Az egészségügyi világszervezetek egyre komolyabb aggodalommal figyelik a cukorpótlók terjedését. Bár ezek az adalékok kalóriamentesek, egyes adatok szerint növelhetik a cukorbetegség és a szív-érrendszeri panaszok kialakulásának esélyét. Napjainkban a mesterséges édesítőszerek használata minden eddiginél népszerűbb, az elhízás és az inzulinrezisztencia gyakorisága mégsem mutat csökkenő tendenciát. Ez az ellentmondás sarkallta a kutatókat arra, hogy mélyebbre ássanak ezen anyagok élettani hatásaiban – írja a MedicalXpress.

A mesterséges édesítőszerek fogyasztása nem csupán az anyagcserét, hanem a bélbaktériumok kényes egyensúlyát is megzavarhatja.

Fotó: Unsplash

A mesterséges édesítőszerek generációkon átívelő hatásai

A kísérlet során 47 egeret vizsgáltak meg, akiket három különálló csoportba soroltak. Az egyik közösség tiszta vizet kapott, míg a másik kettő szukralózzal, illetve steviával édesített vizet fogyasztott – pont olyan mennyiségben, amennyit egy átlagos ember vinne be a szervezetébe. A kutatók két generáción keresztül követték nyomon a rágcsálók életét, azzal a fontos megkötéssel, hogy az utódok már kizárólag csak tiszta vizet ittak. Így sikerült feltérképezni, hogy az édesítők hatásai vajon öröklődnek-e.

A szukralóz és a stevia eltérő következményei

A kapott eredmények rávilágítottak, hogy a különböző édesítők más-más módon befolyásolják az egészséget. Az első generációban a szukralózos vizet fogyasztó egerek hím utódainál gyengült a glükóztolerancia, ami a cukorbetegség egyik legfontosabb előjele. Mire a második generációhoz értek, a szukralóz csoport hím, valamint a stevia csoport nőstény leszármazottainál is magasabb éhomi vércukorszintet mértek.

A szukralóz esetében a tünetek súlyosabbnak és maradandóbbnak bizonyultak. Ez az adalékanyag két nemzedéken át fokozta a gyulladásért felelős gének működését, miközben gátolta az anyagcserét szabályozó folyamatokat.

Bár a stevia is okozott genetikai eltéréseket, ezek hatása enyhébb volt, és egy generáció után meg is szűnt.

A mesterséges édesítőszerek hatása a bélflórára

A székletminták elemzésekor kiderült, hogy az édesítőket kapó csoportoknál ugyan sokszínűbbé vált a bélflóra, de közben csökkent a hasznos anyagcseretermékek – az úgynevezett rövid szénláncú zsírsavak – szintje. Ez a kedvezőtlen változás még az utódoknál is kimutatható maradt.

A szukralóz hatása itt is markánsabb volt: növelte a kórokozó baktériumok számát, miközben kiszorította a szervezet számára hasznos, jótékony mikrobákat.

Mit jelent mindez az emberek számára?

Dr. Francisca Concha Celume, a kutatás vezetője hangsúlyozta, hogy az egereknél nem beszélhetünk tényleges cukorbetegségről. Csupán finom, de észrevehető elmozdulásokat tapasztaltak a vércukor-szabályozásban és a genetikai aktivitásban. Ezek a jelek azonban olyan biológiai sebezhetőséget jelenthetnek, amely például egy zsírosabb étrend mellett már könnyebben vezethet komolyabb anyagcserezavarokhoz.

Az állatkísérletek eredményei ugyanis nem ültethetők át egy az egyben az emberi élettanra.