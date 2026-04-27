Tudományos áttörés: meglehet a szívbetegségek ellenszere

A súlytalanság állapotában a sejtek és szövetek másképp viselkednek, mint bolygónkon. Ez a különleges, mikrogravitációs környezet felgyorsít bizonyos folyamatokat, amelyek tanulmányozása földi körülmények között éveket venne igénybe. Következésképpen a tudósok rendkívül értékes információkhoz juthatnak rövidebb idő alatt, ami jelentősen meggyorsítja a gyógyszerfejlesztést és a terápiás módszerek kidolgozását.

Kísérlet az ISS mikrogravitációs környezetében

Úttörő kutatások a szívszövetekkel mikrogravitációban

Arun Sharma őssejtbiológus, a Cedars-Sinai amerikai orvosi központ kutatója és csapata kiemelkedő munkát végez az űrállomáson folytatott kardiológiai kísérletek terén. Munkásságuk középpontjában a szívbetegségek mélyebb megértése áll, amely világszerte az egyik vezető halálok. A professzor innovatív megközelítése az őssejttechnikát ötvözi az űrkutatás nyújtotta lehetőségekkel, ezáltal teljesen új utakat nyitva a szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésében.

A kutatócsoport indukált pluripotens őssejtekből (iPSC) fejlesztett szívszöveteket küld a Nemzetközi Űrállomásra. Ezek a miniatűr szívszövetmodellek, más néven organoidok, a mikrogravitációban sokkal gyorsabban öregednek, mint földi környezetben. Ennek eredményeként a tudósok heteken belül megfigyelhetik azokat a változásokat, amelyek egyébként évtizedek alatt következnének be. Mindez rendkívül értékes betekintést nyújt a szívbetegségek progressziójába és a lehetséges terápiás beavatkozási pontokba.

A szövetmérnökség forradalma az űrben

A szövetmérnökség területén szintén áttörő eredmények születnek a világűrben végzett kísérletek révén. A földi laboratóriumokban a gravitáció jelentős akadályt jelent a háromdimenziós szövetek növesztésénél, mivel a sejtek hajlamosak leülepedni és lapos struktúrákat alkotni. Ezzel szemben az űrállomás mikrogravitációs környezetében a sejtek szabadon lebegnek, és természetesebb, gömbszerű formációkat hoznak létre.

Ez a jelenség különösen fontos a szívszövetmérnökség szempontjából. A kutatók immár képesek vastagabb, komplexebb szöveteket létrehozni, amelyek jobban hasonlítanak a valódi emberi szívizomra. Továbbá ezek a mesterségesen előállított szövetek alkalmasak lehetnek

transzplantációra, illetve

gyógyszertesztelésre,

jelentősen csökkentve az állatkísérletek szükségességét.