Döbbenetes dolog derült ki a légtisztítókról: hatással lehetnek az agyra

A kutatók 119 embert vizsgáltak a massachusettsi Somerville-ben. A várost két nagy autópálya is átszeli, így a kipufogógázok miatt meglehetősen magas a légszennyezettség, emiatt tökéletes helyszín volt a vizsgálatra. Az eredmények szerint a 40 éves és annál idősebb résztvevők átlagosan 12 százalékkal gyorsabban oldották meg a mentális rugalmasságot mérő feladatokat, amikor légtisztító működött a szobában. Ez a javulás talán kicsinek tűnik, de nagyjából ahhoz mérhető, mintha valaki napi rendszeres testmozgást iktatna az életébe – írja a Science Alert.

Egy megfelelő légtisztító mindössze egy hónapos használata mérhetően javítja a negyven év felettiek agyi funkcióit

Így tesztelték a légtisztító hatását a gyakorlatban

A teszt során a résztvevők véletlenszerűen két csoportba kerültek. Egy hónapig egy igazi, szűrővel ellátott berendezést használtak. Ezután egy hónap szünet következett, majd újabb egy hónapig egy teljesen ugyanúgy kinéző, de szűrő nélküli ál-gépet kaptak. A másik csoportnál megcserélték ezt a sorrendet. A hónapok végén a szakemberek tesztelték a résztvevők szellemi kapacitását, például a vizuális memóriájukat és a végrehajtó funkcióikat. A valódi HEPA szűrős gépek hatékonyan eltávolítják a levegőből a finom porszemcséket.

A kutatás bebizonyította, hogy a szűrt levegő javítja a szellemi teljesítményt.

Az eredmény akkor is megállta a helyét, amikor a kutatók figyelembe vették a bent töltött időt és a teszt okozta esetleges stresszt is.

A légszennyezés láthatatlan veszélyei

Miért is olyan fontos mindez? A légszennyezés már akár néhány óra alatt negatívan befolyásolhatja a mentális funkciókat.

A finom porszemcsék belélegzése nemcsak légzőszervi és szívbetegségekhez vezethet, hanem olyan neurológiai problémákhoz is, mint az Alzheimer- vagy a Parkinson-kór.

Azok az emberek, akik nagy forgalmú utak közelében élnek, sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve. Fontos tudni, hogy a szellemi funkciók egészen kis mértékű romlása is magasabb halálozási kockázattal járhat. A kognitív hanyatlás megelőzése tehát kulcsfontosságú a hosszú távú egészségünk szempontjából.

Mennyit segíthet egy otthoni HEPA légtisztító hosszú távon?

A tudósok szerint a rossz levegő káros hatásai 40 éves kor körül kezdenek igazán felerősödni, és később egyre kifejezettebbé válnak.

Jelenleg úgy tűnik, hogy a levegőben szálló por károsítja az agy fehérállományát. Ez az a terület, amely az elektromos jelek továbbításáért és az agyi régiók összekapcsolásáért felelős.

Bár a vizsgálat csupán egy hónapig tartott, a kutatók szerint egy otthoni HEPA légtisztító tartós használata fenntarthatja, vagy akár tovább is javíthatja ezeket a pozitív eredményeket. A jövőbeli tervek között szerepel annak vizsgálata, hogy a tiszta levegő képes-e ténylegesen megvédeni a fehérállományt, és ezáltal visszafordítani a szellemi hanyatlást.