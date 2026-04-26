Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos!

méh

Hogyan lettek a méhek a természet legzseniálisabb beporzói?

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A méhek évmilliók óta a Föld legfontosabb beporzói közé tartoznak, és tudósok világszerte folyamatosan új, megdöbbentő felfedezéseket tesznek intelligenciájukkal kapcsolatban. Ezek az apró rovarok az adaptáció olyan szintjeit mutatják, amelyek még a tapasztalt kutatókat is ámulatba ejtik. A legújabb kutatások szerint a méhek nemcsak ösztönösen cselekszenek, hanem tanulnak, emlékeznek, sőt akár játszanak is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Továbbá a tudományos közösség egyre nagyobb figyelmet szentel annak megértésére, hogyan alkalmazkodnak ezek a beporzók a változó környezeti feltételekhez. A méhek viselkedésének tanulmányozása nemcsak az ökológia szempontjából fontos, hanem betekintést nyújt az intelligencia evolúciójába is. Ennek eredményeként a kutatók új perspektívákat nyernek arról, hogyan működik a tanulás és a problémamegoldás a természetben. 

DIYARBAKIR, TURKIYE - MARCH 31: A beekeeper wearing protective gear inspects hives as seasonal rainfall boosts flowering and raises expectations for increased honey production in Diyarbakir, Turkiye on March 31, 2026. Bestami Bodruk / Anadolu (Photo by Bestami Bodruk / Anadolu via AFP)
A méhek sokkal intelligensebbek, mint korábban gondolták
Fotó: BESTAMI BODRUK / ANADOLU

Méhek és a kutatók

Lars Chittka, a londoni Queen Mary Egyetem professzora évtizedek óta vezető szerepet tölt be a méhek kognitív képességeinek kutatásában. Munkássága révén bebizonyosodott, hogy a méhek képesek összetett feladatok megoldására, és emlékezetük meglepően fejlett. Chittka kutatásai alapjaiban változtatták meg azt, ahogyan a tudósok a rovarok intelligenciájáról gondolkodnak, ugyanis kimutatta, hogy a méhek képesek az absztrakt gondolkodásra is.

Felicity Muth, a texasi Austin Egyetem kutatója is jelentős eredményeket ért el ezen a területen. Muth különösen a méhek döntéshozatali folyamatait vizsgálja, és feltárta, hogyan mérlegelik ezek az állatok a különböző táplálékforrásokat. Az ő munkája rávilágított arra, hogy a méhek nem egyszerűen automatikusan reagálnak az ingerekre, hanem aktívan választanak a lehetőségek között.

Játékos méhek és társas tanulás

Olli Loukola finn kutató meglepő módon bebizonyította, hogy a méhek képesek játszani, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt a rovarok világában. A kísérletek során a méhek kis labdákat görgetettek anélkül, hogy ezért jutalom járt volna nekik, tisztán a tevékenység öröméért. Ez a felfedezés forradalmi jelentőségű, mivel azt sugallja, hogy a méhek valamiféle érzelmi életet is élhetnek.

Ráadásul a társas tanulás terén is figyelemre méltó eredmények születtek. Mathieu Lihoreau, a francia CNRS kutatója kimutatta, hogy a méhek képesek egymástól tanulni új készségeket és viselkedésformákat. Ez az adaptáció lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan alkalmazkodjanak az új kihívásokhoz, és hatékonyan osszák meg az információt a kolónián belül.

Fiatal kutatók új perspektívái

A következő generáció tudósai is jelentős hozzájárulásokat tesznek a méhek megértéséhez. Akshaye Bhambore kutatásai a méhek navigációs képességeire összpontosítanak, feltárva, hogyan találnak haza ezek az állatok akár kilométerekről is. Munkája révén jobban megértjük, hogyan dolgozza fel a méhek apró agya az összetett térbeli információkat. 

DUZCE, TURKIYE - MARCH 19: A bee gathers nectar and pollen in Duzce, Turkiye on March 19, 2026. Prof. Dr. Meral Kekecoglu, Director of the Duzce University Beekeeping Research, Development, and Application Center reported that based on laboratory and field studies, they have determined that bees are more significantly affected by electromagnetic fields than by global warming. Omer Urer / Anadolu (Photo by Omer Urer / Anadolu via AFP)
Virágport és nektárt gyűjtögető méh
Fotó: OMER URER / ANADOLU

Ugyanakkor Addelina Lucero a méhek és a virágok közötti kommunikációt vizsgálja, különös tekintettel arra, hogyan befolyásolja a virágok elektromos mezeje a beporzók viselkedését. Ez a kutatási terület teljesen új dimenziókat nyit meg annak megértésében, hogyan működik a beporzás folyamata a természetben. Lucero felfedezései rámutatnak arra, hogy a méhek és a növények kapcsolata sokkal összetettebb, mint azt korábban gondoltuk.

A méhek jövője és védelme

A beporzók, különösen a méhek védelme kritikus fontosságú bolygónk ökoszisztémái számára. A klímaváltozás és az élőhelyek pusztulása komoly fenyegetést jelent ezekre az állatokra, így a tudományos kutatások gyakorlati jelentősége is óriási. A kutatók munkája nemcsak az alapvető tudományt szolgálja, hanem segít megérteni, hogyan védhetnénk meg hatékonyabban ezeket a létfontosságú rovarokat.

Összességében elmondható, hogy a méhek tanulmányozása az egyik legizgalmasabb területe a modern biológiának. Az adaptáció, a tanulás és az intelligencia kérdései mind-mind új megvilágításba kerülnek, amikor ezeket az apró, mégis rendkívül összetett élőlényeket vizsgáljuk. A tudósok folytatják a munkát, hogy feltárják a méhek titkait, és minden egyes felfedezés közelebb visz minket a természet csodáinak megértéséhez. A beporzók nélkül nem létezne az az élelmiszerrendszer, amelyet ma ismerünk, ezért mindannyiunk felelőssége, hogy megvédjük őket. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!