Ne maradjon le erről a páratlan égi jelenségről! Magyarországról is jól látható

A tavasz első komolyabb meteorhullása április 14-én, kedden érkezik. Bár a Lyridák meteorraj egészen a hónap végéig megfigyelhető lesz, csúcspontja április 22-re, a Föld napjára esik. Az este nemcsak a hullócsillagok miatt lesz különleges. Aznap egy ritka égi együttállás is feltűnik az égen, így egy rendhagyóan látványos égbolt alatti élménnyel válhat emlékezetessé az idei Föld napja.

Április 14-én érkezik a Lyridák meteorraj, ám a Föld napján történik meg az igazi égi csoda: óránként akár 90 hullócsillagot is láthatunk

Mikor érdemes figyelni a Lyridák meteorrajt?

A Lyridák meteorraj maximuma várhatóan április 22-én 21 óra 40 perckor következik be. Ekkor ideális esetben óránként akár 18 meteor is feltűnhet az égen, Magyarországról azonban az alacsony látószög miatt inkább 8–10 hullócsillagra számíthatunk óránként. Az éjszaka előrehaladtával egyre jobbá válnak a megfigyelési körülmények, így érdemes hosszabb időt az ég alatt tölteni, akár a hajnali órákig is. Nem kizárt az sem, hogy a raj egy váratlan kitöréssel lepi meg a kitartóbbakat, ilyenkor akár 90 meteor is felvillanhat egyetlen óra alatt.

Miért különleges ez a meteorraj?

A Lyridák nemcsak látványosak, hanem történelmileg is kiemelkedőek. Ez az egyik legrégebben ismert meteorraj: már időszámításunk előtt 687-ben is feljegyezték Kínában, ahol úgy írták le, hogy „a csillagok úgy hullottak, mint az eső”. A jelenség a C/1861 G1 (Thatcher) nevű üstököshöz köthető, amely mintegy 415 évente kerüli meg a Napot. A Föld minden évben áthalad az üstökös által hátrahagyott porsávon, ezek az apró részecskék pedig a légkörbe lépve felizzanak, létrehozva a hullócsillagok látványát.

Hogyan figyelhetjük meg a legtöbb hullócsillagot?

A megfigyeléshez nincs szükség különleges eszközökre, sőt a távcső vagy binokulár inkább hátrány lehet, mert beszűkíti a látómezőt. A legjobb, ha szabad szemmel, minél nagyobb égterületet figyelünk. Fontos, hogy fényszennyezéstől mentes helyet válasszunk, és hagyjunk időt a szemünknek, hogy alkalmazkodjon a sötéthez. Érdemes olyan helyet keresni, ahonnan az égbolt nagy részét pásztázni tudjuk.

Milyen extra látvány vár még ránk a Föld napján?