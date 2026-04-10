Döbbenet: rejtélyes sejteket találtak a kismamák testében

Az egyedülálló felfedezés meglepte a tudósokat. Ezek a sejtek ugyanis terhességen kívül egyáltalán nincsenek jelen a méhben. Amikor azonban a várandósság megkezdődik, számuk hirtelen megugrik, így segítve a méhnyálkahártyát az embrió támogatásában és a magzati fejlődésben – írja a Live Science.

A vizsgálat során egy eddig ismeretlen sejttípust azonosítottak, amely jelentős szerepet játszik az egészséges magzati fejlődés szempontjából elengedhetetlen vérellátás szabályozásában

Fotó: Pexels

Hogyan segíti ez az új sejt a magzati fejlődés folyamatát?

Az újonnan azonosított sejtek fő feladata az anyai vérellátás és a méhlepény összekapcsolása. A terhesség korai szakaszában bizonyos magzati sejtek behatolnak a méhbe és annak fő artériáiba, hogy biztosítsák a megfelelő véráramlást.

A kutatók szerint ez az újonnan megfigyelt sejt úgy működik, mint egy „fekvőrendőr”: különleges jelekkel lassítja a többi sejtet, nehogy túl gyorsan hatoljanak be a szövetekbe.

A terhességi toxémia és a koraszülés lehetséges okai

Amennyiben ez a folyamat zavart szenved, súlyos komplikációk léphetnek fel. Ha a sejtek túl mélyre, vagy éppen nem elég mélyre hatolnak, az olyan problémákat idézhet elő, mint a terhességi toxémia vagy a méhlepény tapadási rendellenességei. A tudósok hatalmas genetikai adathalmazok elemzésével vizsgálták a preeklampszia, a koraszülés és a vetélés hátterét is. Ennek köszönhetően ma már pontosabban meg tudják határozni, mely sejtek a leginkább sebezhetőek, ami a jövőben célzott és hatékony kezelések kifejlesztéséhez vezethet.

Új sejttípus a terhesség alatt: mire reagál még?

Az új sejttípus a terhesség alatt olyan receptorokat is hordoz, amelyek érzékenyek a kannabinoidokra. Ezek a receptorok nemcsak a test saját vegyületeire reagálnak, hanem a kannabiszban lévő THC-ra és CBD-re is. Ez a megfigyelés választ adhat arra, miért hordoz komoly veszélyeket a kannabiszhasználat a kismamák számára.

A marihuána fogyasztása ugyanis csökkentheti a méhlepény vérellátását, rontja a magzat oxigénellátását, továbbá növeli a koraszülés esélyét és az alacsony születési súly kockázatát.

A szakemberek a terhesség 5. és 39. hete közötti időszakból származó, több mint 1,2 millió sejtet vizsgáltak meg rendkívüli alapossággal. Bár a jelenlegi kutatás elsősorban az egészséges terhességekre fókuszált, a tudósok már megkezdték a kapott adatok összehasonlítását a komplikációkkal terhelt várandósságokkal.