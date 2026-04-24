Milliók szedik naponta, most kiderült, hogy szívelégtelenséget okozhat

A TriNetX globális hálózat adatainak elemzése alapján a melatonin tartós alkalmazása komoly egészségügyi veszélyeket hordozhat. A szakemberek öt évig követték nyomon azoknak az állapotát, akik dokumentáltan legalább 12 hónapon keresztül használták a készítményt. Az eredmények azt mutatják, hogy körükben sokkal gyakrabban fordultak elő súlyos szív- és érrendszeri panaszok – írja a SciTech Daily.

Hosszú távon kockázatos a melatonin?

A statisztikák figyelemre méltó összefüggéseket mutatnak:

a szert tartósan alkalmazók körében 89–90 százalékkal nőtt a szívelégtelenség kialakulásának esélye.

Emellett a melatonin hosszú távon történő szedése mellett a betegek 3,5-szer nagyobb eséllyel szorultak kórházi kezelésre szívpanaszok miatt. A tanulmány arra is kitért, hogy a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata náluk csaknem a duplája volt a többi pácienséhez képest.

A szívelégtelenség és a készítmény kapcsolata

A szívelégtelenség egy komoly betegség, amelyben a szív nem tud elegendő vért juttatni a szervezetbe. Ez a panasz gyakran jár kimerültséggel, légszomjjal és vizesedéssel. Bár az agyunk természetes úton is termel melatonint az alvás szabályozásához, a mesterséges pótlás éveken át tartó hatásairól eddig kevés adatunk volt. A kutatók éppen ezért hívják fel a figyelmet a biztonsági kockázatok alaposabb vizsgálatára.

Krónikus inszomnia és a vizsgálat tanulságai

Fontos megjegyezni, hogy ez a kutatás egyelőre csak statisztikai összefüggést mutatott ki, nem közvetlen ok-okozati viszonyt.

Akiknél súlyosabb inszomnia, depresszió vagy szorongás áll fenn, azoknál eleve magasabb lehet a szívbetegségek rizikója.

A szakértők szerint a rövid távú, egy-két hónapos kúra továbbra is biztonságos a legtöbb felnőtt számára. Ha azonban valaki tartósan szeretne ilyen készítményt használni, mindenképpen érdemes előtte beszélnie az orvosával.