyver” bevetését.
Carl Austin hadnagy vállalta a feladatot, hogy ledobja a lefolyós bombát az észak-koreai állásokra. Egy Phenjan elleni akcióban vitte magával a mosogatót, amely meglepetésre nem okozott kormányzási nehézségeket. A hadnagy annak rendje és módja szerint le is dobta, és a mosogató persze meg is semmisült, mert a bomba a becsapódáskor felrobbantotta. Mindenesetre az egész flottát büszkeséggel töltötte el, hogy valóban mindent megtett a győzelemért, és valóban minden bevetett a háborúban, még a konyhai mosogatót is.
A légierő "csodafegyvere": Vécébomba-hadművelet
Több mint tíz évvel később, 1965-ben, ezúttal a vietnámi háborúban történt a következő, még abszurdabb esett. Ismét a haditengerészet légiereje volt az elkövető.
A Midway hordozón a legénység meg akarta ünnepelni az év utolsó bevetésén, hogy a gépek elérték a 3 ezer tonna ledobott bombamennyiséget. Valakinek eszébe jutott az elődeik mutatványa a lefolyóval, ezért úgy döntöttek, még kreatívabb „különleges fegyverzetet” alkotnak.
Ehhez persze kellett egy pilóta is. Sőt, itt épp egy pilóta indította el a lavinát. Clarence Stoddard korvettkapitánynak feltűnt egy megrepedt vécécsésze, amelyet leszereltek a karbantartók, és egy szemétkupacra dobtak egy hangár sarkában. Stoddard megtiltotta nekik a vécé tengerbe dobását – a szerelők már épp arra készültek –, és a repülőműszakiakhoz sietett. A pilóta és a csapat összedugta a fejét, és rövid eszmecsere után máris készen állt a haditerv: a vécét felszerelik Stoddard gépére, aki, mint egy bombát, le fogja dobni az utolsó bevetésen, egyenesen a kommunista vonalakra.
A műszakiak kis szárnyakat szereltek a vécére, hogy a kioldás után egyenesen repüljön, majd következett a legnagyobb konspirációt megkövetelő feladat, a vécé rögzítése a gépre, a fedélzeten, a parancsnoki híd tisztjei látómezejében. Ennek érdekében a szerelők úgy sürgölődtek Stoddard gépének szárnya körül, hogy mindig eltakarják a szárny alá függesztett vécét a híd felől. Végül felszállásra készen állt a Papírtigris nevű Skyraider vadászbombázó. A gép odagördült a katapulthoz, a műszakiak rögzítették az orrkerekét a kilövőszerkezet papucsához, a hatalmas csillagmotor feldübörgött, a nehéz Skyraider pedig végigszáguldott a fedélzeten, amikor a katapultot elindították. Ahogy elhagyta a fedélzetet, a magasba emelkedett.
Az álcázás tökéletesen sikerült is, a hatalmas hajó tisztjei nem jöttek rá, hogy Stoddard egy vécét is vitt magával. Csak a gép felszállás után, késve érkezett egy gyanakvó kérdés a hídról:
Mi a frász volt az a tárgy az 572-es jobb szárnya alatt?
A műszakiak elégedett vigyorogtak a fedélzeten, a pilóták pedig a levegőben tették ugyanezt. Stoddard kísérője, Robert Bacon korvettkapitány gépén volt egy filmkamera, ezért elhatározta, hogy végig a lehető legközelebb fog repülni a vezérhez, így a történelmi vécétámadás minden pillanatát megörökíti majd.
A megadott célterület fölött a két Skyraider rádión bejelentkezett a már ott repülő előretolt légi irányítónál. Az irányító, aki egy egyszemélyes kis légcsavaros géppel repkedett az életveszélyes terület felett, megkérdezte, milyen fegyverzettel érkeztek, milyen támadásokat tudnak végrehajtani. Stoddard elsorolta a bombák, rakéták típusát, majd bemondta a rádióba a varázsigét:
És van egy különleges fegyverem is.
A légi irányító látni akarta a speciális bombát, ezért felzárkózott a két Skyraider mellé. Amikor megpillantotta a vécét, leesett az álla. Majd hatalmas nevetéssel közölte, hogy a két vadászbombázó mellett ő is rázuhan a célra, mert közelről kell látnia a vécé ledobását.
A három gép megkezdte a támadást, Bacon kamerája pedig végig vette az eseményeket. Stoddard gépe meredek zuhanásban támadott, a kísérő szorosan mellette repült. A megfelelő pillanatban Stoddard kioldotta a vécét, de az egyáltalán nem úgy viselkedett, mint egy bomba, amelyik egyenes repül előre a ledobás után. A vécécsésze őrült pörgésbe kezdett és majdnem eltalálta a kísérő Skyraidert.
A légi irányító így írta le az eseményeket:
Volt egy kis ijedelem az első másodpercben, de utána a vécé jellegzetes süvítéssel elszáguldott és becsapódott a dzsungelbe, a célterületen. Remélem, eltrafáltunk valamit.
- A bevetésről készült filmet később több százszor vetítették le a Midway anyahajón a legénység követelésére. Sőt, a hajóra látogató illusztris vendégeknek is kötelező volt a világtörténelem egyetlen vécébombázásának megtekintése.