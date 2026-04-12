Vécével és konyhai mosogatóval is bombázta az ellenséget az amerikai légierő

A koreai háborúban a kezdeti nyugati sikerek után óriási kínai ellentámadás verte vissza az amerikaiak vezette ENSZ-erőket. Az amerikai hadsereg, a haditengerészet és a légierő véres harcokban igyekezett megtartani a vonalakat. Egy sajtólátogatás alkalmával a haditengerészeti légierő egy tisztje arról beszélt az újságíróknak a Princeton repülőgép-hordozón, hogy már az összes létező fegyverfajtát bevetették az ellenség ellen. Az amerikai szlengnek megfelelően ezt mondta: "Már mindent ledobtunk rájuk, kivéve a konyhai mosogatót."

Az anyahajó személyzete nagyon büszke volt a légierő különleges fegyverére

Fotó: Midway Sailor

Az előadást meghallotta két tengerész, akik úgy döntöttek, saját fegyvert készítenek a mondásnak megfelelően. Egy 500 kilós bomba aljára felszereltek egy súlyos, porcelánból készült konyhai mosogatótálcát, a lefolyószifonnal együtt. Az anyahajó kapitánya, Carl Stroop meg akarta tiltani a felszállást a nem kifejezetten aerodinamikus szerkezet miatt, de az újságírók remekül szórakoztak, és követelték a „különleges légifegyver” bevetését.

A mosogatót szakszerűen szerelték a bomba alá

Fotó: Tailspin Blogspot

Carl Austin hadnagy vállalta a feladatot, hogy ledobja a lefolyós bombát az észak-koreai állásokra. Egy Phenjan elleni akcióban vitte magával a mosogatót, amely meglepetésre nem okozott kormányzási nehézségeket. A hadnagy annak rendje és módja szerint le is dobta, és a mosogató persze meg is semmisült, mert a bomba a becsapódáskor felrobbantotta. Mindenesetre az egész flottát büszkeséggel töltötte el, hogy valóban mindent megtett a győzelemért, és valóban minden bevetett a háborúban, még a konyhai mosogatót is.

A légierő "csodafegyvere": Vécébomba-hadművelet

Így festett támadás előtt a vécével felszerelt Skyraider

Fotó: Picasa / Midway Sailor

Több mint tíz évvel később, 1965-ben, ezúttal a vietnámi háborúban történt a következő, még abszurdabb esett. Ismét a haditengerészet légiereje volt az elkövető.

A Midway hordozón a legénység meg akarta ünnepelni az év utolsó bevetésén, hogy a gépek elérték a 3 ezer tonna ledobott bombamennyiséget. Valakinek eszébe jutott az elődeik mutatványa a lefolyóval, ezért úgy döntöttek, még kreatívabb „különleges fegyverzetet” alkotnak.

Ehhez persze kellett egy pilóta is. Sőt, itt épp egy pilóta indította el a lavinát. Clarence Stoddard korvettkapitánynak feltűnt egy megrepedt vécécsésze, amelyet leszereltek a karbantartók, és egy szemétkupacra dobtak egy hangár sarkában. Stoddard megtiltotta nekik a vécé tengerbe dobását – a szerelők már épp arra készültek –, és a repülőműszakiakhoz sietett. A pilóta és a csapat összedugta a fejét, és rövid eszmecsere után máris készen állt a haditerv: a vécét felszerelik Stoddard gépére, aki, mint egy bombát, le fogja dobni az utolsó bevetésen, egyenesen a kommunista vonalakra.