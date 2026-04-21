Megvan a módszer, így szabadulhatunk meg a mikroműanyagoktól

A kutatók régóta tudják, hogy bizonyos növények képesek különféle szennyező anyagokat felvenni a környezetükből. Ugyanakkor a mikroműanyag esetében ez a képesség eddig kevéssé volt ismert. Az új kutatási eredmények azonban reményt keltenek, hiszen kiderült, hogy egyes növényfajok nem csupán passzív elszenvedői a szennyezésnek, hanem aktív szerepet játszhatnak annak felszámolásában is.

A lóretekfa segíthet megszabadulni a mikroműanyagoktól

Fotó: SOUMYABRATA ROY / NurPhoto

Vízinövények és a mikroműanyagok

Az Institute of Science and Technology of São Paulo State University kutatói úttörő munkát végeztek ezen a területen. A brazil tudóscsoport kiterjedt vizsgálatokat folytatott különböző növényfajokkal, hogy feltérképezzék, melyek képesek a leghatékonyabban eltávolítani a mikroműanyag részecskéket a talajból és a vízből. Eredményeik nemcsak tudományos szempontból jelentősek, hanem gyakorlati alkalmazási lehetőségeket is kínálnak.

A kutatás során a szakemberek felfedezték, hogy bizonyos növények. pl. a lóretekfa (Moringa oleifera) különösen hatékonynak bizonyulnak a mikroműanyag megkötésében. Ráadásul ezek a növények természetes körülmények között is megtalálhatók számos ökoszisztémában, ami megkönnyíti a technológia széles körű alkalmazását. Az Institute of Science and Technology of São Paulo State University munkatársai hangsúlyozták, hogy ez a módszer környezetbarát és fenntartható alternatívát jelenthet a hagyományos szennyezésmentesítési eljárásokkal szemben.

A növények titkos fegyvere

De vajon hogyan képes egy növény felvenni és ártalmatlanítani a műanyag részecskéket? A válasz a növények gyökérzetében és sejtszerkezetében rejlik. A gyökerek által termelt váladékok képesek megkötni a mikroműanyag szemcséket, amelyeket aztán a növény fokozatosan beépít a szöveteibe. Ezáltal a szennyező anyagok biztonságosan elkülönülnek a környezettől.

Emellett a kutatók azt is megfigyelték, hogy bizonyos növényfajok együttműködnek a talajban élő mikroorganizmusokkal. Ez a szimbiózis tovább fokozza a mikroműanyag lebontásának hatékonyságát. Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy a technológia még fejlesztés alatt áll, és további kutatásokra van szükség a nagyléptékű alkalmazás előtt.