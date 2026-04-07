Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
machu picchu

Új terv készült: így mentenék meg a Machu Picchut

36 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Átfogó intézkedéscsomagot fogadtak el a világ egyik legismertebb történelmi helyszínének megóvására. Az új terv célja, hogy a Machu Picchu egyszerre maradjon turisztikai látványosság és védett örökség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Machu Picchu azon ikonikus helyek egyike, ahol az ember már vagy járt, vagy szeretne járni. A perui hatóságok frissítették a legendás inka város kezelésére vonatkozó stratégiát, amely 2031-ig határozza meg a legfontosabb irányokat. A terv különlegessége, hogy nemcsak a romvárost, hanem a környező élővilágot is egységes rendszerként kezeli – hiszen a térség egyszerre kulturális és természeti kincs.

A Machu Picchu az ősi inka civilizáció lélegzetelállító emléke, az UNESCO Világörökség része
Fotó: GUIZIOU FRANCK / hemis.fr

Miért fontos a Machu Picchu védelme?

Nem csupán egy régészeti lelőhely a Machu Picchu, hanem egyedülálló példája annak, hogyan illeszkedik az emberi alkotás a természetbe. Az Andok és az Amazonas találkozásánál fekvő terület menedéket nyújt számos ritka fajnak, miközben az inka civilizáció egyik legnagyobb mérnöki és építészeti teljesítményét is őrzi. A több mint 32 ezer hektáros védett terület ezért egyszerre kiemelt jelentőségű kulturális és ökológiai szempontból. A most elfogadott terv egyik fő célja éppen az, hogy ezt az érzékeny egyensúlyt hosszú távon is fenntartsa.

Milyen elemeket kell megőrizni a következő években?

Egyes kutatók szerint egy sokkal korábbi ősi civilizáció hagyta maga mögött a városromot, melyet az inkák újra felfedeztek és hasznosítottak. Ennek egyik bizonyítékát a sok tonnás kődarabok extra precíz illesztésében látják, sok helyen még egy papírlap sem férne az óriási tömbök közé.
Fotó: GUIZIOU FRANCK / hemis.fr

A terv három fő területre összpontosít: kulturális örökségre, élővilágra és ökoszisztémákra. 

  • A kulturális értékek közé tartozik maga az inka város, valamint számos környező régészeti helyszín. Ezek az emlékek az inka várostervezés és mérnöki tudás kiemelkedő példái. 
  • A természeti értékek legalább ennyire fontosak. A térségben él például az andoki medve, a folyami vidra és különleges vízimadarak is. 
  • Emellett több eltérő ökológiai zóna is találkozik itt, a magashegyi területektől egészen a trópusi erdőkig. A cél nem csupán a megőrzés, hanem a károsodott területek helyreállítása is.

Milyen veszélyek fenyegetik a területet?

A legnagyobb kihívást a turizmus jelenti. A szabályozatlan látogatások, az építmények érintése és a túlhasználat már most is károsítja az ősi struktúrákat. Emellett a klímaváltozás hatásai is egyre erősebben érzékelhetők: a növekvő páratartalom és a mohák elszaporodása gyorsítja a romok állapotromlását. A természetes környezetet további veszélyek fenyegetik, például erdőtüzek, illegális építkezések, szennyezés és az élőhelyek átalakulása.

Hogyan próbálják megvédeni Machu Picchut?

Helyi lakosok tüntetnek a turisták tömegeit szállító vasúti forgalom bővítése ellen, mely komoly környezeti károsítással is járna
Fotó: JESUS TAPIA / AFP

A terv egyik kulcseleme a fenntartható turizmus bevezetése, amely korlátozza a túlzott látogatottságot, miközben továbbra is lehetővé teszi a helyszín megtekintését, az ősi civilizáció és a szakrális élmény megélését. 

A szakértők szerint a legnagyobb kihívás az lesz, hogy sikerüljön egyensúlyt teremteni a turizmus és a természetvédelem között. Fontos szerepet kap a jövőben a tudományos kutatás is: a régészeti és természettudományos vizsgálatok segíthetnek jobban megérteni és megőrizni a terület értékeit.

Emellett konkrét lépések szerepelnek az élőhelyek védelmére, az erdők megőrzésére és a veszélyeztetett fajok állományának fenntartására – tájékoztattak a perui hatóságok.

A láma a régió egyik őshonos faja, a hegyvidéki területeken az emberi életet sok szempontból könnyítheti meg
Fotó: JPIX / NurPhoto

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról