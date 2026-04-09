Azonnal szabaduljon meg a palackozott víztől: riasztó dolog derült ki róla!

A környezetünkben egyre nagyobb arányban jelen lévő mikroműanyag a nagyobb műanyagdarabok kopásával és lebomlásával jön létre. Egy új elemzés során a kutatók az Erie-tó környéki víztisztító telepeket vizsgálták, valamint hat különböző palackozott víz márkát vettek górcső alá.

A palackozott vizek nagy mennyiségű mikroműanyagot tartalmaznak

Fotó: WBU

Az eredményekből kiderült, hogy a bolti vizek nagyjából háromszor annyi láthatatlan szennyeződést tartalmaznak, mint a tisztított csapvíz.

Honnan kerül a mikroműanyag a vizünkbe?

A Science of The Total Environment szakfolyóiratben megjelent cikk rámutatott, hogy a bolti vizekben úszkáló részecskék jelentős része nagy valószínűséggel magából a műanyag csomagolásból származik. Ezzel szemben a csapvízben lévő töredékek pontos forrása egyelőre bizonytalan. A vizsgált mintákban talált anyagok több mint fele nanoműanyag volt.

Melyik az egészségesebb: csapvíz vagy ásványvíz?

A tudósok jelenleg is kutatják, hogy ezek a szennyeződések pontosan milyen hatással vannak az emberi szervezetre. A rendkívül apró részecskék jelenléte különösen aggasztó, hiszen kis méretükből adódóan könnyedén átjuthatnak testünk biológiai védőgátjain. Bár a kockázatokat még nem értjük maradéktalanul, a szakemberek szerint mindenképpen érdemes csökkenteni a napi kitettségünket. Megan Jamison Hart, a tanulmány vezető szerzője is azt javasolja:

Ha szomjasak vagyunk, bolti palackozott víz helyett igyunk inkább egyenesen a csapból!"

Új lehetőségek a víztisztításban

Az új mérési módszernek hosszú távon kifejezetten pozitív hozadékai is lehetnek. A pontosabb elemzések segítségével a szakemberek könnyebben megérthetik, hogyan lehet a leghatékonyabban kiszűrni ezeket a szennyeződéseket a vízből. Az új tudás a jövőben még biztonságosabb, célzott víztisztítási eljárások és rendszerek kidolgozásához vezethet.