Putyin megszólalt a választásról, amit mondott, az mindenkit megdöbbentett

Váratlan fordulat: 24 órán belül eldől Ukrajna sorsa

Hátborzongató sötét folt növekszik a Marson, a tudósok tanácstalanok

Már ötven éve egy különös, árnyékszerű jelenség terjeszkedik a vörös bolygó felszínén. A Mars északi részén található sötét folt folyamatosan növekszik, a kutatók pedig egyelőre keresik a magyarázatot a látványos változásra. A legfrissebb űrfelvételek most ismét ráirányították a figyelmet erre a titokzatos folyamatra.
Az Utopia Planitia egy hatalmas, nagyjából 3300 kilométer széles síkság a Mars felszínén. Ebben a kráterben terül el az a feketés vidék, amelyet a NASA Viking szondái először 1976-ban örökítettek meg. Bár a szakértők nagyjából tudják, miből áll ez a terület, a fokozatos növekedése továbbra is megoldatlan rejtély – írja a Live Science.

A Mars északi részén található sötét folt folyamatosan növekszik
Fotó: ESA/DLR/FU Berlin

Folyamatosan hízik a Mars sötét foltja

A marsi sötét folt valójában vulkáni anyagokból áll: több millió éves kitörésekből maradt kőzetek, például olivin és piroxén, valamint sötét hamu borítja. Az Európai Űrügynökség (ESA) Mars Express szondájának 2024-es képei szerint az alakzat egyre nagyobb területet hódít el a környezetétől. 

A mérések alapján a déli határa már legalább 320 kilométerrel mozdult el, ami azt jelenti, hogy a folt évente átlagosan 6,5 kilométert halad előre.

A szél formálja a tájat

A kutatók meggyőződése, hogy a változás a marsi szelekhez köthető, amelyek felkavarják a felszíni port. Jelenleg két lehetséges magyarázatot vizsgálnak: 

  • vagy a szél hordja szét a sötét vulkáni anyagot, 
  • vagy a területet korábban takaró világosabb por fúvódik le róla. 

Azt azonban egyelőre nem tudni, melyik folyamat zajlik valójában.

Az Utopia Planitia jelentősége

Ez a vidék az elmúlt fél évszázadban az űrkutatás egyik legfontosabb helyszíne volt. 1976-ban a Viking-2 landolt itt biológiai kísérletek elvégzésére , 2021-ben pedig a kínai Zhurong marsjáró érkezett a síkságra. A kínai kutatók az adatok alapján úgy sejtik, hogy a területet egykor a bolygó egyik legnagyobb óceánja borította, és sikerült feltérképezniük az egykori partvonalat is. A térségben talált hatalmas repedések és a felszín alatti jégkészletek a bolygó múltjáról és a földönkívüli élet lehetőségéről is fontos információkat rejthetnek.

 

