Ne maradjon le erről a páratlan égi jelenségről! Magyarországról is jól látható

Április 14-én, kedden kezdődik az az égi látványosság, amely már most lázba hozza az égbolt szerelmeseit. A szakértők szerint a Lyridák meteorraj idén is látványos hullócsillagokkal érkezik – ráadásul éppen a Föld napján tetőzik.
A tavasz első komolyabb meteorhullása április 14-én, kedden érkezik. Bár a Lyridák meteorraj egészen a hónap végéig megfigyelhető lesz, csúcspontja április 22-re, a Föld napjára esik. Az este nemcsak a hullócsillagok miatt lesz különleges. Aznap egy ritka égi együttállás is feltűnik az égen, így egy rendhagyóan látványos égbolt alatti élménnyel válhat emlékezetessé az idei Föld napja.

Április 14-én érkezik a Lyridák meteorraj, ám a Föld napján történik meg az igazi égi csoda: óránként akár 90 hullócsillagot is láthatunk
Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto

Mikor érdemes figyelni a Lyridák meteorrajt?

A Lyridák meteorraj maximuma várhatóan április 22-én 21 óra 40 perckor következik be. Ekkor ideális esetben óránként akár 18 meteor is feltűnhet az égen, Magyarországról azonban az alacsony látószög miatt inkább 8–10 hullócsillagra számíthatunk óránként. Az éjszaka előrehaladtával egyre jobbá válnak a megfigyelési körülmények, így érdemes hosszabb időt az ég alatt tölteni, akár a hajnali órákig is. Nem kizárt az sem, hogy a raj egy váratlan kitöréssel lepi meg a kitartóbbakat, ilyenkor akár 90 meteor is felvillanhat egyetlen óra alatt.

Miért különleges ez a meteorraj?

A Lyridák nemcsak látványosak, hanem történelmileg is kiemelkedőek. Ez az egyik legrégebben ismert meteorraj: már időszámításunk előtt 687-ben is feljegyezték Kínában, ahol úgy írták le, hogy „a csillagok úgy hullottak, mint az eső”. A jelenség a C/1861 G1 (Thatcher) nevű üstököshöz köthető, amely mintegy 415 évente kerüli meg a Napot. A Föld minden évben áthalad az üstökös által hátrahagyott porsávon, ezek az apró részecskék pedig a légkörbe lépve felizzanak, létrehozva a hullócsillagok látványát.

Hogyan figyelhetjük meg a legtöbb hullócsillagot?

A megfigyeléshez nincs szükség különleges eszközökre, sőt a távcső vagy binokulár inkább hátrány lehet, mert beszűkíti a látómezőt. A legjobb, ha szabad szemmel, minél nagyobb égterületet figyelünk. Fontos, hogy fényszennyezéstől mentes helyet válasszunk, és hagyjunk időt a szemünknek, hogy alkalmazkodjon a sötéthez. Érdemes olyan helyet keresni, ahonnan az égbolt nagy részét pásztázni tudjuk.

Milyen extra látvány vár még ránk a Föld napján?

A Föld napja egy különleges együttállással is megörvendezteti a kíváncsi szemeket
Ábra: ASTRONO_min

Április 22-e nemcsak a Lyridák meteorraj miatt lesz emlékezetes. Az este során egy látványos együttállás is megfigyelhető: a Jupiter és a Hold kerül egymáshoz közel az Ikrek csillagképben, felettük pedig a Pollux és a Castor ragyog. Ez a négy égitest egy feltűnő, téglalap alakzatot rajzol ki az égen, ami önmagában is különleges látványt nyújt. 

Mindez a Föld napján történik, ami így nemcsak a bolygónk védelmére hívja fel a figyelmet, hanem arra is emlékeztet, milyen kivételes helyet foglalunk el az Univerzumban. A Lyridák meteorraj ideális alkalom arra, hogy egy estére kiszakadjunk a hétköznapokból, és felnézzünk az égre.

 Ha szerencsénk van, nemcsak hullócsillagokat, hanem akár fényes tűzgömböket is láthatunk – és közben egy kicsit más szemmel nézhetünk a saját bolygónkra is - tájékoztat a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

 

