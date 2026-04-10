Megvan a magas vérnyomás valódi oka, amiről eddig senki sem beszélt

A brazil és új-zélandi tudósok együttműködéséből született kutatás egy alapvető biológiai folyamatot tárt fel. Az adatok szerint az agy laterális parafaciális (pFL) területe közvetlen hatással van a vérerek állapotára. Amennyiben ez a régió kórosan aktívvá válik, az erek tartós összehúzódását idézi elő, ami döntő tényező lehet abban, hogy a magas vérnyomás kialakuljon és rögzüljön a szervezetben – írja a Science Alert.

A magas vérnyomás eddig ismeretlen mechanizmusának feltárása magyarázatot adhat arra, miért bizonyul hatástalannak a jelenlegi kezelés számos betegnél.

A magas vérnyomás és a légzés meglepő kapcsolata

A pFL régió elsődleges feladata a légzés ritmusának szabályozása, különösen az olyan erőteljes kilégzések során, mint a köhögés, a nevetés vagy az intenzív testmozgás. A patkányokon végzett vizsgálatok során azonban a szakemberek egy eddig ismeretlen funkciót is azonosítottak:

ez a terület képes az erek falának szűkítésére is.

Amikor a kutatók mesterségesen stimulálták ezeket az idegsejteket, az állatok vérnyomása megemelkedett, igazolva, hogy a hipertónia bizonyos esetei mögött ez a szabályozó központ áll. A kísérlet legígéretesebb eredménye az volt, hogy a régió célzott deaktiválásával a vérnyomásértékek azonnal visszatértek a normális szintre.

A magas vérnyomás rejtett okai és a hatástalan gyógyszerek

Ez a népbetegség a világ lakosságának közel egyharmadát érinti, ám a becslések szerint a páciensek 40 százalékánál a hagyományos vérnyomáscsökkentő szerek nem hozzák a várt eredményt. A frissen feltárt agyi idegpálya létezése végre tudományos magyarázatot adhat erre a jelenségre. A jelenleg elérhető gyógyszeres terápiák ugyanis eddig nem ezt a specifikus útvonalat vették célba.

Miért veszélyeztetett az alvási apnoe betegségben szenvedő?

A tanulmány egy régóta fennálló orvosi összefüggést is megvilágított. Köztudott, hogy az alvási apnoe – az éjszakai légzéskimaradással járó állapot – jelentősen növeli a súlyos keringési panaszok kockázatát. A pFL idegsejtjei ugyanis éppen olyankor aktiválódnak, amikor a vérben megemelkedik a szén-dioxid szintje vagy lecsökken az oxigénmennyiség, ami pontosan megegyezik az alvás közbeni légzészavarok élettani hatásaival.