palackozott víz

Azonnal szabaduljon meg a palackozott víztől: riasztó dolog derült ki róla!

Egy friss kutatás szerint a bolti palackozott vizek jóval több apró műanyagrészecskét tartalmaznak, mint a kezelt ivóvíz. A mikroműanyag és az annál is kisebb töredékek egészségügyi hatásait még vizsgálják, de a szakemberek már most inkább a csapvíz fogyasztását javasolják.
A környezetünkben egyre nagyobb arányban jelen lévő mikroműanyag a nagyobb műanyagdarabok kopásával és lebomlásával jön létre. Egy új elemzés során a kutatók az Erie-tó környéki víztisztító telepeket vizsgálták, valamint hat különböző palackozott víz márkát vettek górcső alá. 

A palackozott vizek nagy mennyiségű mikroműanyagot tartalmaznak
Fotó: WBU

Az eredményekből kiderült, hogy a bolti vizek nagyjából háromszor annyi láthatatlan szennyeződést tartalmaznak, mint a tisztított csapvíz.

Honnan kerül a mikroműanyag a vizünkbe?

A Science of The Total Environment szakfolyóiratben megjelent cikk rámutatott, hogy a bolti vizekben úszkáló részecskék jelentős része nagy valószínűséggel magából a műanyag csomagolásból származik. Ezzel szemben a csapvízben lévő töredékek pontos forrása egyelőre bizonytalan. A vizsgált mintákban talált anyagok több mint fele nanoműanyag volt. 

Ezek olyan extrém apró darabkák, amelyeket korábban szinte lehetetlen volt kimutatni, most azonban egy modern, precíz eljárással sikerült láthatóvá tenni őket.

Melyik az egészségesebb: csapvíz vagy ásványvíz?

A tudósok jelenleg is kutatják, hogy ezek a szennyeződések pontosan milyen hatással vannak az emberi szervezetre. A rendkívül apró részecskék jelenléte különösen aggasztó, hiszen kis méretükből adódóan könnyedén átjuthatnak testünk biológiai védőgátjain. Bár a kockázatokat még nem értjük maradéktalanul, a szakemberek szerint mindenképpen érdemes csökkenteni a napi kitettségünket. Megan Jamison Hart, a tanulmány vezető szerzője is azt javasolja: 

Ha szomjasak vagyunk, bolti palackozott víz helyett igyunk inkább egyenesen a csapból!"

Új lehetőségek a víztisztításban

Az új mérési módszernek hosszú távon kifejezetten pozitív hozadékai is lehetnek. A pontosabb elemzések segítségével a szakemberek könnyebben megérthetik, hogyan lehet a leghatékonyabban kiszűrni ezeket a szennyeződéseket a vízből. Az új tudás a jövőben még biztonságosabb, célzott víztisztítási eljárások és rendszerek kidolgozásához vezethet.

 

