Veszélyes a mikrózott étel? Végre kiderült az igazság

A mikrohullámú sütők ma már szinte minden konyhában ott vannak, hiszen használatuk rendkívül gyors és kényelmes. Ahhoz, hogy eloszlassuk a velük kapcsolatos félelmeket, érdemes röviden megérteni a működésüket – olvasható a Medical News cikkében. A mikrózás során a készülék rövid hullámhosszú elektromágneses sugárzást alkalmaz, amely célzottan az ételben lévő vízzel és a töltött molekulákkal lép kölcsönhatásba. Ez az apró, de igen gyors rezgés belülről generál hőt, aminek köszönhetően az ebédünk sokkal hamarabb felmelegszik.

A legújabb tudományos kutatások szerint a mikrózás nem pusztítja el az értékestápanyagokat

A mikrózás és a tápanyagok valódi kapcsolata

Gyakran felmerül a kérdés az otthoni sütés-főzés során, hogy vajon elpusztítja a mikró az ételek tápanyagtartalmát. A tudományos vizsgálatok szerint azonban ez egyszerűen nem igaz. Bár a melegítés valóban megváltoztatja a szénhidrátok, zsírok és fehérjék szerkezetét, ezek a folyamatok teljesen természetesek, és minden más hőkezelési eljárásnál ugyanúgy lejátszódnak. E fizikai változások tehát önmagukban nem rontják az étel értékét.

A tápanyagok lebomlásáért sokkal inkább a hagyományos módszereknél tapasztalható túlzott hőhatás, a hosszú főzési idő és a felesleges vízhasználat a felelős.

Vitaminok megőrzése a mindennapokban

A vízben oldódó vitaminok – mint amilyen az immunrendszert támogató C-vitamin is – kifejezetten rosszul bírják a hosszan tartó meleget. A hagyományos, bő vízben történő főzés során ezek az értékes anyagok könnyen kioldódnak a főzővízbe, így a lefolyóban végzik. Mivel azonban a mikrohullámú technológia gyorsabban felmelegíti az ételt, ráadásul szinte alig igényel hozzáadott vizet, a vitaminok megőrzése sok esetben kifejezetten eredményesebb. Számos zöldség vizsgálata bebizonyította már, hogy a mikróban melegített köretek sokkal több C-vitamint tartanak meg, mint a klasszikus, fazékban főtt változatok.

Konyhai tévhitek és a sugárzás mítosza

A legmakacsabb félelmek egyike, hogy a készülék által kibocsátott hullámok radioaktívvá, sőt, egyenesen egészségtelenné teszik az ételt.

Ezek az oly gyakran hangoztatott konyhai tévhitek azonban tudományosan teljesen megalapozatlanok.

A mikrók valójában biztonságos, nem ionizáló sugárzással működnek. Ez a fizikai folyamat egyáltalán nem teszi radioaktívvá az élelmiszert, és a normál melegítésen túl semmilyen módon nem avatkozik bele annak kémiai szerkezetébe.