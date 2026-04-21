Nem csak az ég sötétült el – valami más is történt a napfogyatkozás alatt

Az Egyesült Államok és Kanada több városában is olyan jelentősen csökkentek a talajrezgések, amikor 2024. április 8-án a Hold teljesen kitakarta a Napot, hogy „szeizmikus csendet” észleltek a kutatók. A mérési adatok alapján nem természeti ok áll a háttérben, hanem az, hogy az emberek egyszerre álltak meg és figyelték a napfogyatkozást. Az eredményeket a 2026-os Szeizmológiai Társaság konferenciáján mutatták be.

Fotó: BRYAN OLIN DOZIER / NurPhoto

Mit mutattak a napfogyatkozáskor a műszerek?

A szeizmikus zaj jelentős része nem földrengésekből, hanem emberi tevékenységekből származik, például közlekedésből, építkezésekből vagy ipari tevékenységekből. A kutatók több száz mérőállomás adatait elemezték, és egyértelmű mintázatot találtak: közvetlenül a napfogyatkozás csúcspontja előtt a rezgések még enyhén növekedtek, majd amikor a Nap teljesen eltűnt, hirtelen visszaestek. A teljes sötétség néhány perce alatt a városok szeizmikusan is „csendesebbé” váltak, majd az esemény után a zajszint gyorsan visszatért, sőt rövid időre még meg is haladta az átlagot.

Hol volt megfigyelhető a jelenség?

A hatás kizárólag azokban a városokban jelent meg, amelyek a teljes napfogyatkozás sávjába estek. Azokon a helyeken, ahol csak részleges napfogyatkozás látszódott, nem tapasztaltak hasonló jelenséget. Például New Yorkban, ahol a Nap 97 százalékban volt takarásban, a mérések nem mutattak jelentős eltérést. Ez arra utal, hogy a teljes sötétség élménye kulcsszerepet játszott abban, hogy az emberek rövid időre ugyan, de teljesen megszakították mindennapi tevékenységeiket.

Teljes napfogyatkozáskor a Hold a Föld és a Nap közé érkezik, és az egész Napot kitakarja az adott észlelési ponton. Ilyenkor csak a Nap koronája látszódik, de különleges védőszemüveg nélkül nem szabad az égitestre nézni

Fotó: DAVID HIMBERT / Hans Lucas

Mit jelent mindez a tudomány számára?

A kutatás nemcsak egy látványos jelenséget dokumentál, hanem azt is megmutatja, hogy az emberi aktivitás milyen erősen befolyásolja a környezetet, még a Föld rezgéseinek szintjén is. A napfogyatkozás idején tapasztalt rövid „csend” hasonló volt ahhoz, amit a Covid–19 lezárások alatt mértek, amikor globálisan is csökkent a szeizmikus zaj.