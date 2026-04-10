Megrázó: a halálba küldhetik az űrhajósokat

Bár az olyan látnokok, mint Elon Musk, virágzó városokat vizionálnak a távoli bolygóra, a kutatók óvatosságra intenek. Neil deGrasse Tyson asztrofizikus már évek óta hangsúlyozza, hogy a Mars-utazás romantikus színben való feltüntetése súlyos hiba. Az akadályok ugyanis olyannyira monumentálisak, hogy a biztonságos visszatérésre jelenleg szinte semmilyen garancia nem adható. Az űrkutatás történetének eddigi legveszélyesebb vállalkozása ez, amelynek ráadásul a tényleges tudományos haszna is kérdéses még – olvasható a Bild cikkében.

A Mars-utazás a technikai és biológiai korlátok miatt a legtöbb asztronauta számára vélhetően egyirányú út marad

Fotó: MARC WARD / StockTrek Images via AFP

A Mars-utazás rejtett biológiai veszélyei

A szomszédos bolygóra vezető, hat-kilenc hónapig tartó út során az űrhajósok testét folyamatosan próbára teszi a súlytalanság káros hatása. A csontsűrűség havonta akár 1-1,5 százalékkal is csökkenhet, ami hosszú távon súlyos egészségromláshoz vezet. A szív és a keringési rendszer szintén gyengül a repülés alatt, miközben a Föld védelmező mágneses mezejét elhagyva veszélyes sugárzás éri az utasokat.

Ebben a környezetben bármilyen váratlan műszaki hiba vagy egészségügyi vészhelyzet végzetes lehet, hiszen gyors mentőakcióra vagy utánpótlásra nincs lehetőség.

A NASA földi szimulációi és a bezártság

A fizikai leépülés mellett az extrém elszigeteltség pszichés terhe is hatalmas kihívást jelent. A Földdel való kapcsolattartás nehézkes: a rádiójelek útja irányonként több mint húsz percet vesz igénybe, így a valósidejű beszélgetés teljességgel kizárt. Az űrhajósoknak ráadásul hetekig tartó teljes rádiócsenddel is számolniuk kell. A NASA éppen ezért indította el CHAPEA programját, amelyben négy önkéntes 378 napot tölt egy texasi, 3D-nyomtatott bázison. A kísérlet célja annak vizsgálata, miként viseli az emberi elme a tartós bezártságot és a folyamatos stresszt.

Miért lesz ebből egyirányú utazás a Marsra?

A Mars felszíne kíméletlen környezet: az átlaghőmérséklet mínusz 60 Celsius-fok, de olykor a mínusz 150 fokot is elérheti. A belélegezhető levegő hiánya és az erős sugárzás miatt az életben maradás kizárólag a technikai berendezések zavartalan működésétől függ. A legnagyobb problémát mégis a visszatérés logisztikája jelenti. A hazautazáshoz szükséges óriási mennyiségű üzemanyagot vagy a Földről kellene odaszállítani, vagy helyben kellene előállítani, ami jelenleg megoldhatatlan feladatnak tűnik.

Mivel a két bolygó állása is csak 26 havonta teszi lehetővé az indítást, a szakmában már nyíltan arról beszélnek, hogy ez valójában egy egyirányú utazás a Marsra.

A kockázatok ellenére az emberi kíváncsiság töretlen: több százezren jelentkeztek már olyan privát küldetésekre, mint a "Mars One". Sokan közülük annak tudatában is útra kelnének, hogy soha többé nem látják viszont a Földet, csak hogy részesei lehessenek a történelemnek és feszegessék az emberiség határait.