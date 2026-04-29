Időzített bomba ketyeg a Föld körül: 3 nap alatt jöhet a teljes összeomlás

A szakértők létrehoztak egy új mérőszámot, a CRASH órát. Ez azt mutatja meg, milyen gyorsan történne meg egy törmelékképző műholdütközés, ha leállnának az elkerülő manőverek. A 2025-ös adatok szerint ez az idő mindössze 2,8 nap. Míg egy általánosabb mutató jelenleg 5,5 napot jelez, ez az érték 2018-ban még 164 nap volt. A friss adatok jól szemléltetik a helyzet súlyosságát.

Ha az űreszközök irányítása hirtelen kicsúszna a kezeink közül, egy súlyosabb kimenetelű műholdütközés akár 2,8 napon belül bekövetkezhetne

A műholdütközés esélyét a megakonstellációk is tovább növelik

Az alacsony Föld körüli pálya egyre zsúfoltabb. A legnagyobb kihívást az újabb és újabb megakonstellációs rendszerek, vagyis a hatalmas, folyamatosan frissülő műholdhálózatok jelentik. Bár ezek nélkülözhetetlenek az internethez vagy a navigációhoz, óriási tömeget visznek oda, ahol az eszközök 27 ezer km/órás sebességgel száguldanak. Ebben a környezetben a műholdak ütközési kockázata drasztikusan nő.

Beszédes adat, hogy a Starlink hálózatában átlagosan 1,8 percenként kell kitérő manővert végezni, a teljes pályán pedig 36 másodpercenként kerülnek veszélyes közelségbe a mesterséges objektumok.

Egy napvihar pillanatok alatt megbéníthatja az irányítást

A törékeny egyensúly fenntartása megállás nélküli figyelmet igényel, ám egy komolyabb napvihar ezt bármikor felboríthatja. A vihar hatására a felső légkör felmelegszik és kitágul, a megnövekedett légellenállás pedig letolja a műholdakat a pályájukról.

Egy ilyen esemény ráadásul a kommunikációt és a földi vezérlést is megszakíthatja, ami után szinte lehetetlenné válik az eszközök precíz követése.

Beláthatatlan következményekkel járna egyetlen hiba is

A kutatók szerint nem a lassú, évtizedek alatt kibontakozó ütközéshullám (Kessler-szindróma) a legfőbb fenyegetés. A valódi gond az, hogy már egyetlen nagy sebességű ütközés is tengernyi új törmeléket szór szét, ami azonnal veszélybe sodor minden más űreszközt.

Az arXiv weboldalon publikált tanulmány célja nem a műholdak elleni kampány, hanem a rendszer sebezhetőségének bemutatása. Ma az űr biztonsága kizárólag a precíz és szünetmentes földi irányításon áll vagy bukik. Ha ez a kontroll akár csak pár napra megszűnik, a katasztrófa szinte elkerülhetetlenné válik.