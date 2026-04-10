Itt a tudományos áttörés: elképesztő dologra jöttek rá

Az orvostudomány évszázadokon át külön kezelte a pszichiátriai és a testi betegségeket, mintha két teljesen eltérő világba tartoznának. A Colorado Egyetem kutatása azonban azt mutatja, hogy ez a felosztás mesterséges. Közel 1,9 millió ember genetikai és egészségügyi adatait elemezték a kutatók, és az eredmények alapján a mentális és fizikai betegségek között jelentős átfedés van, és már genetikai szinten is.

A kutatók szerint az egyik legfontosabb tanulság, hogy a mentális és fizikai betegségek ugyanolyan valósak és biológiai alapúak, és az orvostudományt is holosztikus terápiák fejlesztésére ösztönözheti

Hogyan kapcsolódnak össze a mentális és fizikai betegségek?

A kutatók 73 testi betegséget és 13 mentális zavart vizsgáltak, és azt találták, hogy a genetikai tényezők 42 százalékában van átfedés a két csoport között. Ez azt jelenti, hogy ugyanazok a DNS-szakaszok sok esetben egyszerre növelik a mentális és a fizikai betegségek kialakulásának kockázatát. A jelenség nem véletlenszerű összefüggés, hanem általános minta egyes betegségek között: a kutatók szerint az átfedés „kiterjedt és jelentős”. Ez alapjaiban kérdőjelezi meg azt az elképzelést, hogy ezek a betegségek külön kategóriákba sorolhatók és külön kezelendők.

Mely mentális zavarok állnak legközelebb a testi betegségekhez?

A vizsgálat szerint az idegfejlődési zavarok - ezek közül is leginkább az ADHD - mutatták a legerősebb kapcsolatot a fizikai betegségekkel. Érdekes módon az ADHD genetikai mintázata több genetikai hasonlóságot mutatott a testi betegségekkel, mint más mentális zavarokkal. A depresszió, a poszttraumás stressz zavar (PTSD) és a szerhasználati zavarok szintén magas genetikai átfedést mutattak különböző fizikai problémákkal. Ezzel szemben bizonyos kényszeres zavarok – például az obszesszív-kompulzív zavar vagy a Tourette-szindróma – ritkábban kapcsolódtak testi betegségekhez, sőt egyes esetekben még védőhatás is megfigyelhető volt, például emésztőrendszeri problémák esetén.

Mely betegségek „járnak együtt” leggyakrabban?

A kutatás konkrét párosításokat is azonosított:

a depresszió és a szorongás például gyakran társul szív- és érrendszeri problémákkal,

a skizofrénia gyakrabban fordul elő emésztőrendszeri betegségekkel együtt, míg

a bipoláris zavar többször jelenik meg alvászavarokkal és húgy-ivarrendszeri problémákkal.

Ez összhangban van korábbi adatokkal is: például a depressziós embereknél 1,5-szer nagyobb a szívbetegség kockázata, más vizsgálatok szerint pedig egy mentális zavar akár 37 %-kal növelheti a testi betegségek esélyét, de egyes kombinációk esetében ez a növekedés elérheti a 400 %-ot is.