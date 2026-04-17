Készüljön a legrosszabbra: csendes gyilkos ébredezik az óceánokban

A Rochesteri Egyetem tudósai végre fényt derítettek a tengeri gázképződés egyik legfontosabb rejtélyére. Eddig érthetetlen volt, miként keletkezhet ez a gáz az oxigénben gazdag felszíni vizekben, hiszen a metánkibocsátás jellemzően az oxigénmentes környezetekre, például a mocsarakra vagy a mélytengeri üledékekre jellemző. A nyílt óceán felszíni rétegeiben azonban egy egészen más, eddig ismeretlen mechanizmus zajlik – írja a Science Daily cikke.

A felszíni metánkibocsátás hátterében tápanyaghiányos környezetben élő, parányi élőlények tevékenysége áll

A metánkibocsátás háttere és a tápanyaghiány szerepe

A kutatócsoport globális adatsorok elemzésével és precíz számítógépes modellek segítségével fejtette meg a titkot:

bizonyos tengeri mikrobák felelősek a gáz előállításáért.

Ezek a baktériumok a szerves anyagok lebontása során metánt termelnek, ám ezt kizárólag akkor teszik, ha a létfontosságú foszfát szintje kritikusan lecsökken a környezetükben. Thomas Weber, a kutatás egyik vezetője rámutatott, hogy ez a tápanyaghiány tekinthető a gáztermelés és -kibocsátás elsődleges „szabályozógombjának”. Emiatt az oxigéndús, ám foszfátban szegény vizekben a gázképződés meglepően gyakori jelenség lehet.

Rejtett óceáni metánforrás a klímaváltozás árnyékában

A klímaváltozás hatására a vizek felülről lefelé melegszenek át, ami fokozza a felszíni és a mélyebb rétegek közötti sűrűségkülönbséget. Ez a jelenség lelassítja a vizek függőleges áramlását, amely normál esetben a mélyből pótolná a felszíni foszfátkészleteket. A tápanyag-utánpótlás akadozása miatt a felszíni vizek kimerülnek, ami ideális életfeltételeket biztosít a metántermelő baktériumok elszaporodásához.

Amennyiben ez a folyamat állandósul, a tengerek a jövőben még nagyobb mennyiségű gázt bocsáthatnak ki a légkörbe.

Hiányosságok a modellekben és a jövőbeni kilátások

Mivel a metán rendkívül erős üvegházhatású gáz, egy aggasztó, öngerjesztő körforgás jöhet létre: a melegedő tengerek több gázt termelnek, ami tovább fokozza a globális felmelegedést. A tanulmány rávilágít, hogy még egy ilyen parányi, rejtett óceáni metánforrás is képes globális léptékű változásokat előidézni. Fontos hangsúlyozni, hogy a legtöbb jelenlegi klímamodell még nem tartalmazza ezt a visszacsatolást. Az összefüggések pontos feltárása elengedhetetlen ahhoz, hogy a tudósok megbízhatóbb képet alkothassanak arról, milyen ütemben és mértékben alakítja át világunkat az éghajlatváltozás.