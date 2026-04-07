Új terv készült: így mentenék meg a Machu Picchut

A Machu Picchu azon ikonikus helyek egyike, ahol az ember már vagy járt, vagy szeretne járni. A perui hatóságok frissítették a legendás inka város kezelésére vonatkozó stratégiát, amely 2031-ig határozza meg a legfontosabb irányokat. A terv különlegessége, hogy nemcsak a romvárost, hanem a környező élővilágot is egységes rendszerként kezeli – hiszen a térség egyszerre kulturális és természeti kincs.

A Machu Picchu az ősi inka civilizáció lélegzetelállító emléke, az UNESCO Világörökség része

Fotó: GUIZIOU FRANCK / hemis.fr

Miért fontos a Machu Picchu védelme?

Nem csupán egy régészeti lelőhely a Machu Picchu, hanem egyedülálló példája annak, hogyan illeszkedik az emberi alkotás a természetbe. Az Andok és az Amazonas találkozásánál fekvő terület menedéket nyújt számos ritka fajnak, miközben az inka civilizáció egyik legnagyobb mérnöki és építészeti teljesítményét is őrzi. A több mint 32 ezer hektáros védett terület ezért egyszerre kiemelt jelentőségű kulturális és ökológiai szempontból. A most elfogadott terv egyik fő célja éppen az, hogy ezt az érzékeny egyensúlyt hosszú távon is fenntartsa.

Milyen elemeket kell megőrizni a következő években?

Egyes kutatók szerint egy sokkal korábbi ősi civilizáció hagyta maga mögött a városromot, melyet az inkák újra felfedeztek és hasznosítottak. Ennek egyik bizonyítékát a sok tonnás kődarabok extra precíz illesztésében látják, sok helyen még egy papírlap sem férne az óriási tömbök közé

Fotó: GUIZIOU FRANCK / hemis.fr

A terv három fő területre összpontosít: kulturális örökségre, élővilágra és ökoszisztémákra.

A kulturális értékek közé tartozik maga az inka város, valamint számos környező régészeti helyszín. Ezek az emlékek az inka várostervezés és mérnöki tudás kiemelkedő példái.

A természeti értékek legalább ennyire fontosak. A térségben él például az andoki medve, a folyami vidra és különleges vízimadarak is.

Emellett több eltérő ökológiai zóna is találkozik itt, a magashegyi területektől egészen a trópusi erdőkig. A cél nem csupán a megőrzés, hanem a károsodott területek helyreállítása is.

Milyen veszélyek fenyegetik a területet?

A legnagyobb kihívást a turizmus jelenti. A szabályozatlan látogatások, az építmények érintése és a túlhasználat már most is károsítja az ősi struktúrákat. Emellett a klímaváltozás hatásai is egyre erősebben érzékelhetők: a növekvő páratartalom és a mohák elszaporodása gyorsítja a romok állapotromlását. A természetes környezetet további veszélyek fenyegetik, például erdőtüzek, illegális építkezések, szennyezés és az élőhelyek átalakulása.