Tudományos áttörés: meglehet a szívbetegségek ellenszere

Az űrben végzett kutatás az elmúlt években forradalmi áttöréseket hozott az orvostudomány területén. A Nemzetközi Űrállomáson végzett kísérletek olyan egyedülálló körülményeket teremtenek, amelyek a Földön egyszerűen nem reprodukálhatók. A mikrogravitáció környezete lehetővé teszi a kutatók számára, hogy teljesen új perspektívából vizsgálják az emberi szervezet működését és a betegségek kialakulásának mechanizmusait.
A súlytalanság állapotában a sejtek és szövetek másképp viselkednek, mint bolygónkon. Ez a különleges, mikrogravitációs környezet felgyorsít bizonyos folyamatokat, amelyek tanulmányozása földi körülmények között éveket venne igénybe. Következésképpen a tudósok rendkívül értékes információkhoz juthatnak rövidebb idő alatt, ami jelentősen meggyorsítja a gyógyszerfejlesztést és a terápiás módszerek kidolgozását.

mikrogravitáció This NASA handout photo obtained October 4, 2017 shows NASA astronaut Joe Acaba as he prepared the Veggie facility for three different kinds of lettuce seeds as part of the VEG-03-D investigation on the International Space Station. This is the first time seeds from multiple kinds of plants are being grown in the facility all at the same time. Understanding how plants respond to microgravity is an important step for future long-duration space missions, which will require crew members to grow their own food. Crew members on the station have previously grown lettuce and flowers in the facility. (Photo by Handout / NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA/HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Kísérlet az ISS mikrogravitációs környezetében
Fotó: HANDOUT / NASA

Úttörő kutatások a szívszövetekkel mikrogravitációban

Arun Sharma őssejtbiológus, a Cedars-Sinai amerikai orvosi központ kutatója és csapata kiemelkedő munkát végez az űrállomáson folytatott kardiológiai kísérletek terén. Munkásságuk középpontjában a szívbetegségek mélyebb megértése áll, amely világszerte az egyik vezető halálok. A professzor innovatív megközelítése az őssejttechnikát ötvözi az űrkutatás nyújtotta lehetőségekkel, ezáltal teljesen új utakat nyitva a szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésében. 

A kutatócsoport indukált pluripotens őssejtekből (iPSC) fejlesztett szívszöveteket küld a Nemzetközi Űrállomásra. Ezek a miniatűr szívszövetmodellek, más néven organoidok, a mikrogravitációban sokkal gyorsabban öregednek, mint földi környezetben. Ennek eredményeként a tudósok heteken belül megfigyelhetik azokat a változásokat, amelyek egyébként évtizedek alatt következnének be. Mindez rendkívül értékes betekintést nyújt a szívbetegségek progressziójába és a lehetséges terápiás beavatkozási pontokba. 

A szövetmérnökség forradalma az űrben

A szövetmérnökség területén szintén áttörő eredmények születnek a világűrben végzett kísérletek révén. A földi laboratóriumokban a gravitáció jelentős akadályt jelent a háromdimenziós szövetek növesztésénél, mivel a sejtek hajlamosak leülepedni és lapos struktúrákat alkotni. Ezzel szemben az űrállomás mikrogravitációs környezetében a sejtek szabadon lebegnek, és természetesebb, gömbszerű formációkat hoznak létre. 

Ez a jelenség különösen fontos a szívszövetmérnökség szempontjából. A kutatók immár képesek vastagabb, komplexebb szöveteket létrehozni, amelyek jobban hasonlítanak a valódi emberi szívizomra. Továbbá ezek a mesterségesen előállított szövetek alkalmasak lehetnek

  • transzplantációra, illetve
  • gyógyszertesztelésre,

jelentősen csökkentve az állatkísérletek szükségességét.

A jövő perspektívái és gyakorlati alkalmazások

Az űrben végzett kutatás eredményei nem maradnak az égben – a megszerzett tudást közvetlenül alkalmazzák a földi orvoslásban. A felgyorsított öregedési modellek segítségével a gyógyszergyárak hatékonyabban tesztelhetik új készítményeiket. Emellett a szövetmérnökség területén elért eredmények közelebb visznek bennünket a mesterséges szervek előállításához, ami megoldást jelenthet a donorszervek krónikus hiányára.

Arun Sharma és kollégái munkája bebizonyítja, hogy a világűr nem csupán a felfedezés színtere, hanem az orvostudományi innováció laboratóriuma is. A szívbetegségek elleni küzdelem új fejezetet nyit, ahol a csillagok között végzett kutatások közvetlenül javítják az emberek életminőségét a Földön. Végső soron ez a tudományos együttműködés az űrkutatás és az orvostudomány között megmutatja, hogy határok nélkül gondolkodva valóban legyőzhetjük korunk legsúlyosabb egészségügyi kihívásait.

 

