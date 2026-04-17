Megnézték, mi van Toszkána alatt; elborzadtak attól, amit találtak

Egy nemzetközi kutatócsoport – köztük a Genfi Egyetem és az olasz geofizikai intézetek szakemberei – egy új szeizmológiai módszerrel vizsgálta Toszkána mélyebb rétegeit. A mérések egy kiterjedt, 8–15 kilométer mélyen elhelyezkedő magmatározót tártak fel, amely méretében a legismertebb szupervulkánokhoz mérhető. A felfedezés nemcsak tudományos szenzáció, hanem a jövő energia- és nyersanyagkutatásában is kulcsszerepet játszhat.

Toszkána dimbes-dombos tájai alatt néma csendben bújik meg a Yellowstone szupervulkánjával összemérhető mennyiségű magma. Nem véletlen, hogy a térségben található a világ első geotermikus erőműje

Hogyan lehet kimutatni a magma jelenlétét felszín jelek nélkül?

A kutatók egy úgynevezett „háttérzaj tomográfia" nevű módszert alkalmaztak, amely a Föld természetes rezgéseit használja radarként. Az óceánok hullámzása, a szél vagy akár az emberi tevékenységek által keltett rezgések folyamatosan áthaladnak a földkérgen. Az ezekből visszaérkező jeleket nagy érzékenységű műszerekkel rögzítik a felszínen. Ha a hullámok egy adott területen lassabban terjednek, az arra utal, hogy ott olvadt kőzet – vagyis magma – található. A mérésekből végül egy háromdimenziós kép állítható össze a mélyben húzódó szerkezeti egységekről, rétegekről.

Mekkora ez a magmatározó és hol helyezkedik el?

A feltárt rendszer Toszkánán keresztül húzódik észak–déli irányban, és 8–15 kilométeres mélységben helyezkedik el a kontinentális kéregben. A térfogata körülbelül 6000 köbkilométer, ami összehasonlítható olyan ismert rendszerekkel, mint a Yellowstone vagy a Toba-tó alatti magmakamrák. Különösen figyelemre méltó, hogy a felszínen alig vannak olyan jelek – például kráterek vagy gázkigőzölgések –, amelyek ekkora magmatározó jelenlétére utalnának.

Kialakulhat itt egy szupervulkán?

A kutatók illusztrációja jól mutatja a mérések eredményeit, a kiterjedt magma mennyiségét

Kredit: Lupi et al., Communications Earth and Environment,2026

Elméletben igen, de nem a közeljövőben. A kutatók szerint ilyen méretű magma jelenléte hosszú geológiai idő alatt hozzájárulhat egy szupervulkán kialakulásához. Jelenleg azonban semmilyen adat nem utal arra, hogy aktív vulkáni folyamat zajlana vagy kitörés lenne várható. A rendszer a „nyugalmi állapot” jeleit mutatja.

Miért fontos ez a felfedezés a gyakorlatban?

A magmatározók nem csak vulkanológiai szempontból érdekesek.

Szerepet játszanak geotermikus energiaforrások kialakulásában, valamint olyan nyersanyagok keletkezésében is, mint a lítium vagy a ritkaföldfémek. Ezek kulcsfontosságúak például az elektromos autók akkumulátoraihoz és más modern technológiákhoz.

A most alkalmazott módszer ráadásul gyorsabb és költséghatékonyabb lehet a korábbi feltárási technikáknál, így a jövőben új területeken is segíthet feltérképezni a földkéreg mélyén rejtőző rendszereket.

A Toszkána alatt felfedezett magmatározó tehát nemcsak egy látványos tudományos eredmény, hanem egy olyan felfedezés, amely az energiaellátás és az erőforrás-kutatás szempontjából is komoly jelentőséggel bír - írja a Phys.Org.