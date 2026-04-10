Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem bír magával: Zelenszkij megszólalt, de bárcsak ne tette volna

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
magas vérnyomás

Megvan a magas vérnyomás valódi oka, amiről eddig senki sem beszélt

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Azonosítottak egy agyterületet, amely kiemelt szerepet játszik a szervezet vérnyomásának szabályozásában. A magas vérnyomás egy eddig ismeretlen mechanizmusának feltárása magyarázatot adhat arra, miért bizonyul hatástalannak a jelenlegi kezelés számos betegnél. A kísérleti eredmények egyúttal egy új, invazív beavatkozás nélküli terápiás stratégia lehetőségét is felvázolják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magas vérnyomásszív- és érrendszeri betegségekvérnyomásagyvérnyomáscsökkentővérnyomáscsökkentőkszív- és érrendszer

A brazil és új-zélandi tudósok együttműködéséből született kutatás egy alapvető biológiai folyamatot tárt fel. Az adatok szerint az agy laterális parafaciális (pFL) területe közvetlen hatással van a vérerek állapotára. Amennyiben ez a régió kórosan aktívvá válik, az erek tartós összehúzódását idézi elő, ami döntő tényező lehet abban, hogy a magas vérnyomás kialakuljon és rögzüljön a szervezetben – írja a Science Alert.

A magas vérnyomás eddig ismeretlen mechanizmusának feltárása magyarázatot adhat arra, miért bizonyul hatástalannak a jelenlegi kezelés számos betegnél.
Fotó: Marek Studzinski / Unsplash

A magas vérnyomás és a légzés meglepő kapcsolata

A pFL régió elsődleges feladata a légzés ritmusának szabályozása, különösen az olyan erőteljes kilégzések során, mint a köhögés, a nevetés vagy az intenzív testmozgás. A patkányokon végzett vizsgálatok során azonban a szakemberek egy eddig ismeretlen funkciót is azonosítottak: 

ez a terület képes az erek falának szűkítésére is.

Amikor a kutatók mesterségesen stimulálták ezeket az idegsejteket, az állatok vérnyomása megemelkedett, igazolva, hogy a hipertónia bizonyos esetei mögött ez a szabályozó központ áll. A kísérlet legígéretesebb eredménye az volt, hogy a régió célzott deaktiválásával a vérnyomásértékek azonnal visszatértek a normális szintre.

A magas vérnyomás rejtett okai és a hatástalan gyógyszerek

Ez a népbetegség a világ lakosságának közel egyharmadát érinti, ám a becslések szerint a páciensek 40 százalékánál a hagyományos vérnyomáscsökkentő szerek nem hozzák a várt eredményt. A frissen feltárt agyi idegpálya létezése végre tudományos magyarázatot adhat erre a jelenségre. A jelenleg elérhető gyógyszeres terápiák ugyanis eddig nem ezt a specifikus útvonalat vették célba.

Miért veszélyeztetett az alvási apnoe betegségben szenvedő?

A tanulmány egy régóta fennálló orvosi összefüggést is megvilágított. Köztudott, hogy az alvási apnoe – az éjszakai légzéskimaradással járó állapot – jelentősen növeli a súlyos keringési panaszok kockázatát. A pFL idegsejtjei ugyanis éppen olyankor aktiválódnak, amikor a vérben megemelkedik a szén-dioxid szintje vagy lecsökken az oxigénmennyiség, ami pontosan megegyezik az alvás közbeni légzészavarok élettani hatásaival.

Új remény a gyógyításban

A tudósok már egy forradalmi kezelési módszer gyakorlati megvalósításán dolgoznak. A cél a pFL terület túlműködésének gátlása, méghozzá úgy, hogy elkerüljék a kockázatos, közvetlen agyi beavatkozásokat. Ehelyett a nyakban található carotis testeket – apró érzékelő sejteket – választották célpontul, amelyek képesek kívülről befolyásolni az agyi központ működését.

 A kutatócsoport egy már ismert gyógyszer újrahasznosításával tompítaná ezen érzékelők jelzéseit, így biztonságosabb módon csökkenthetnék a vérnyomást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról