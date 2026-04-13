Szivárognak az elhagyott kutak: drámai következmények jöhetnek

A nem termelő, használaton kívüli kutak metánkibocsátása aggodalomra ad okot a kanadai McGill University kutatói által az Environmental Science & Technology folyóiratban publikált eredmények szerint. Korábban azt hitték, hogy ezek a kutak jelentéktelen szerepet játszanak az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz légköri szennyezésében.

Egy új kutatás sokkoló adatai szerint a használaton kívüli, nem termelő olaj- és gázkutakból származó metánkibocsátás ezerszerese is lehet annak, mint azt korábban hittük

Fotó: SEBASTIEN LAPEYRERE / Hans Lucas

Mekkora a különbség a valós és a becsült metánkibocsátás között?

A kutatók 401 kanadai lezárt vagy soha nem is termelő kutat vizsgáltak meg. Az eredmények azt mutatják, hogy az esetek 23 százalékában egyértelműen jelen volt a mikrobiális eredetű metánkibocsátás. Ez körülbelül háromszor magasabb arány, mint amit korábban feltételeztek. Ennél is beszédesebb azonban, hogy a kutak további 50 százalékában szintén kimutatható volt ez a gáz, ha csak kis mennyiségben is. A kutatás vezetői, köztük Mary Kang mérnökprofesszor szerint ez arra utal, hogy a mikrobiális metán szerepét eddig jelentősen alábecsülték. A probléma súlyát növeli, hogy Kanadában közel 500 ezer ilyen használaton kívüli kút található, ezért a valós kibocsátás akár az ezerszerese is lehet a korábban becsült értéknek.

Honnan származik a metán, ha nem termelnek a kutak?

A metán nem egyetlen forrásból érkezik. A mélyebb rétegekben úgynevezett termogén metán keletkezik, amikor az ősi szerves anyagok a nagy nyomás és a magas hőmérséklet hatására gázzá alakulnak. Ezt eddig jól ismerték. Az új kutatás azonban rámutatott, hogy a sekélyebb rétegekben élő mikroorganizmusok is jelentős mennyiségű metánt termelnek. Ez az úgynevezett mikrobiális metán, amely a talaj felsőbb rétegeiben keletkezik, és eddig jóval kisebb jelentőséget tulajdonítottak neki. A kutatók szerint a nem termelő kutak ebben kulcsszerepet játszhatnak: olyan „járatokat” biztosítanak, amelyeken keresztül a gáz könnyen a felszínre tud jutni.

Miért különösen problémás ez a jelenség?

A metán rendkívül erős üvegházhatású gáz, ezért már kis mennyiségben is jelentős hatással van a klímára.

A kibocsátás azonban nem egyenletes: a kutak mindössze 12 százaléka felel a teljes kibocsátás 98 százalékáért. Ez egyszerre jelenthet problémát és lehetőséget. Egyrészt azt mutatja, hogy a kibocsátás jelentős része néhány forrásból származik. Másrészt viszont azt is jelenti, hogy ha ezeket a kulcsfontosságú kutakat sikerül azonosítani és kezelni, akkor viszonylag gyorsan csökkenthető lenne a teljes metánkibocsátás.

A kutatás egyik legfontosabb következtetése, hogy a kitermelés leállítása nem jelenti a probléma végét. A föld alatti rendszerek összetettsége miatt a kutak még hosszú időn keresztül szivároghatnak, így a jövőben sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani az ellenőrzésükre és lezárásukra - írja a Phys.org.